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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1699170017011702

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 252
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
54
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
39
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:13

  freeze написав:
  adeges написав:
  freeze написав:А у нас выявлено 2438 новых случая за день.
Что выводит Украину примерно на 15-е место в мире по этому показателю.


Мне нравится, что сообщения о растущем колве смертей и заболевших похожи на прогноз погоды. Не являются омнованием для каких либо осмысленных действий и рекомендаций


Насколько я понимаю, наша власть выбрала тактику, дотянуть до выпуска вакцины, учитывая переговоры и просьбы по израильской и китайской вакцинам.
А затем сказать, мы привезли вакцину, после этого история с коронавирусом уходит из зоны нашей ответственности, кто хочет пусть болеет и умирает, мы предупредили, мы всё сделали, дальше мы занимаемся проектом Большая стройка и наконец поднимем с пляжа ржавую посудину Делфи в Одессе :mrgreen:

про Таміфлю помним
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 17:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Примечательно, что уже даже строители, как они выразились, "уверовали" в существование коронавируса. До сегодня, они верили только в религиозные праздники и во всемирный заговор чипирования. Я спросил, что случилось? Говорят, у знакомой "лёгкие сгорели за 2 дня".
Плохой знак, когда в реальность вируса начинают верить даже люди без особых интеллектуальных достижений. Так мы потеряем последних оптимистов. Останутся только богомолы и адвентисты седьмого дня.
beee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 17:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

многие здесь удивляются, чем этот вирус такой особенный? есть же куча других инфекций.
по личным наблюдениям: дом в центре - 5 лифтов, 300 квартир, новострой. болеет сразу куча народу, заражая друг друга. стоит показаться одному с соплями, как в общем телеграмм-канале, люди пишут о многих других ОРЗ-шниках.
Вчера в хаммаме, заполненном паром, наблюдал интересную картину. Выдох, даже лёгкий, уносит пар изо рта метра на 2 - поразительно далеко и быстро. поэтому, болячки, которые так разносятся - не шутки
beee
 
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