RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1700170117021703

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 252
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
54
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
39
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:На Вкраїні

Как составная часть империи - верно. На тот момент государства "Украина" не было.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3015
З нами з: 15.02.09
Подякував: 118 раз.
Подякували: 1112 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:37

  Hotab написав:
  Волгарь написав:На Русь, например. На Ямайку, на Кубу, но В Японию или Ирландию.

На остров (Ямайку, Кубу), в страну (Японию, Ирландию, Украину) .
При этом посол ресурсной педерации В Кубе, а не на Кубе. Летать ты можешь при этом на (остров) Кубу.
не стоит ломать копья

Ломать надо твою русскоязычную челюсть.
Потому что в официальных документах ресурсная педерация называет своего посла В Украине.

Вам повезло, что вы не в Венгрии живёте. Там каждый город нужно запоминать, какой "в", а какой "на"

"У нас за «на Украине» все на тебя будут косо смотреть, а у них наоборот: «на Венгрии» (Magyarországon), «на Будапеште» (Budapesten), причем это «на» используется в основном «для своих» — для венгерских городов."
https://zaytsev.io/blog/hungarian/
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2859
З нами з: 10.05.14
Подякував: 206 раз.
Подякували: 453 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:37

  Libo написав:
  ЛАД написав:О, прапор снова вынырнул.
Ваши вопросы имеют хоть какое-нибудь отношение к данной теме?


А какое отношение к теме имеет появление тут руссишешвайна? :roll:
Хрюкало бы себе со своей русской свинотой в своем свинарнике по имени Россия.
:lol:


\нет не гостеприимно господа,что выв набросились на волжанина..
сам там был на танкере-каракум канал баку...

русские -неплохие парни...,а вчем дело?
а крым захватили,рожи зеленые..ну так вы сами виноваты..сдали..
Vladik
 
Повідомлень: 75
З нами з: 02.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  safonovstanislav написав:Вам повезло, что вы не в Венгрии живёте.

Нет тут никакого везения. Есть правила. В том числе в учебниках русского языка в самой ресурсной педерации.
Там говорится, что государства с предлогом "в", и не говорится там , что государство "Украина", является исключением из правил.
  Vladik написав:а крым захватили,рожи зеленые..ну так вы сами виноваты..сдали..

А не виноваты сами случайно мы в том, что кацапье вторглось на Донбасс и убивает там украинцев?
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3015
З нами з: 15.02.09
Подякував: 118 раз.
Подякували: 1112 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:45

  flyman написав:----
Шевченко - хто?

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1 ... 0%BA%D0%BE :oops:
yama
 
Повідомлень: 2627
З нами з: 12.08.17
Подякував: 4946 раз.
Подякували: 536 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:52

  safonovstanislav написав:
  Hotab написав:
  Волгарь написав:На Русь, например. На Ямайку, на Кубу, но В Японию или Ирландию.

На остров (Ямайку, Кубу), в страну (Японию, Ирландию, Украину) .
При этом посол ресурсной педерации В Кубе, а не на Кубе. Летать ты можешь при этом на (остров) Кубу.
не стоит ломать копья

Ломать надо твою русскоязычную челюсть.
Потому что в официальных документах ресурсная педерация называет своего посла В Украине.

Вам повезло, что вы не в Венгрии живёте. Там каждый город нужно запоминать, какой "в", а какой "на"

"У нас за «на Украине» все на тебя будут косо смотреть, а у них наоборот: «на Венгрии» (Magyarországon), «на Будапеште» (Budapesten), причем это «на» используется в основном «для своих» — для венгерских городов."

а да венгрия буда и пешт..нет призитдент ихний немного понимает-не берем ..лрбань,гнне берем ..
анжела кричит ему ты что мы в германию набираем... короче,венгры-непонятные люди пришли из за Урала...Нет был
..в будапеште-ничего интересного мне вашу жрачку фирменную-а гуляш...
короче мне гуляш... сэр что будете пить-отличный вопрос..ваше буду ..
палинку мне..-да сэр сейчас..
Vladik
 
Повідомлень: 75
З нами з: 02.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1700170117021703
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav, Vladik, Yuri_61 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 718, 719, 720
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7190 1633570
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 сер, 2020 13:57
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.