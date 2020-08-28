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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1699170017011702

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 253
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
55
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
39
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:13

  freeze написав:
  adeges написав:
  freeze написав:А у нас выявлено 2438 новых случая за день.
Что выводит Украину примерно на 15-е место в мире по этому показателю.


Мне нравится, что сообщения о растущем колве смертей и заболевших похожи на прогноз погоды. Не являются омнованием для каких либо осмысленных действий и рекомендаций


Насколько я понимаю, наша власть выбрала тактику, дотянуть до выпуска вакцины, учитывая переговоры и просьбы по израильской и китайской вакцинам.
А затем сказать, мы привезли вакцину, после этого история с коронавирусом уходит из зоны нашей ответственности, кто хочет пусть болеет и умирает, мы предупредили, мы всё сделали, дальше мы занимаемся проектом Большая стройка и наконец поднимем с пляжа ржавую посудину Делфи в Одессе :mrgreen:

про Таміфлю помним
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 17:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Примечательно, что уже даже строители, как они выразились, "уверовали" в существование коронавируса. До сегодня, они верили только в религиозные праздники и во всемирный заговор чипирования. Я спросил, что случилось? Говорят, у знакомой "лёгкие сгорели за 2 дня".
Плохой знак, когда в реальность вируса начинают верить даже люди без особых интеллектуальных достижений. Так мы потеряем последних оптимистов. Останутся только богомолы и адвентисты седьмого дня.
beee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 17:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

многие здесь удивляются, чем этот вирус такой особенный? есть же куча других инфекций.
по личным наблюдениям: дом в центре - 5 лифтов, 300 квартир, новострой. болеет сразу куча народу, заражая друг друга. стоит показаться одному с соплями, как в общем телеграмм-канале, люди пишут о многих других ОРЗ-шниках.
Вчера в хаммаме, заполненном паром, наблюдал интересную картину. Выдох, даже лёгкий, уносит пар изо рта метра на 2 - поразительно далеко и быстро. поэтому, болячки, которые так разносятся - не шутки
beee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 19:36

  ЛАД написав:
  medeivalb написав:2ЛАД: ??? Вы эту ветку читаете? Я не могу повторять уже известное, про выросший уровень самоубийств, передозировки таблетками, брошенных в домах престарелых, и т.д.

Цифры привести можете?
Здесь я их ни разу не видел.
Какая связь между передозом таблеток и эпидемией?
О брошенных в домах престарелых тоже не очень понял. В наших домах престарелых люди были "брошенными" всегда.

P.s. По статистике freeze прав - не нравится официальная, приведите какую-нибудь другую. Отказ от любой не конструктивен.

medeivalb, эту статистику ЛАД здесь уже видел, поэтому, утверждая обратное, он лукавит. :wink:
Просто он видеть ее не хочет, ведь тяжело сознавать, что потратил на пропаганду коронавируса уйму времени, а оказалось, что впустую. :(
Во всяком случае, ни в Киеве, ни в Харькове рефрижераторов и холодильников с трупами на стадионах, как кто-то тут меня уверял, ссылаясь на Испанию, не выявлено.
Да и в Испании с Италией эта шумиха затихает, ведь деньги от Евросоюза эти любители сиесты уже выбили засчет трудолюбивой Германии, хотя дыры в их бюджетах и балансах были и до коронавируса.
Если хотите, то продублируйте ему официальную статистику еще раз, поскольку я у него persona non grata :) : https://health.24tv.ua/ru/skolko-ljudej ... a_n1382229
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 19:50

