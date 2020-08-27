freeze написав:А у нас выявлено 2438 новых случая за день. Что выводит Украину примерно на 15-е место в мире по этому показателю.
Мне нравится, что сообщения о растущем колве смертей и заболевших похожи на прогноз погоды. Не являются омнованием для каких либо осмысленных действий и рекомендаций
Насколько я понимаю, наша власть выбрала тактику, дотянуть до выпуска вакцины, учитывая переговоры и просьбы по израильской и китайской вакцинам. А затем сказать, мы привезли вакцину, после этого история с коронавирусом уходит из зоны нашей ответственности, кто хочет пусть болеет и умирает, мы предупредили, мы всё сделали, дальше мы занимаемся проектом Большая стройка и наконец поднимем с пляжа ржавую посудину Делфи в Одессе
Примечательно, что уже даже строители, как они выразились, "уверовали" в существование коронавируса. До сегодня, они верили только в религиозные праздники и во всемирный заговор чипирования. Я спросил, что случилось? Говорят, у знакомой "лёгкие сгорели за 2 дня". Плохой знак, когда в реальность вируса начинают верить даже люди без особых интеллектуальных достижений. Так мы потеряем последних оптимистов. Останутся только богомолы и адвентисты седьмого дня.
многие здесь удивляются, чем этот вирус такой особенный? есть же куча других инфекций. по личным наблюдениям: дом в центре - 5 лифтов, 300 квартир, новострой. болеет сразу куча народу, заражая друг друга. стоит показаться одному с соплями, как в общем телеграмм-канале, люди пишут о многих других ОРЗ-шниках. Вчера в хаммаме, заполненном паром, наблюдал интересную картину. Выдох, даже лёгкий, уносит пар изо рта метра на 2 - поразительно далеко и быстро. поэтому, болячки, которые так разносятся - не шутки