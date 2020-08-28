Додано: П'ят 28 сер, 2020 19:50

New York Times: Фармакологические компании разрабатывают "действительно мощные" вакцины от коронавируса

Так называемая "гонка вакцин" продолжается, но десятки компаний не принимают в ней участия, работая над препаратами, которые должны будут дать людям иммунитет в долгосрочной перспективе.

Десятки групп разработчиков по всему миру играют в долгосрочную игру. Они делают ставку на то, что их экспериментальные вакцины будут дешевле или более мощными чем те, которые сейчас впереди в гонке вакцин. Пандемия коронавируса длится более полугода. За это время более 30 вакцин быстро перешли к финальным стадиям клинических испытаний. Но в это же время очень большое количество компаний делает ставку на свои разработки, которые до сих пор не получил ни один человек. Об этом пишет New York Times. Издание установило, что в мире сейчас идет лабораторная работа над 88 вакцинами. Из них 67 планируют начать клинические испытания только в конце 2021 года. Таким образом, эти испытания могут начаться уже после того, как миллионы людей пройдут "первую волну" прививок. На завершение поздних клинических испытаний уйдут месяцы. Но разработчики утверждают, что их творения дадут людям более мощную иммунную защиту от коронавируса или же они будут дешевле, чем вакцины первой волны. Так они планируют стать медленными и последовательными победителями в битве против коронавируса. "Первые вакцины могут оказаться не самыми эффективными", - сказал директор Центра вакцинации и иммунологии в Университете Джорджии Тед Росс. Он работает над экспериментальным препаратом, клинические испытания которого начнутся только в 2021-м. Много вакцин, которые сейчас входят в группу лидеров в "гонке", пытаются заставить человеческое тело усвоить один и тот же базовый урок. Они доставляют белок из так называемых "шипов" коронавируса, чтобы спровоцировать иммунную систему начать производство антител для борьбы с инфекцией. Но некоторые исследователи считают, что слишком много надежд возложено на стратегию, эффективность которой не была доказана. "Было бы не правильно положить все яйца в одну корзину", - сказал вирусолог из Университета Вашингтона Дэвид Вислер. В марте доктор Веслер и его коллеги разработали вакцину, которая состоит из миллионов наночастиц, каждая из которых покрыта 60 копиями белка с кончика "шипа" коронавируса. Это отличает препарат от других вакцин, которые используют весь белок. Разработчики считают, что их разработка может дать более мощную иммунную защиту. Когда они ввели эти наночастицы мышам, у животных быстро появилось очень большое количество антител. Их было больше, чем при использовании вакцин, которые содержат весь шип коронавируса. Альтернативная разработка сделала мышей полностью защищенными от заражения. Авторы вакцины поделились своими данными с научными кругами. Они будут опубликованы еще в этом месяце. Компания Icosavax, основанная Нилом Кингом, готовится начать клинические испытания вакцины на основе наночастиц в конце 2020 года. Ученые Военного института Уолтера Рида, который принадлежит Вооруженным силам США, тоже создали вакцину на основе наночастиц. Они уже начали набирать добровольцев для клинических испытаний. Их запуск запланирован на конец 2020-го.