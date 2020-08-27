Как составная часть империи - верно. На тот момент государства "Украина" не было.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:34
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:37
Вам повезло, что вы не в Венгрии живёте. Там каждый город нужно запоминать, какой "в", а какой "на"
"У нас за «на Украине» все на тебя будут косо смотреть, а у них наоборот: «на Венгрии» (Magyarországon), «на Будапеште» (Budapesten), причем это «на» используется в основном «для своих» — для венгерских городов."
Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:37
\нет не гостеприимно господа,что выв набросились на волжанина..
сам там был на танкере-каракум канал баку...
русские -неплохие парни...,а вчем дело?
а крым захватили,рожи зеленые..ну так вы сами виноваты..сдали..
Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:40
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Нет тут никакого везения. Есть правила. В том числе в учебниках русского языка в самой ресурсной педерации.
Там говорится, что государства с предлогом "в", и не говорится там , что государство "Украина", является исключением из правил.
А не виноваты сами случайно мы в том, что кацапье вторглось на Донбасс и убивает там украинцев?
Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:45
Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:52
Вам повезло, что вы не в Венгрии живёте. Там каждый город нужно запоминать, какой "в", а какой "на"
"У нас за «на Украине» все на тебя будут косо смотреть, а у них наоборот: «на Венгрии» (Magyarországon), «на Будапеште» (Budapesten), причем это «на» используется в основном «для своих» — для венгерских городов."
а да венгрия буда и пешт..нет призитдент ихний немного понимает-не берем ..лрбань,гнне берем ..
анжела кричит ему ты что мы в германию набираем... короче,венгры-непонятные люди пришли из за Урала...Нет был
..в будапеште-ничего интересного мне вашу жрачку фирменную-а гуляш...
короче мне гуляш... сэр что будете пить-отличный вопрос..ваше буду ..
палинку мне..-да сэр сейчас..
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