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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1699170017011702>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 252
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
54
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
39
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 12:42

  medeivalb написав:.....
Моя позиция простая: болезнь существует, люди умирают, но истерика раздутая вокруг болезни во много раз больше самой болезни. Если бы не политические и экономические цели раздувавших истерику, можно было бы обойтись меньшим кол-вом жертв среди наслеения.

:?:
За счёт чего? :shock:
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 12:47

  Волгарь написав:
  freeze написав:А у нас выявлено 2438 новых случая за день.
Что выводит Украину примерно на 15-е место в мире по этому показателю.

Россия (4811 случаев сегодня) и Украина в противофазе - при наличном населении примерно в 5 раз больше, новых зараженных больше вдвое. Немного удивляет, что в РФ из почти миллиона заразившихся вылечилось около 80%, а на Украине - около 50%

Возможно, это объясняется тем, что в РФ, если верить официальной статистике, заболеваемость уменьшается, а в Украине пока что заметно растёт. Т.е. в Украине больные просто ещё не успели выздороветь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 12:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

medeivalb написав:
  freeze написав:
  medeivalb написав: Чтобы что-то критиковать, надо предложить свой вариант, иначе это пустопорожнее - я всем не верю.


Вы верите статистике, которую сами публикуете, иначе ее бы не публиковали.

А она построена на подобных результатах: http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/393738.html
На Харківщині виявлено підпільний цех з виробництва наборів для тестування на COVID – 19

Моя позиция простая: болезнь существует, люди умирают, но истерика раздутая вокруг болезни во много раз больше самой болезни. Если бы не политические и экономические цели раздувавших истерику, можно было бы обойтись меньшим кол-вом жертв среди наслеения.


То есть вы сами не имеете представления сколько заразившихся, но не согласны со статистикой министерств здравоохранения разных стран мира.
Это мало конструктивная критика.

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Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 12:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

2ЛАД: ??? Вы эту ветку читаете? Я не могу повторять уже известное, про выросший уровень самоубийств, передозировки таблетками, брошенных в домах престарелых, и т.д.
medeivalb
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 12:53

freeze Вы тоже не знаете насколько верна (завышена) статистика, но считаете, что карантин нужно усиливать (судя по Вашим постам), уничтожая экономику, а соответственно и людей. Это путь в никуда.
medeivalb
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 12:57

Насколько надо быть упоротым, чтобы находясь на форуме уже полжизни, тявкать "на" Украине. Да, волгарик?
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 12:57

Мэрия французской столицы вводит обязательное ношение масок на всех улицах Парижа.

Об этом сообщила заместитель парижского мэра Анн Суири в эфире телеканала BFMTV.

По ее словам, это решение вступит в силу утром 28 августа.

Ранее обязательное ношение маски требовалось только на нескольких улицах Парижа с большим количеством пешеходов.

Аналогичные меры вводят власти Марселя, которые также обязали жителей и туристов носить маски в любом районе города.

https://focus.ua/world/461983-v_parizhe_vvodiat_obiazatelnoe_noshenie_masok_na_vsekh_ulitsakh_goroda
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:04

  Hotab написав:Насколько надо быть упоротым, чтобы находясь на форуме уже полжизни, тявкать "на" Украине. Да, волгарик?

8-ой год. Правописание мы подробно разбирали не один раз. Отмечу, что в статье УССР БСЭ слово Украина (а статья подписана видными украинскими историками, в честь одного из них, членкора Академии УССР, НА Украине до сих пор проводятся ежегодные чтения) русским по-белому написано, что УКРАИНА происходит от слова КРАЙ, но означает это ВОВСЕ НЕ СТРАНА (как принято считать), А ГРАНИЦА. Именно поэтому в русском языке НЕЛЬЗЯ ПОЕХАТЬ В ГРАНИЦУ, ТОЛЬКО НА.
Но это т теме, безусловно, не относится
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:05

ЛАД
без запрета посещений парков и запрета отходить от дома более чем на пять миль - не поможет.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:09

  medeivalb написав:2ЛАД: ??? Вы эту ветку читаете? Я не могу повторять уже известное, про выросший уровень самоубийств, передозировки таблетками, брошенных в домах престарелых, и т.д.

Цифры привести можете?
Здесь я их ни разу не видел.
Какая связь между передозом таблеток и эпидемией?
О брошенных в домах престарелых тоже не очень понял. В наших домах престарелых люди были "брошенными" всегда.

P.s. По статистике freeze прав - не нравится официальная, приведите какую-нибудь другую. Отказ от любой не конструктивен.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 28 сер, 2020 13:14, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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