medeivalb Ради приличия стоило бы продолжить цитату:
Агентство не может сказать, сколько тестов было проведено с использованием этого набора, но оказалось, что речь идет только о небольшом количестве случаев, когда вирус находится на очень низком уровне.
Швеция заявила, что ложные результаты лишь незначительно повлияли на статистику инфекций.
ЛАД написав:medeivalb Ради приличия стоило бы продолжить цитату:
Агентство не может сказать, сколько тестов было проведено с использованием этого набора, но оказалось, что речь идет только о небольшом количестве случаев, когда вирус находится на очень низком уровне.
Швеция заявила, что ложные результаты лишь незначительно повлияли на статистику инфекций.
Или Вы читаете только заголовки?
Понятно. что в целом мире точности нету в этом вопросе.Берём наши два дня по 1600 - совершенно очевидно. что откат от 2000 произошёл по причине отличной обработки тестов в выходные дни.А это мду прочим 20%.
Украина - 2 565 случаев заражения на 1 млн. населения, Израиль - 11 855 заражений на 1 млн. населения. Кто-нибудь скажет почему въезд хасидов из Израиля не запретили ещё вчера? Что они делают в наших аэропортах? Или у кого-то из власть держащих есть личные обязательства перед их общиной?
for_u написав:Украина - 2 565 случаев заражения на 1 млн. населения, Израиль - 11 855 заражений на 1 млн. населения. Кто-нибудь скажет почему въезд хасидов из Израиля не запретили ещё вчера? Что они делают в наших аэропортах? Или у кого-то из власть держащих есть личные обязательства перед их общиной?
for_u количество проведенных тестов подозреваю в Израиле больше, ровно настолько насколько больше "случаев заражения на 1 млн."
Вкладчик1234 написав:#Слухи Наш источник сообщает, что есть информация, что в дальнейшем китайцы, а также ряд других государств СНГ будут выпускать российскую вакцину от коронавируса, а наш МОЗ будет её закупать. Против этой формулы выступают западное лобби и соросята.
ЛАД написав:medeivalb Ради приличия стоило бы продолжить цитату:
Агентство не может сказать, сколько тестов было проведено с использованием этого набора, но оказалось, что речь идет только о небольшом количестве случаев, когда вирус находится на очень низком уровне.
Швеция заявила, что ложные результаты лишь незначительно повлияли на статистику инфекций.
Или Вы читаете только заголовки?
Я вижу вы не читаете главного, тесты эти используют многие и ошибки есть у всех. Но вот кроме шведов никто не признался. Если ошиблись шведы, почему вы уверены в том, что статистика по Украине без ошибок? Врут и ошибаются, но вы их результаты считаете истинной.