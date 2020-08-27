Волгарь
ООООооо, москалик тут снова вынырнул.
Когда ваш рюцький мир победит?
Как твоя "великая энергетическая держава"?
Почему все глубже в жёпу?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:09
Волгарь
ООООооо, москалик тут снова вынырнул.
Когда ваш рюцький мир победит?
Как твоя "великая энергетическая держава"?
Почему все глубже в жёпу?
Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:17
О, прапор снова вынырнул.
Ваши вопросы имеют хоть какое-нибудь отношение к данной теме?
Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:20
Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:21
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Можно процитировать меня где я что то предлагал закрывать ?
Если одеть маску в общественном закрытом помещении, это называется разрушить экономику )
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:55
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Но можно поехать В государство, В страну, В Украину, вне зависимости от происхождения его названия. Потому что если ты "волгарь" и НА Волгу ездят рыбачить, то ты всегда ходишь НА куй.
Равно как и рыбачат НА Росси (реке) , а упоротый Волгарь живёт НА россии.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:13
про Таміфлю помним
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:18
Як умру, то поховайте
Мене на могилі
Серед степу широкого
На Вкраїні милій,
Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі
Було видно, було чути,
Як реве ревучий.
----
Шевченко - хто?
П.С.
Ліліпутія та Блефуску населені однією і тією ж расою туземців. Приводом до війни стала наступна подія.
З прадавніх часів у ліліпутів було прийнято розбивати варені яйця з тупого кінця. В часи, коли дід поточного імператора Ліліпутії був ще дитиною, він порізав собі палець об розбите таким чином яйце. Це стало приводом до видання наказу, яким під страхом смерті було заборонено розбивати яйця з тупого кінця. Наказом було спровоковано аж шість повстань, під час яких один імператор втратив життя, інший — корону. Монархи ж Блефуску всебічно підтримували ці повстання і приховували повстанців на своїй території. Нараховувалося до 11 000 фанатиків, які пішли на смерть за відмову розбивати яйця з гострого кінця. У Ліліпутії було надруковано сотні томів, присвячених цьому питанню, книги «тупоконечників» були заборонені, а їх прихильники були позбавлені права посідати державні посади.
Імператори Ліліпутії та Блефуску звинуватили один одного у церковному розколі та викривленні основного догмату великого пророка Люсторга, викладеного у 54 розділі Блундекраля. Вигнанці-тупоконечники знайшли собі пристанище і союзника у Блефуску. Поступово вони набули такого впливу на імператора, що він проголосив війну Ліліпутії.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 28 сер, 2020 14:26, всього редагувалось 2 разів.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:19
На Русь, например. На Ямайку, на Кубу, но В Японию или Ирландию.
Не стоит ломать копья - русском варианте русского языка всегда будут ездить НА Украину, в украинском варианте русского -В. Это как Uкraine и The Ukraine
Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:27
Re: Эпидемия коронавируса в мире
На остров (Ямайку, Кубу), в страну (Японию, Ирландию, Украину) .
При этом посол ресурсной педерации В Кубе, а не на Кубе. Летать ты можешь при этом на (остров) Кубу.
Ломать надо твою русскоязычную челюсть.
Потому что в официальных документах ресурсная педерация называет своего посла В Украине.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 28 сер, 2020 14:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:27
Re: Эпидемия коронавируса в мире
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