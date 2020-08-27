medeivalb написав:Если ошиблись шведы, почему вы уверены в том, что статистика по Украине без ошибок?
Нет ни одной абсолютно достоверной статистики ни в одной области жизни человека. Может быть плюс-минус близка к истине, или достаточно близка. Но непонятно, что вы хотите сказать. Как я понимаю, у вас вообще нет никакой статистики. Чтобы что-то критиковать, надо предложить свой вариант, иначе это пустопорожнее - я всем не верю.
for_u написав:Украина - 2 565 случаев заражения на 1 млн. населения, Израиль - 11 855 заражений на 1 млн. населения. Кто-нибудь скажет почему въезд хасидов из Израиля не запретили ещё вчера? Что они делают в наших аэропортах? Или у кого-то из власть держащих есть личные обязательства перед их общиной?
for_u количество проведенных тестов подозреваю в Израиле больше, ровно настолько насколько больше "случаев заражения на 1 млн."
Всегда смешно, когда в увеличении заболеваемости обвиняют не коронавирус, а то, что тесты делают.
Напоминает эта ситуация знаменитые последние слова перед смертью Хамфри Богарта, голливудской звезды середины прошлого века, умершего от рака пищевода из-за неуёмного употребления спиртного : Не надо было мне переходить со скотча на мартини.
Или знаменитую юмореску из Городка - Булочка виновата
freeze написав:А у нас выявлено 2438 новых случая за день. Что выводит Украину примерно на 15-е место в мире по этому показателю.
Мне нравится, что сообщения о растущем колве смертей и заболевших похожи на прогноз погоды. Не являются омнованием для каких либо осмысленных действий и рекомендаций
Насколько я понимаю, наша власть выбрала тактику, дотянуть до выпуска вакцины, учитывая переговоры и просьбы по израильской и китайской вакцинам. А затем сказать, мы привезли вакцину, после этого история с коронавирусом уходит из зоны нашей ответственности, кто хочет пусть болеет и умирает, мы предупредили, мы всё сделали, дальше мы занимаемся проектом Большая стройка и наконец поднимем с пляжа ржавую посудину Делфи в Одессе
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 28 сер, 2020 10:40, всього редагувалось 1 раз.
adeges написав:Мне нравится, что сообщения о растущем колве смертей и заболевших похожи на прогноз погоды. Не являются омнованием для каких либо осмысленных действий и рекомендаций
А что им остается) они уже ничего не могут удержать, рекомендации никто слушать, а тем более выполнять не будет.. Ждем "горы трупов", когда каждый столкнется с вирусом. Ошибкой было вводить карантин в марте, стоило немного приспустить кран. Но тогда бы те кто сейчас кричат что вируса нет, а все потому что стали делать больше тестов, в марте бы кричали что власть не может остановить вирус, когда на счетчике выросло с 200 до 2000 случаев. Ну и плюс международная конъюнктура тогда распологала, в марте.
freeze написав:А затем сказать, мы привезли вакцину, после этого история с коронавирусом уходит из зоны нашей ответственности, кто хочет пусть болеет и умирает, мы предупредили, мы всё сделали
Вирусную нагрузку никто не отменял, Вы ж понимаете, кто хочет привьется, но эффекта будет чуть больше нуля.
Моя позиция простая: болезнь существует, люди умирают, но истерика раздутая вокруг болезни во много раз больше самой болезни. Если бы не политические и экономические цели раздувавших истерику, можно было бы обойтись меньшим кол-вом жертв среди наслеения.
freeze написав:А у нас выявлено 2438 новых случая за день. Что выводит Украину примерно на 15-е место в мире по этому показателю.
Россия (4811 случаев сегодня) и Украина в противофазе - при наличном населении примерно в 5 раз больше, новых зараженных больше вдвое. Немного удивляет, что в РФ из почти миллиона заразившихся вылечилось около 80%, а на Украине - около 50%