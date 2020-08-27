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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1699170017011702

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 252
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
54
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
39
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:09

Волгарь

ООООооо, москалик тут снова вынырнул.
Когда ваш рюцький мир победит?
Как твоя "великая энергетическая держава"?
Почему все глубже в жёпу?
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:17

О, прапор снова вынырнул.
Ваши вопросы имеют хоть какое-нибудь отношение к данной теме?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:20

  ЛАД написав:О, прапор снова вынырнул.
Ваши вопросы имеют хоть какое-нибудь отношение к данной теме?


А какое отношение к теме имеет появление тут руссишешвайна? :roll:
Хрюкало бы себе со своей русской свинотой в своем свинарнике по имени Россия.
:lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

medeivalb написав:freeze Вы тоже не знаете насколько верна (завышена) статистика, но считаете, что карантин нужно усиливать (судя по Вашим постам), уничтожая экономику, а соответственно и людей. Это путь в никуда.


Можно процитировать меня где я что то предлагал закрывать ?
Если одеть маску в общественном закрытом помещении, это называется разрушить экономику )
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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  #<1 ... 1699170017011702
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