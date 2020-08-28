Додано: Суб 29 сер, 2020 03:49

stm написав: Чета ржу. Там неконституционным признали резанье окладов судьям, а по ковиду просто закрыли дело, т.к. документы утратили действие.

А Вы всегда не читаете конец судебных решений? Там обычно самое интересное ))) Чета ржу. Там неконституционным признали резанье окладов судьям, а по ковиду просто закрыли дело, т.к. документы утратили действие.А Вы всегда не читаете конец судебных решений? Там обычно самое интересное )))

Ржать ночью не надо, а то соседей разбудитеКонечно читал до конца и ожидал реакцию на это.Кстати, а Вы не до конца прочитали решение КСУ, ведь там, кроме неконституционности ограничения судейского вознаграждения, признали неконституционным приостановление бесспорных списаний с государственного и местных бюджетов при исполнении судебных решений.А Вы не понимаете, что Кабмин, изначально зная о незаконности и неконституционности этих постановлений, постоянно менял их номера:сначала 211:потом 392:сейчас 641:Верховный Суд вносил представление о неконституционности постановления№ 392 и поскольку Кабмин его отменил, то естественно, что Конституционный Суд закрыл в этой части производство, поскольку он рассматривает вопросы конституционности только действующих актов.Но для тех, кто знает и понимает, как взыскать ущерб, достаточно и мотивировочной части, а в ней четкий вывод, и я процитировалПоверьте, что если кто-то захочет наказать Кабмин за пренебрежение Конституцией, то, в отличие от Вас, Кабмин от этого процесса будет в печали