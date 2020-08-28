Конституційний Суд України розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним поданням Верховного Суду щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень постанови Кабінету Міністрів України „Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів“...
"3.2. Конституційний Суд України зазначає, що згідно зі статтею 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України; в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень; не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції України.
Конституційний Суд України наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно законом – актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України.[/b]
Единогласно и без отдельных мнений А кто-то тут утверждал про казуистику и демагогию
25 августа ехал на заседание в апелляционный суд. В троллейбус на Караваевых Дачах зашла бабушка, но замешкалась с одеванием маски. На бабушку набросилась, естественно, кондукторша. Бабушка маску одела, но потребовала от кондукторши ознакомить ее ... с указом о введении чрезвычайного положения Препирательство бабушки с кондукторшей, в которое я не вступал, а лишь с одобрением наблюдал, продолжалось до Севастопольской площади, где бабушка, к удовлетворению кондукторши, вышла из троллейбуса. Наверное у бабушки был ... инсайд от Конституционного Суда Украины о его грядущем решении
Волгарь написав: Россия (4811 случаев сегодня) и Украина в противофазе - при наличном населении примерно в 5 раз больше, новых зараженных больше вдвое. Немного удивляет, что в РФ из почти миллиона заразившихся вылечилось около 80%, а на Украине - около 50%
Возможно, это объясняется тем, что в РФ, если верить официальной статистике, заболеваемость уменьшается, а в Украине пока что заметно растёт. Т.е. в Украине больные просто ещё не успели выздороветь.
В Израиле, где заболеваемость растет еще более бурными темпами, выздоровевших около 70% - тоже непонятно.
Возможно, в Израиле обратный эффект - во время первой волны ковида смертей у них почти не было, практически все вылечились и дали основной вклад в эти 70%.
Разговаривал с родственницей, работающей кардиологом в областной больнице Сум. У них всем врачам уже дважды делали ПЦР-тесты, в троллейбусы впускают только через переднюю дверь (как на Западе ) с контролем надетых масок и заполнения только сидячих мест. В харьковском наземном транспорте в этом смысле полный бардак.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+
Igneus написав:Конституційний Суд України розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним поданням Верховного Суду щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень постанови Кабінету Міністрів України „Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів“...
"3.2. Конституційний Суд України зазначає, що згідно зі статтею 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України; в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень; не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції України.
Конституційний Суд України наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно законом – актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України.[/b]
Единогласно и без отдельных мнений А кто-то тут утверждал про казуистику и демагогию
25 августа ехал на заседание в апелляционный суд. В троллейбус на Караваевых Дачах зашла бабушка, но замешкалась с одеванием маски. На бабушку набросилась, естественно, кондукторша. Бабушка маску одела, но потребовала от кондукторши ознакомить ее ... с указом о введении чрезвычайного положения Препирательство бабушки с кондукторшей, в которое я не вступал, а лишь с одобрением наблюдал, продолжалось до Севастопольской площади, где бабушка, к удовлетворению кондукторши, вышла из троллейбуса. Наверное у бабушки был ... инсайд от Конституционного Суда Украины о его грядущем решении
Чета ржу. Там неконституционным признали резанье окладов судьям, а по ковиду просто закрыли дело, т.к. документы утратили действие. А Вы всегда не читаете конец судебных решений? Там обычно самое интересное )))
В мене хресна на апараті,переживаю ,бо єдиний з родичів які завжди на 1 вересня чи день народження приходили,вітали... В неї ще стенд,тому я так розумію дуже небезпека велика. Що там з вакциною,коли прогнозують?
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Ethereum написав:В мене хресна на апараті,переживаю ,бо єдиний з родичів які завжди на 1 вересня чи день народження приходили,вітали... В неї ще стенд,тому я так розумію дуже небезпека велика. Що там з вакциною,коли прогнозують?
Хай виздоровлює! А як виявили, вже на етапі важкості дихання, чи швидше? Кажуть, що на відміну від звітів костюмова, лікарняні віділи під корону в Львові вже забиті. Недарма терапевтичний корпус медінституту під це ж.
За прошедшие сутки во Франции было подтверждено 7379 новых случаев заражения коронавирусом, на 20% больше, чем днем раньше. Как отмечает агентство Reuters, это максимальный суточный прирост в стране с 31 марта. Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/vo- ... 15720.html
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД