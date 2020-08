Додано: П'ят 28 сер, 2020 10:24

freeze написав: А у нас выявлено 2438 новых случая за день.

Мне нравится, что сообщения о растущем колве смертей и заболевших похожи на прогноз погоды. Не являются омнованием для каких либо осмысленных действий и рекомендаций

