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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1697169816991700

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 252
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
54
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
39
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 00:46

  medeivalb написав:Если ошиблись шведы, почему вы уверены в том, что статистика по Украине без ошибок?


Нет ни одной абсолютно достоверной статистики ни в одной области жизни человека.
Может быть плюс-минус близка к истине, или достаточно близка.
Но непонятно, что вы хотите сказать. Как я понимаю, у вас вообще нет никакой статистики. Чтобы что-то критиковать, надо предложить свой вариант, иначе это пустопорожнее - я всем не верю.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 00:59

  yama написав:
  vladislavlvov написав:Получил сегодня результаты - нет иммунитета перед вирусом.. По факту не болею и не болел.. Или болел но зимой так что иммунитета нет.. Как у других?
поздравляю зря потратили деньги :) вопрос только сколько , я вот 400 грн :cry: а вы ? :mrgreen:

Звідки це злорадство і рахування чужих грошей? Людина написала, що співробітник був хворий, а це ризик не лише для нього а й його рідних. Чи це треба пояснювати як 2+2?
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 09:36

  yama написав:
  for_u написав:Украина - 2 565 случаев заражения на 1 млн. населения,
Израиль - 11 855 заражений на 1 млн. населения.
Кто-нибудь скажет почему въезд хасидов из Израиля не запретили ещё вчера? Что они делают в наших аэропортах? Или у кого-то из власть держащих есть личные обязательства перед их общиной?

for_u количество проведенных тестов подозреваю в Израиле больше, ровно настолько насколько больше "случаев заражения на 1 млн."


Всегда смешно, когда в увеличении заболеваемости обвиняют не коронавирус, а то, что тесты делают. :mrgreen:

Напоминает эта ситуация знаменитые последние слова перед смертью Хамфри Богарта, голливудской звезды середины прошлого века, умершего от рака пищевода из-за неуёмного употребления спиртного : Не надо было мне переходить со скотча на мартини.

Или знаменитую юмореску из Городка - Булочка виновата :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 10:00

А у нас выявлено 2438 новых случая за день.
Что выводит Украину примерно на 15-е место в мире по этому показателю.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 10:24

  vladislavlvov написав:Получил сегодня результаты - нет иммунитета перед вирусом.. По факту не болею и не болел.. Или болел но зимой так что иммунитета нет.. Как у других?

Имею такой же результат.
Тестов не делал
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 10:24

  freeze написав:А у нас выявлено 2438 новых случая за день.
Что выводит Украину примерно на 15-е место в мире по этому показателю.


Мне нравится, что сообщения о растущем колве смертей и заболевших похожи на прогноз погоды. Не являются омнованием для каких либо осмысленных действий и рекомендаций
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adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 10:39

  adeges написав:
  freeze написав:А у нас выявлено 2438 новых случая за день.
Что выводит Украину примерно на 15-е место в мире по этому показателю.


Мне нравится, что сообщения о растущем колве смертей и заболевших похожи на прогноз погоды. Не являются омнованием для каких либо осмысленных действий и рекомендаций


Насколько я понимаю, наша власть выбрала тактику, дотянуть до выпуска вакцины, учитывая переговоры и просьбы по израильской и китайской вакцинам.
А затем сказать, мы привезли вакцину, после этого история с коронавирусом уходит из зоны нашей ответственности, кто хочет пусть болеет и умирает, мы предупредили, мы всё сделали, дальше мы занимаемся проектом Большая стройка и наконец поднимем с пляжа ржавую посудину Делфи в Одессе :mrgreen:
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 28 сер, 2020 10:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 10:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  adeges написав:Мне нравится, что сообщения о растущем колве смертей и заболевших похожи на прогноз погоды. Не являются омнованием для каких либо осмысленных действий и рекомендаций

А что им остается) они уже ничего не могут удержать, рекомендации никто слушать, а тем более выполнять не будет.. Ждем "горы трупов", когда каждый столкнется с вирусом. Ошибкой было вводить карантин в марте, стоило немного приспустить кран. Но тогда бы те кто сейчас кричат что вируса нет, а все потому что стали делать больше тестов, в марте бы кричали что власть не может остановить вирус, когда на счетчике выросло с 200 до 2000 случаев. Ну и плюс международная конъюнктура тогда распологала, в марте.

  freeze написав:А затем сказать, мы привезли вакцину, после этого история с коронавирусом уходит из зоны нашей ответственности, кто хочет пусть болеет и умирает, мы предупредили, мы всё сделали

Вирусную нагрузку никто не отменял, Вы ж понимаете, кто хочет привьется, но эффекта будет чуть больше нуля.
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