New York Times: Фармакологические компании разрабатывают "действительно мощные" вакцины от коронавируса
Так называемая "гонка вакцин" продолжается, но десятки компаний не принимают в ней участия, работая над препаратами, которые должны будут дать людям иммунитет в долгосрочной перспективе.
Десятки групп разработчиков по всему миру играют в долгосрочную игру. Они делают ставку на то, что их экспериментальные вакцины будут дешевле или более мощными чем те, которые сейчас впереди в гонке вакцин. Пандемия коронавируса длится более полугода. За это время более 30 вакцин быстро перешли к финальным стадиям клинических испытаний. Но в это же время очень большое количество компаний делает ставку на свои разработки, которые до сих пор не получил ни один человек. Об этом пишет New York Times. Издание установило, что в мире сейчас идет лабораторная работа над 88 вакцинами. Из них 67 планируют начать клинические испытания только в конце 2021 года. Таким образом, эти испытания могут начаться уже после того, как миллионы людей пройдут "первую волну" прививок. На завершение поздних клинических испытаний уйдут месяцы. Но разработчики утверждают, что их творения дадут людям более мощную иммунную защиту от коронавируса или же они будут дешевле, чем вакцины первой волны. Так они планируют стать медленными и последовательными победителями в битве против коронавируса. "Первые вакцины могут оказаться не самыми эффективными", - сказал директор Центра вакцинации и иммунологии в Университете Джорджии Тед Росс. Он работает над экспериментальным препаратом, клинические испытания которого начнутся только в 2021-м. Много вакцин, которые сейчас входят в группу лидеров в "гонке", пытаются заставить человеческое тело усвоить один и тот же базовый урок. Они доставляют белок из так называемых "шипов" коронавируса, чтобы спровоцировать иммунную систему начать производство антител для борьбы с инфекцией. Но некоторые исследователи считают, что слишком много надежд возложено на стратегию, эффективность которой не была доказана. "Было бы не правильно положить все яйца в одну корзину", - сказал вирусолог из Университета Вашингтона Дэвид Вислер. В марте доктор Веслер и его коллеги разработали вакцину, которая состоит из миллионов наночастиц, каждая из которых покрыта 60 копиями белка с кончика "шипа" коронавируса. Это отличает препарат от других вакцин, которые используют весь белок. Разработчики считают, что их разработка может дать более мощную иммунную защиту. Когда они ввели эти наночастицы мышам, у животных быстро появилось очень большое количество антител. Их было больше, чем при использовании вакцин, которые содержат весь шип коронавируса. Альтернативная разработка сделала мышей полностью защищенными от заражения. Авторы вакцины поделились своими данными с научными кругами. Они будут опубликованы еще в этом месяце. Компания Icosavax, основанная Нилом Кингом, готовится начать клинические испытания вакцины на основе наночастиц в конце 2020 года. Ученые Военного института Уолтера Рида, который принадлежит Вооруженным силам США, тоже создали вакцину на основе наночастиц. Они уже начали набирать добровольцев для клинических испытаний. Их запуск запланирован на конец 2020-го.
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 19:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vladislavlvov написав:большое количество антител

Схоже що антитіла проти корони не дивлячись на їх кількість через 4.5 міс зникають плюс нові мутації вірусу і люди хворіють знову
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 19:57

  flyman написав:
  freeze написав:Насколько я понимаю, наша власть выбрала тактику, дотянуть до выпуска вакцины, учитывая переговоры и просьбы по израильской и китайской вакцинам.
А затем сказать, мы привезли вакцину, после этого история с коронавирусом уходит из зоны нашей ответственности, кто хочет пусть болеет и умирает, мы предупредили, мы всё сделали, дальше мы занимаемся проектом Большая стройка и наконец поднимем с пляжа ржавую посудину Делфи в Одессе :mrgreen:

про Таміфлю помним

Жаль, что мы не смогли "заслушать начальника транспортного цеха", в частности, опробовать ПРОТЕФЛАЗИД: «...екстракт із трави щучки дернистої та війника наземного – це саме ці складові, які мають убезпечити від коронавірусу...» :D https://amcu.gov.ua/npas/pro-porushenny ... -shtrafu-5
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 21:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Еврокомиссия объявила о подписании соглашения с компанией AstraZeneca на поставку минимум 300 млн доз ее кандидатной вакцины против коронавирусной инфекции. Контрактом предусмотрена возможность закупить дополнительно еще 100 млн доз. Это первый контракт Евросоюза с разработчиком потенциальной вакцины против COVID-19. Распределение препарата среди стран – членов ЕС будет проводиться пропорционально численности населения, пишет Reuters: https://bit.ly/3gGJMad
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freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 21:58

  freeze написав:Еврокомиссия объявила о подписании соглашения с компанией AstraZeneca на поставку минимум 300 млн доз ее кандидатной вакцины против коронавирусной инфекции. Контрактом предусмотрена возможность закупить дополнительно еще 100 млн доз. Это первый контракт Евросоюза с разработчиком потенциальной вакцины против COVID-19. Распределение препарата среди стран – членов ЕС будет проводиться пропорционально численности населения, пишет Reuters: https://bit.ly/3gGJMad

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Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Уманчане,держитесь.Ухань-Умань.Рош а Шана скоро
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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