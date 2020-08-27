medeivalb написав:..... Моя позиция простая: болезнь существует, люди умирают, но истерика раздутая вокруг болезни во много раз больше самой болезни. Если бы не политические и экономические цели раздувавших истерику, можно было бы обойтись меньшим кол-вом жертв среди наслеения.
freeze написав:А у нас выявлено 2438 новых случая за день. Что выводит Украину примерно на 15-е место в мире по этому показателю.
Россия (4811 случаев сегодня) и Украина в противофазе - при наличном населении примерно в 5 раз больше, новых зараженных больше вдвое. Немного удивляет, что в РФ из почти миллиона заразившихся вылечилось около 80%, а на Украине - около 50%
Возможно, это объясняется тем, что в РФ, если верить официальной статистике, заболеваемость уменьшается, а в Украине пока что заметно растёт. Т.е. в Украине больные просто ещё не успели выздороветь.
Моя позиция простая: болезнь существует, люди умирают, но истерика раздутая вокруг болезни во много раз больше самой болезни. Если бы не политические и экономические цели раздувавших истерику, можно было бы обойтись меньшим кол-вом жертв среди наслеения.
То есть вы сами не имеете представления сколько заразившихся, но не согласны со статистикой министерств здравоохранения разных стран мира. Это мало конструктивная критика.
Hotab написав:Насколько надо быть упоротым, чтобы находясь на форуме уже полжизни, тявкать "на" Украине. Да, волгарик?
8-ой год. Правописание мы подробно разбирали не один раз. Отмечу, что в статье УССР БСЭ слово Украина (а статья подписана видными украинскими историками, в честь одного из них, членкора Академии УССР, НА Украине до сих пор проводятся ежегодные чтения) русским по-белому написано, что УКРАИНА происходит от слова КРАЙ, но означает это ВОВСЕ НЕ СТРАНА (как принято считать), А ГРАНИЦА. Именно поэтому в русском языке НЕЛЬЗЯ ПОЕХАТЬ В ГРАНИЦУ, ТОЛЬКО НА. Но это т теме, безусловно, не относится
medeivalb написав:2ЛАД: ??? Вы эту ветку читаете? Я не могу повторять уже известное, про выросший уровень самоубийств, передозировки таблетками, брошенных в домах престарелых, и т.д.
Цифры привести можете? Здесь я их ни разу не видел. Какая связь между передозом таблеток и эпидемией? О брошенных в домах престарелых тоже не очень понял. В наших домах престарелых люди были "брошенными" всегда.
P.s. По статистике freeze прав - не нравится официальная, приведите какую-нибудь другую. Отказ от любой не конструктивен.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 28 сер, 2020 13:14, всього редагувалось 1 раз.