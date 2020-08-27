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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 00:46
medeivalb написав:
Если ошиблись шведы, почему вы уверены в том, что статистика по Украине без ошибок?
Нет ни одной абсолютно достоверной статистики ни в одной области жизни человека.
Может быть плюс-минус близка к истине, или достаточно близка.
Но непонятно, что вы хотите сказать. Как я понимаю, у вас вообще нет никакой статистики. Чтобы что-то критиковать, надо предложить свой вариант, иначе это пустопорожнее - я всем не верю.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 00:59
yama написав: vladislavlvov написав:
Получил сегодня результаты - нет иммунитета перед вирусом.. По факту не болею и не болел.. Или болел но зимой так что иммунитета нет.. Как у других?
поздравляю зря потратили деньги
вопрос только сколько , я вот 400 грн
а вы ?
Звідки це злорадство і рахування чужих грошей? Людина написала, що співробітник був хворий, а це ризик не лише для нього а й його рідних. Чи це треба пояснювати як 2+2?
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