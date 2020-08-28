Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1701170217031704> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 253 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 29 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 55 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 39 Всього голосів : 253 Додано: П'ят 28 сер, 2020 23:54



"3.2. Конституційний Суд України зазначає, що згідно зі статтею 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України; в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень; не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції України.



Конституційний Суд України наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно законом – актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України.[/b]



http://www.ccu.gov.ua/dokument/10-r2020



Единогласно и без отдельных мнений

А кто-то тут утверждал про казуистику и демагогию



25 августа ехал на заседание в апелляционный суд. В троллейбус на Караваевых Дачах зашла бабушка, но замешкалась с одеванием маски.

На бабушку набросилась, естественно, кондукторша.

Бабушка маску одела, но потребовала от кондукторши ознакомить ее ... с указом о введении чрезвычайного положения

Препирательство бабушки с кондукторшей, в которое я не вступал, а лишь с одобрением наблюдал, продолжалось до Севастопольской площади, где бабушка, к удовлетворению кондукторши, вышла из троллейбуса.

Наверное у бабушки был ... инсайд от Конституционного Суда Украины о его грядущем решении Конституційний Суд України розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним поданням Верховного Суду щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень постанови Кабінету Міністрів України „Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів“..."3.2. Конституційний Суд України зазначає, що згідно зі статтею 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України;можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень; не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції України.Конституційний Суд України наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України.– актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні.суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України.[/b]Единогласно и без отдельных мненийА кто-то тут утверждал про казуистику и демагогию25 августа ехал на заседание в апелляционный суд. В троллейбус на Караваевых Дачах зашла бабушка, но замешкалась с одеванием маски.На бабушку набросилась, естественно, кондукторша.Бабушка маску одела, но потребовала от кондукторши ознакомить ее ... с указом о введении чрезвычайного положенияПрепирательство бабушки с кондукторшей, в которое я не вступал, а лишь с одобрением наблюдал, продолжалось до Севастопольской площади, где бабушка, к удовлетворению кондукторши, вышла из троллейбуса.Наверное у бабушки был ... инсайд от Конституционного Суда Украины о его грядущем решении Igneus Повідомлень: 685 З нами з: 29.08.18 Подякував: 266 раз. Подякували: 352 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 сер, 2020 00:05 ЛАД написав: Волгарь написав: Россия (4811 случаев сегодня) и Украина в противофазе - при наличном населении примерно в 5 раз больше, новых зараженных больше вдвое. Немного удивляет, что в РФ из почти миллиона заразившихся вылечилось около 80%, а на Украине - около 50% Россия (4811 случаев сегодня) и Украина в противофазе - при наличном населении примерно в 5 раз больше, новых зараженных больше вдвое. Немного удивляет, что в РФ из почти миллиона заразившихся вылечилось около 80%, а на Украине - около 50% Возможно, это объясняется тем, что в РФ, если верить официальной статистике, заболеваемость уменьшается, а в Украине пока что заметно растёт. Т.е. в Украине больные просто ещё не успели выздороветь. Возможно, это объясняется тем, что в РФ, если верить официальной статистике, заболеваемость уменьшается, а в Украине пока что заметно растёт. Т.е. в Украине больные просто ещё не успели выздороветь.

В Израиле, где заболеваемость растет еще более бурными темпами, выздоровевших около 70% - тоже непонятно.



Возможно, в Израиле обратный эффект - во время первой волны ковида смертей у них почти не было, практически все вылечились и дали основной вклад в эти 70%.



Разговаривал с родственницей, работающей кардиологом в областной больнице Сум. У них всем врачам уже дважды делали ПЦР-тесты, в троллейбусы впускают только через переднюю дверь (как на Западе ) с контролем надетых масок и заполнения только сидячих мест. В харьковском наземном транспорте в этом смысле полный бардак. В Израиле, где заболеваемость растет еще более бурными темпами, выздоровевших около 70% - тоже непонятно.Возможно, в Израиле обратный эффект - во время первой волны ковида смертей у них почти не было, практически все вылечились и дали основной вклад в эти 70%.Разговаривал с родственницей, работающей кардиологом в областной больнице Сум. У них всем врачам уже дважды делали ПЦР-тесты, в троллейбусы впускают только через переднюю дверь (как на Западе) с контролем надетых масок и заполнения только сидячих мест. В харьковском наземном транспорте в этом смысле полный бардак. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+ Starikan 2 Повідомлень: 17545 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1956 раз. Подякували: 2804 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 сер, 2020 00:47 Igneus написав: Конституційний Суд України розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним поданням Верховного Суду щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень постанови Кабінету Міністрів України „Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів“...



"3.2. Конституційний Суд України зазначає, що згідно зі статтею 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України; в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень; не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції України.



Конституційний Суд України наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно законом – актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України.[/b]



http://www.ccu.gov.ua/dokument/10-r2020



Единогласно и без отдельных мнений

А кто-то тут утверждал про казуистику и демагогию



25 августа ехал на заседание в апелляционный суд. В троллейбус на Караваевых Дачах зашла бабушка, но замешкалась с одеванием маски.

На бабушку набросилась, естественно, кондукторша.

Бабушка маску одела, но потребовала от кондукторши ознакомить ее ... с указом о введении чрезвычайного положения

Препирательство бабушки с кондукторшей, в которое я не вступал, а лишь с одобрением наблюдал, продолжалось до Севастопольской площади, где бабушка, к удовлетворению кондукторши, вышла из троллейбуса.

