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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1700170117021703>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 252
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
54
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
39
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:09

Волгарь

ООООооо, москалик тут снова вынырнул.
Когда ваш рюцький мир победит?
Как твоя "великая энергетическая держава"?
Почему все глубже в жёпу?
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:17

О, прапор снова вынырнул.
Ваши вопросы имеют хоть какое-нибудь отношение к данной теме?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:20

  ЛАД написав:О, прапор снова вынырнул.
Ваши вопросы имеют хоть какое-нибудь отношение к данной теме?


А какое отношение к теме имеет появление тут руссишешвайна? :roll:
Хрюкало бы себе со своей русской свинотой в своем свинарнике по имени Россия.
:lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

medeivalb написав:freeze Вы тоже не знаете насколько верна (завышена) статистика, но считаете, что карантин нужно усиливать (судя по Вашим постам), уничтожая экономику, а соответственно и людей. Это путь в никуда.


Можно процитировать меня где я что то предлагал закрывать ?
Если одеть маску в общественном закрытом помещении, это называется разрушить экономику )
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Волгарь написав:НЕЛЬЗЯ ПОЕХАТЬ В ГРАНИЦУ, ТОЛЬКО НА.

Но можно поехать В государство, В страну, В Украину, вне зависимости от происхождения его названия. Потому что если ты "волгарь" и НА Волгу ездят рыбачить, то ты всегда ходишь НА куй.
Равно как и рыбачат НА Росси (реке) , а упоротый Волгарь живёт НА россии.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:13

  freeze написав:
  adeges написав:
  freeze написав:А у нас выявлено 2438 новых случая за день.
Что выводит Украину примерно на 15-е место в мире по этому показателю.


Мне нравится, что сообщения о растущем колве смертей и заболевших похожи на прогноз погоды. Не являются омнованием для каких либо осмысленных действий и рекомендаций


Насколько я понимаю, наша власть выбрала тактику, дотянуть до выпуска вакцины, учитывая переговоры и просьбы по израильской и китайской вакцинам.
А затем сказать, мы привезли вакцину, после этого история с коронавирусом уходит из зоны нашей ответственности, кто хочет пусть болеет и умирает, мы предупредили, мы всё сделали, дальше мы занимаемся проектом Большая стройка и наконец поднимем с пляжа ржавую посудину Делфи в Одессе :mrgreen:

про Таміфлю помним
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:18

  Hotab написав:
  Волгарь написав:НЕЛЬЗЯ ПОЕХАТЬ В ГРАНИЦУ, ТОЛЬКО НА.

Но можно поехать В государство, В страну, В Украину, вне зависимости от происхождения его названия. Потому что если ты "волгарь" и НА Волгу ездят рыбачить, то ты всегда ходишь НА куй.
Равно как и рыбачат НА Росси (реке) , а упоротый Волгарь живёт НА россии.

Як умру, то поховайте

Мене на могилі

Серед степу широкого

На Вкраїні милій,

Щоб лани широкополі,

І Дніпро, і кручі

Було видно, було чути,

Як реве ревучий.

----
Шевченко - хто?

П.С.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B5%D1%84%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%83
Ліліпутія та Блефуску населені однією і тією ж расою туземців. Приводом до війни стала наступна подія.

З прадавніх часів у ліліпутів було прийнято розбивати варені яйця з тупого кінця. В часи, коли дід поточного імператора Ліліпутії був ще дитиною, він порізав собі палець об розбите таким чином яйце. Це стало приводом до видання наказу, яким під страхом смерті було заборонено розбивати яйця з тупого кінця. Наказом було спровоковано аж шість повстань, під час яких один імператор втратив життя, інший — корону. Монархи ж Блефуску всебічно підтримували ці повстання і приховували повстанців на своїй території. Нараховувалося до 11 000 фанатиків, які пішли на смерть за відмову розбивати яйця з гострого кінця. У Ліліпутії було надруковано сотні томів, присвячених цьому питанню, книги «тупоконечників» були заборонені, а їх прихильники були позбавлені права посідати державні посади.

Імператори Ліліпутії та Блефуску звинуватили один одного у церковному розколі та викривленні основного догмату великого пророка Люсторга, викладеного у 54 розділі Блундекраля. Вигнанці-тупоконечники знайшли собі пристанище і союзника у Блефуску. Поступово вони набули такого впливу на імператора, що він проголосив війну Ліліпутії.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 28 сер, 2020 14:26, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:19

  Hotab написав:
  Волгарь написав:НЕЛЬЗЯ ПОЕХАТЬ В ГРАНИЦУ, ТОЛЬКО НА.

Но можно поехать В государство, В страну, В Украину, вне зависимости от происхождения его названия. Потому что если ты "волгарь" и НА Волгу ездят рыбачить, то ты всегда ходишь НА куй.
Равно как и рыбачат НА Росси (реке) , а упоротый Волгарь живёт НА россии.

На Русь, например. На Ямайку, на Кубу, но В Японию или Ирландию.
Не стоит ломать копья - русском варианте русского языка всегда будут ездить НА Украину, в украинском варианте русского -В. Это как Uкraine и The Ukraine
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Волгарь написав:На Русь, например. На Ямайку, на Кубу, но В Японию или Ирландию.

На остров (Ямайку, Кубу), в страну (Японию, Ирландию, Украину) .
При этом посол ресурсной педерации В Кубе, а не на Кубе. Летать ты можешь при этом на (остров) Кубу.
не стоит ломать копья

Ломать надо твою русскоязычную челюсть.
Потому что в официальных документах ресурсная педерация называет своего посла В Украине.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 28 сер, 2020 14:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:Шевченко - хто?

Москаль.
В первоначальном значении этого слова :)
Сибарит
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