medeivalb написав:Если ошиблись шведы, почему вы уверены в том, что статистика по Украине без ошибок?
Нет ни одной абсолютно достоверной статистики ни в одной области жизни человека. Может быть плюс-минус близка к истине, или достаточно близка. Но непонятно, что вы хотите сказать. Как я понимаю, у вас вообще нет никакой статистики. Чтобы что-то критиковать, надо предложить свой вариант, иначе это пустопорожнее - я всем не верю.
for_u написав:Украина - 2 565 случаев заражения на 1 млн. населения, Израиль - 11 855 заражений на 1 млн. населения. Кто-нибудь скажет почему въезд хасидов из Израиля не запретили ещё вчера? Что они делают в наших аэропортах? Или у кого-то из власть держащих есть личные обязательства перед их общиной?
for_u количество проведенных тестов подозреваю в Израиле больше, ровно настолько насколько больше "случаев заражения на 1 млн."
Всегда смешно, когда в увеличении заболеваемости обвиняют не коронавирус, а то, что тесты делают.
Напоминает эта ситуация знаменитые последние слова перед смертью Хамфри Богарта, голливудской звезды середины прошлого века, умершего от рака пищевода из-за неуёмного употребления спиртного : Не надо было мне переходить со скотча на мартини.
Или знаменитую юмореску из Городка - Булочка виновата
for_u написав:Украина - 2 565 случаев заражения на 1 млн. населения, Израиль - 11 855 заражений на 1 млн. населения. Кто-нибудь скажет почему въезд хасидов из Израиля не запретили ещё вчера? Что они делают в наших аэропортах? Или у кого-то из власть держащих есть личные обязательства перед их общиной?
Саранчу напоминает..Сочувствую,их еще немцы пытались запретить ..