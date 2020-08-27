Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1697169816991700 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 252 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 29 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 54 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 39 Всього голосів : 252 Додано: П'ят 28 сер, 2020 00:46 medeivalb написав: Если ошиблись шведы, почему вы уверены в том, что статистика по Украине без ошибок? Если ошиблись шведы, почему вы уверены в том, что статистика по Украине без ошибок?



Нет ни одной абсолютно достоверной статистики ни в одной области жизни человека.

Может быть плюс-минус близка к истине, или достаточно близка.

Но непонятно, что вы хотите сказать. Как я понимаю, у вас вообще нет никакой статистики. Чтобы что-то критиковать, надо предложить свой вариант, иначе это пустопорожнее - я всем не верю. Нет ни одной абсолютно достоверной статистики ни в одной области жизни человека.Может быть плюс-минус близка к истине, или достаточно близка.Но непонятно, что вы хотите сказать. Как я понимаю, у вас вообще нет никакой статистики. Чтобы что-то критиковать, надо предложить свой вариант, иначе это пустопорожнее - я всем не верю. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18182 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4372 раз. Подякували: 7072 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 сер, 2020 00:59 yama написав: vladislavlvov написав: Получил сегодня результаты - нет иммунитета перед вирусом.. По факту не болею и не болел.. Или болел но зимой так что иммунитета нет.. Как у других? Получил сегодня результаты - нет иммунитета перед вирусом.. По факту не болею и не болел.. Или болел но зимой так что иммунитета нет.. Как у других? поздравляю зря потратили деньги вопрос только сколько , я вот 400 грн а вы ? поздравляю зря потратили деньгивопрос только сколько , я вот 400 грна вы ?

Звідки це злорадство і рахування чужих грошей? Людина написала, що співробітник був хворий, а це ризик не лише для нього а й його рідних. Чи це треба пояснювати як 2+2? Звідки це злорадство і рахування чужих грошей? Людина написала, що співробітник був хворий, а це ризик не лише для нього а й його рідних. Чи це треба пояснювати як 2+2? stargazer Повідомлень: 1095 З нами з: 15.04.09 Подякував: 383 раз. Подякували: 119 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 сер, 2020 09:36 yama написав: for_u написав: Украина - 2 565 случаев заражения на 1 млн. населения,

Израиль - 11 855 заражений на 1 млн. населения.

Кто-нибудь скажет почему въезд хасидов из Израиля не запретили ещё вчера? Что они делают в наших аэропортах? Или у кого-то из власть держащих есть личные обязательства перед их общиной? Украина - 2 565 случаев заражения на 1 млн. населения,Израиль - 11 855 заражений на 1 млн. населения.Кто-нибудь скажет почему въезд хасидов из Израиля не запретили ещё вчера? Что они делают в наших аэропортах? Или у кого-то из власть держащих есть личные обязательства перед их общиной?

for_u количество проведенных тестов подозреваю в Израиле больше, ровно настолько насколько больше "случаев заражения на 1 млн." количество проведенных тестов подозреваю в Израиле больше, ровно настолько насколько больше "случаев заражения на 1 млн."



Всегда смешно, когда в увеличении заболеваемости обвиняют не коронавирус, а то, что тесты делают.



Напоминает эта ситуация знаменитые последние слова перед смертью Хамфри Богарта, голливудской звезды середины прошлого века, умершего от рака пищевода из-за неуёмного употребления спиртного : Не надо было мне переходить со скотча на мартини.



Или знаменитую юмореску из Городка - Булочка виновата Всегда смешно, когда в увеличении заболеваемости обвиняют не коронавирус, а то, что тесты делают.Напоминает эта ситуация знаменитые последние слова перед смертью Хамфри Богарта, голливудской звезды середины прошлого века, умершего от рака пищевода из-за неуёмного употребления спиртного : Не надо было мне переходить со скотча на мартини.Или знаменитую юмореску из Городка - Булочка виновата Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18182 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4372 раз. Подякували: 7072 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 сер, 2020 10:00 А у нас выявлено 2438 новых случая за день.

Что выводит Украину примерно на 15-е место в мире по этому показателю. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18182 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4372 раз. Подякували: 7072 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 сер, 2020 10:24 vladislavlvov написав: Получил сегодня результаты - нет иммунитета перед вирусом.. По факту не болею и не болел.. Или болел но зимой так что иммунитета нет.. Как у других? Получил сегодня результаты - нет иммунитета перед вирусом.. По факту не болею и не болел.. Или болел но зимой так что иммунитета нет.. Как у других?

Имею такой же результат.

Тестов не делал Имею такой же результат.Тестов не делал Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12353 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7107 раз. Подякували: 3262 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 сер, 2020 10:24 freeze написав: А у нас выявлено 2438 новых случая за день.

