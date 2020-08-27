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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1697169816991700>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 252
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
54
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
39
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 13:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://www.reuters.com/article/us-heal ... SKBN25L1XF

Тысячи шведов получили положительный анализ на Ковид из-за ошибки теста. Но ведь этого не может быть! Это заговор против Ковида! Уже Рейтерс врет!
medeivalb
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 17:03

medeivalb
Ради приличия стоило бы продолжить цитату:
Агентство не может сказать, сколько тестов было проведено с использованием этого набора, но оказалось, что речь идет только о небольшом количестве случаев, когда вирус находится на очень низком уровне.

Швеция заявила, что ложные результаты лишь незначительно повлияли на статистику инфекций.

Или Вы читаете только заголовки?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 21:04

  ЛАД написав:medeivalb
Ради приличия стоило бы продолжить цитату:
Агентство не может сказать, сколько тестов было проведено с использованием этого набора, но оказалось, что речь идет только о небольшом количестве случаев, когда вирус находится на очень низком уровне.

Швеция заявила, что ложные результаты лишь незначительно повлияли на статистику инфекций.

Или Вы читаете только заголовки?


Понятно. что в целом мире точности нету в этом вопросе.Берём наши два дня по 1600 - совершенно очевидно. что откат от 2000 произошёл по причине отличной обработки тестов в выходные дни.А это мду прочим 20%.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 21:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Украина - 2 565 случаев заражения на 1 млн. населения,
Израиль - 11 855 заражений на 1 млн. населения.
Кто-нибудь скажет почему въезд хасидов из Израиля не запретили ещё вчера? Что они делают в наших аэропортах? Или у кого-то из власть держащих есть личные обязательства перед их общиной?
for_u
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 23:43

Получил сегодня результаты - нет иммунитета перед вирусом.. По факту не болею и не болел.. Или болел но зимой так что иммунитета нет.. Как у других?
Востаннє редагувалось vladislavlvov в Чет 27 сер, 2020 23:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 23:45

  greenozon написав:
  Ukrainian написав:Вірус мутує.

ще 3 місяці тому було офіційно 15+- типів вірусу

а зараз?

минимум 100...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 23:47

  for_u написав:Украина - 2 565 случаев заражения на 1 млн. населения,
Израиль - 11 855 заражений на 1 млн. населения.
Кто-нибудь скажет почему въезд хасидов из Израиля не запретили ещё вчера? Что они делают в наших аэропортах? Или у кого-то из власть держащих есть личные обязательства перед их общиной?

for_u количество проведенных тестов подозреваю в Израиле больше, ровно настолько насколько больше "случаев заражения на 1 млн."
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 23:47

  vladislavlvov написав:Получил сегодня результаты - нет иммунитета перед вирусом.. По факту не болею и не болел.. Или болел но зимой так что иммунитета нет.. Как у других?
поздравляю зря потратили деньги :) вопрос только сколько , я вот 400 грн :cry: а вы ? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 23:48

  Вкладчик1234 написав:#Слухи
Наш источник сообщает, что есть информация, что в дальнейшем китайцы, а также ряд других государств СНГ будут выпускать российскую вакцину от коронавируса, а наш МОЗ будет её закупать.
Против этой формулы выступают западное лобби и соросята.

https://t.me/legitimniy/5006

их обычно беспокоит не схема, а их процент в схеме... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 00:36

  ЛАД написав:medeivalb
Ради приличия стоило бы продолжить цитату:
Агентство не может сказать, сколько тестов было проведено с использованием этого набора, но оказалось, что речь идет только о небольшом количестве случаев, когда вирус находится на очень низком уровне.

Швеция заявила, что ложные результаты лишь незначительно повлияли на статистику инфекций.

Или Вы читаете только заголовки?


Я вижу вы не читаете главного, тесты эти используют многие и ошибки есть у всех. Но вот кроме шведов никто не признался. Если ошиблись шведы, почему вы уверены в том, что статистика по Украине без ошибок? Врут и ошибаются, но вы их результаты считаете истинной.
medeivalb
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