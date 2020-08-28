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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1700170117021703

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 253
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
55
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
39
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 23:54

Конституційний Суд України розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним поданням Верховного Суду щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень постанови Кабінету Міністрів України „Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів“...

"3.2. Конституційний Суд України зазначає, що згідно зі статтею 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України; в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень; не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції України.

Конституційний Суд України наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно законом – актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України.[/b]

http://www.ccu.gov.ua/dokument/10-r2020

Единогласно и без отдельных мнений :D
А кто-то тут утверждал про казуистику и демагогию :wink:

25 августа ехал на заседание в апелляционный суд. В троллейбус на Караваевых Дачах зашла бабушка, но замешкалась с одеванием маски.
На бабушку набросилась, естественно, кондукторша.
Бабушка маску одела, но потребовала от кондукторши ознакомить ее ... с указом о введении чрезвычайного положения :D
Препирательство бабушки с кондукторшей, в которое я не вступал, а лишь с одобрением наблюдал, продолжалось до Севастопольской площади, где бабушка, к удовлетворению кондукторши, вышла из троллейбуса.
Наверное у бабушки был ... инсайд от Конституционного Суда Украины о его грядущем решении :D
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 00:05

  ЛАД написав:
  Волгарь написав: Россия (4811 случаев сегодня) и Украина в противофазе - при наличном населении примерно в 5 раз больше, новых зараженных больше вдвое. Немного удивляет, что в РФ из почти миллиона заразившихся вылечилось около 80%, а на Украине - около 50%
Возможно, это объясняется тем, что в РФ, если верить официальной статистике, заболеваемость уменьшается, а в Украине пока что заметно растёт. Т.е. в Украине больные просто ещё не успели выздороветь.

В Израиле, где заболеваемость растет еще более бурными темпами, выздоровевших около 70% - тоже непонятно.

Возможно, в Израиле обратный эффект - во время первой волны ковида смертей у них почти не было, практически все вылечились и дали основной вклад в эти 70%.

Разговаривал с родственницей, работающей кардиологом в областной больнице Сум. У них всем врачам уже дважды делали ПЦР-тесты, в троллейбусы впускают только через переднюю дверь (как на Западе :wink: ) с контролем надетых масок и заполнения только сидячих мест. В харьковском наземном транспорте в этом смысле полный бардак.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 00:47

  Igneus написав:Конституційний Суд України розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним поданням Верховного Суду щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень постанови Кабінету Міністрів України „Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів“...

"3.2. Конституційний Суд України зазначає, що згідно зі статтею 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України; в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень; не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції України.

Конституційний Суд України наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно законом – актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України.[/b]

http://www.ccu.gov.ua/dokument/10-r2020

Единогласно и без отдельных мнений :D
А кто-то тут утверждал про казуистику и демагогию :wink:

25 августа ехал на заседание в апелляционный суд. В троллейбус на Караваевых Дачах зашла бабушка, но замешкалась с одеванием маски.
На бабушку набросилась, естественно, кондукторша.
Бабушка маску одела, но потребовала от кондукторши ознакомить ее ... с указом о введении чрезвычайного положения :D
Препирательство бабушки с кондукторшей, в которое я не вступал, а лишь с одобрением наблюдал, продолжалось до Севастопольской площади, где бабушка, к удовлетворению кондукторши, вышла из троллейбуса.
Наверное у бабушки был ... инсайд от Конституционного Суда Украины о его грядущем решении :D

Чета ржу. Там неконституционным признали резанье окладов судьям, а по ковиду просто закрыли дело, т.к. документы утратили действие.
А Вы всегда не читаете конец судебных решений? Там обычно самое интересное )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 00:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В мене хресна на апараті,переживаю ,бо єдиний з родичів які завжди на 1 вересня чи день народження приходили,вітали... В неї ще стенд,тому я так розумію дуже небезпека велика. Що там з вакциною,коли прогнозують?
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 01:13

  Ethereum написав:В мене хресна на апараті,переживаю ,бо єдиний з родичів які завжди на 1 вересня чи день народження приходили,вітали... В неї ще стенд,тому я так розумію дуже небезпека велика. Що там з вакциною,коли прогнозують?


Хай виздоровлює! А як виявили, вже на етапі важкості дихання, чи швидше? Кажуть, що на відміну від звітів костюмова, лікарняні віділи під корону в Львові вже забиті. Недарма терапевтичний корпус медінституту під це ж.
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 01:33

За прошедшие сутки во Франции было подтверждено 7379 новых случаев заражения коронавирусом, на 20% больше, чем днем раньше. Как отмечает агентство Reuters, это максимальный суточный прирост в стране с 31 марта.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/vo- ... 15720.html
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 03:22

  Igneus написав:
  ЛАД написав:
  medeivalb написав:2ЛАД: ??? Вы эту ветку читаете? Я не могу повторять уже известное, про выросший уровень самоубийств, передозировки таблетками, брошенных в домах престарелых, и т.д.

Цифры привести можете?
Здесь я их ни разу не видел.
Какая связь между передозом таблеток и эпидемией?
О брошенных в домах престарелых тоже не очень понял. В наших домах престарелых люди были "брошенными" всегда.

P.s. По статистике freeze прав - не нравится официальная, приведите какую-нибудь другую. Отказ от любой не конструктивен.

medeivalb, эту статистику ЛАД здесь уже видел, поэтому, утверждая обратное, он лукавит. :wink:
Просто он видеть ее не хочет, ведь тяжело сознавать, что потратил на пропаганду коронавируса уйму времени, а оказалось, что впустую. :(
.......
Если хотите, то продублируйте ему официальную статистику еще раз, поскольку я у него persona non grata :) : https://health.24tv.ua/ru/skolko-ljudej ... a_n1382229

Простите, но Вы просто напрашиваетесь на "ярлыки".
Сейчас на "тролль".
Ваша ссылка - по типу "в огороде бузина, а в Киеве дядько". Вроде Вы "не поняли", что речь совсем не об этом.
Или действительно не поняли? Тогда совсем грустно.
Ну а просить Вас привести примеры, где я занимался "пропагандой коронавируса", уж вовсе бесполезно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 03:49

  stm написав:Чета ржу. Там неконституционным признали резанье окладов судьям, а по ковиду просто закрыли дело, т.к. документы утратили действие.
А Вы всегда не читаете конец судебных решений? Там обычно самое интересное )))

Ржать ночью не надо, а то соседей разбудите :cry:
Конечно читал до конца и ожидал реакцию на это.
Кстати, а Вы не до конца прочитали решение КСУ, ведь там, кроме неконституционности ограничения судейского вознаграждения, признали неконституционным приостановление бесспорных списаний с государственного и местных бюджетов при исполнении судебных решений.

А Вы не понимаете, что Кабмин, изначально зная о незаконности и неконституционности этих постановлений, постоянно менял их номера: :wink:
сначала 211: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211 ... D0%BF#Text
потом 392: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392 ... D0%BF#n192
сейчас 641: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/641 ... D0%BF#n185

Верховный Суд вносил представление о неконституционности постановления
№ 392 и поскольку Кабмин его отменил, то естественно, что Конституционный Суд закрыл в этой части производство, поскольку он рассматривает вопросы конституционности только действующих актов.

Но для тех, кто знает и понимает, как взыскать ущерб, достаточно и мотивировочной части, а в ней четкий вывод, и я процитировал пункт 3.2.
Поверьте, что если кто-то захочет наказать Кабмин за пренебрежение Конституцией, то, в отличие от Вас, Кабмин от этого процесса будет в печали :wink:
Igneus
 
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