Что выводит Украину примерно на 15-е место в мире по этому показателю. А у нас выявлено 2438 новых случая за день.Что выводит Украину примерно на 15-е место в мире по этому показателю.



Мне нравится, что сообщения о растущем колве смертей и заболевших похожи на прогноз погоды. Не являются омнованием для каких либо осмысленных действий и рекомендаций Мне нравится, что сообщения о растущем колве смертей и заболевших похожи на прогноз погоды. Не являются омнованием для каких либо осмысленных действий и рекомендаций It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3380 З нами з: 14.03.06 Подякував: 214 раз. Подякували: 483 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 сер, 2020 10:39 adeges написав: freeze написав: А у нас выявлено 2438 новых случая за день.

Что выводит Украину примерно на 15-е место в мире по этому показателю. А у нас выявлено 2438 новых случая за день.Что выводит Украину примерно на 15-е место в мире по этому показателю.



Мне нравится, что сообщения о растущем колве смертей и заболевших похожи на прогноз погоды. Не являются омнованием для каких либо осмысленных действий и рекомендаций Мне нравится, что сообщения о растущем колве смертей и заболевших похожи на прогноз погоды. Не являются омнованием для каких либо осмысленных действий и рекомендаций



Насколько я понимаю, наша власть выбрала тактику, дотянуть до выпуска вакцины, учитывая переговоры и просьбы по израильской и китайской вакцинам.

А затем сказать, мы привезли вакцину, после этого история с коронавирусом уходит из зоны нашей ответственности, кто хочет пусть болеет и умирает, мы предупредили, мы всё сделали, дальше мы занимаемся проектом Большая стройка и наконец поднимем с пляжа ржавую посудину Делфи в Одессе Насколько я понимаю, наша власть выбрала тактику, дотянуть до выпуска вакцины, учитывая переговоры и просьбы по израильской и китайской вакцинам.А затем сказать, мы привезли вакцину, после этого история с коронавирусом уходит из зоны нашей ответственности, кто хочет пусть болеет и умирает, мы предупредили, мы всё сделали, дальше мы занимаемся проектом Большая стройка и наконец поднимем с пляжа ржавую посудину Делфи в Одессе Востаннє редагувалось freeze в П'ят 28 сер, 2020 10:40, всього редагувалось 1 раз. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18182 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4372 раз. Подякували: 7072 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 сер, 2020 10:40 Re: Эпидемия коронавируса в мире adeges написав: Мне нравится, что сообщения о растущем колве смертей и заболевших похожи на прогноз погоды. Не являются омнованием для каких либо осмысленных действий и рекомендаций Мне нравится, что сообщения о растущем колве смертей и заболевших похожи на прогноз погоды. Не являются омнованием для каких либо осмысленных действий и рекомендаций

А что им остается) они уже ничего не могут удержать, рекомендации никто слушать, а тем более выполнять не будет.. Ждем "горы трупов", когда каждый столкнется с вирусом. Ошибкой было вводить карантин в марте, стоило немного приспустить кран. Но тогда бы те кто сейчас кричат что вируса нет, а все потому что стали делать больше тестов, в марте бы кричали что власть не может остановить вирус, когда на счетчике выросло с 200 до 2000 случаев. Ну и плюс международная конъюнктура тогда распологала, в марте.



freeze написав: А затем сказать, мы привезли вакцину, после этого история с коронавирусом уходит из зоны нашей ответственности, кто хочет пусть болеет и умирает, мы предупредили, мы всё сделали А затем сказать, мы привезли вакцину, после этого история с коронавирусом уходит из зоны нашей ответственности, кто хочет пусть болеет и умирает, мы предупредили, мы всё сделали

Вирусную нагрузку никто не отменял, Вы ж понимаете, кто хочет привьется, но эффекта будет чуть больше нуля. А что им остается) они уже ничего не могут удержать, рекомендации никто слушать, а тем более выполнять не будет.. Ждем "горы трупов", когда каждый столкнется с вирусом. Ошибкой было вводить карантин в марте, стоило немного приспустить кран. Но тогда бы те кто сейчас кричат что вируса нет, а все потому что стали делать больше тестов, в марте бы кричали что власть не может остановить вирус, когда на счетчике выросло с 200 до 2000 случаев. Ну и плюс международная конъюнктура тогда распологала, в марте.Вирусную нагрузку никто не отменял, Вы ж понимаете, кто хочет привьется, но эффекта будет чуть больше нуля. st512 Повідомлень: 872 З нами з: 09.07.13 Подякував: 95 раз. Подякували: 65 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1697169816991700 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7187 1633199

Investor_K П'ят 28 сер, 2020 11:22