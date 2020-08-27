Волгарь
ООООооо, москалик тут снова вынырнул.
Когда ваш рюцький мир победит?
Как твоя "великая энергетическая держава"?
Почему все глубже в жёпу?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:09
Волгарь
ООООооо, москалик тут снова вынырнул.
Когда ваш рюцький мир победит?
Как твоя "великая энергетическая держава"?
Почему все глубже в жёпу?
Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:17
О, прапор снова вынырнул.
Ваши вопросы имеют хоть какое-нибудь отношение к данной теме?
Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:20
Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:21
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Можно процитировать меня где я что то предлагал закрывать ?
Если одеть маску в общественном закрытом помещении, это называется разрушить экономику )
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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