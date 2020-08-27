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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1697169816991700 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 252 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 29 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 54 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 39 Всього голосів : 252 Додано: П'ят 28 сер, 2020 00:46 medeivalb написав: Если ошиблись шведы, почему вы уверены в том, что статистика по Украине без ошибок? Если ошиблись шведы, почему вы уверены в том, что статистика по Украине без ошибок?



Нет ни одной абсолютно достоверной статистики ни в одной области жизни человека.

Может быть плюс-минус близка к истине, или достаточно близка.

Но непонятно, что вы хотите сказать. Как я понимаю, у вас вообще нет никакой статистики. Чтобы что-то критиковать, надо предложить свой вариант, иначе это пустопорожнее - я всем не верю. Нет ни одной абсолютно достоверной статистики ни в одной области жизни человека.Может быть плюс-минус близка к истине, или достаточно близка.Но непонятно, что вы хотите сказать. Как я понимаю, у вас вообще нет никакой статистики. Чтобы что-то критиковать, надо предложить свой вариант, иначе это пустопорожнее - я всем не верю. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18177 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4372 раз. Подякували: 7072 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 сер, 2020 00:59 yama написав: vladislavlvov написав: Получил сегодня результаты - нет иммунитета перед вирусом.. По факту не болею и не болел.. Или болел но зимой так что иммунитета нет.. Как у других? Получил сегодня результаты - нет иммунитета перед вирусом.. По факту не болею и не болел.. Или болел но зимой так что иммунитета нет.. Как у других? поздравляю зря потратили деньги вопрос только сколько , я вот 400 грн а вы ? поздравляю зря потратили деньгивопрос только сколько , я вот 400 грна вы ?

Звідки це злорадство і рахування чужих грошей? Людина написала, що співробітник був хворий, а це ризик не лише для нього а й його рідних. Чи це треба пояснювати як 2+2? Звідки це злорадство і рахування чужих грошей? Людина написала, що співробітник був хворий, а це ризик не лише для нього а й його рідних. Чи це треба пояснювати як 2+2? stargazer Повідомлень: 1095 З нами з: 15.04.09 Подякував: 383 раз. Подякували: 119 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1697169816991700 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7184 1632769

ЛОБ Чет 27 сер, 2020 12:19