Наверное у бабушки был ... инсайд от Конституционного Суда Украины о его грядущем решении Конституційний Суд України розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним поданням Верховного Суду щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень постанови Кабінету Міністрів України „Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів“..."3.2. Конституційний Суд України зазначає, що згідно зі статтею 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України;можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень; не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції України.Конституційний Суд України наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України.– актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні.суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України.[/b]Единогласно и без отдельных мненийА кто-то тут утверждал про казуистику и демагогию25 августа ехал на заседание в апелляционный суд. В троллейбус на Караваевых Дачах зашла бабушка, но замешкалась с одеванием маски.На бабушку набросилась, естественно, кондукторша.Бабушка маску одела, но потребовала от кондукторши ознакомить ее ... с указом о введении чрезвычайного положенияПрепирательство бабушки с кондукторшей, в которое я не вступал, а лишь с одобрением наблюдал, продолжалось до Севастопольской площади, где бабушка, к удовлетворению кондукторши, вышла из троллейбуса.Наверное у бабушки был ... инсайд от Конституционного Суда Украины о его грядущем решении

Чета ржу. Там неконституционным признали резанье окладов судьям, а по ковиду просто закрыли дело, т.к. документы утратили действие.

А Вы всегда не читаете конец судебных решений? Там обычно самое интересное ))) Чета ржу. Там неконституционным признали резанье окладов судьям, а по ковиду просто закрыли дело, т.к. документы утратили действие.А Вы всегда не читаете конец судебных решений? Там обычно самое интересное ))) stm

Повідомлень: 2506 З нами з: 04.03.15 Подякував: 66 раз. Подякували: 443 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 сер, 2020 00:52 Re: Эпидемия коронавируса в мире В мене хресна на апараті,переживаю ,бо єдиний з родичів які завжди на 1 вересня чи день народження приходили,вітали... В неї ще стенд,тому я так розумію дуже небезпека велика. Що там з вакциною,коли прогнозують? Бонус за оформлення картки:

+ 50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8! + 100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 Ethereum Повідомлень: 1289 З нами з: 11.02.18 Подякував: 7 раз. Подякували: 85 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 сер, 2020 01:13 Ethereum написав: В мене хресна на апараті,переживаю ,бо єдиний з родичів які завжди на 1 вересня чи день народження приходили,вітали... В неї ще стенд,тому я так розумію дуже небезпека велика. Що там з вакциною,коли прогнозують? В мене хресна на апараті,переживаю ,бо єдиний з родичів які завжди на 1 вересня чи день народження приходили,вітали... В неї ще стенд,тому я так розумію дуже небезпека велика. Що там з вакциною,коли прогнозують?



Хай виздоровлює! А як виявили, вже на етапі важкості дихання, чи швидше? Кажуть, що на відміну від звітів костюмова, лікарняні віділи під корону в Львові вже забиті. Недарма терапевтичний корпус медінституту під це ж. Хай виздоровлює! А як виявили, вже на етапі важкості дихання, чи швидше? Кажуть, що на відміну від звітів костюмова, лікарняні віділи під корону в Львові вже забиті. Недарма терапевтичний корпус медінституту під це ж. stargazer Повідомлень: 1096 З нами з: 15.04.09 Подякував: 383 раз. Подякували: 119 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 сер, 2020 01:33

Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/vo- ... 15720.html За прошедшие сутки во Франции было подтверждено 7379 новых случаев заражения коронавирусом, на 20% больше, чем днем раньше. Как отмечает агентство Reuters, это максимальный суточный прирост в стране с 31 марта.Больше читайте тут: "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8896 З нами з: 18.06.08 Подякував: 22 раз. Подякували: 627 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 сер, 2020 03:22 Igneus написав: ЛАД написав: medeivalb написав: 2ЛАД: ??? Вы эту ветку читаете? Я не могу повторять уже известное, про выросший уровень самоубийств, передозировки таблетками, брошенных в домах престарелых, и т.д. 2ЛАД: ??? Вы эту ветку читаете? Я не могу повторять уже известное, про выросший уровень самоубийств, передозировки таблетками, брошенных в домах престарелых, и т.д.

Цифры привести можете?

Здесь я их ни разу не видел.

Какая связь между передозом таблеток и эпидемией?

О брошенных в домах престарелых тоже не очень понял. В наших домах престарелых люди были "брошенными" всегда.



P.s. По статистике freeze прав - не нравится официальная, приведите какую-нибудь другую. Отказ от любой не конструктивен. Какая связь между передозом таблеток и эпидемией?О брошенных в домах престарелых тоже не очень понял. Вдомах престарелых люди были "брошенными" всегда.P.s. По статистикеправ -. Отказ от любой не конструктивен.

medeivalb, эту статистику ЛАД здесь уже видел, поэтому, утверждая обратное, он лукавит.

Просто он видеть ее не хочет, ведь тяжело сознавать, что потратил на пропаганду коронавируса уйму времени, а оказалось, что впустую.

.......

Если хотите, то продублируйте ему официальную статистику еще раз, поскольку я у него persona non grata : https://health.24tv.ua/ru/skolko-ljudej ... a_n1382229 , эту статистику ЛАД здесь уже видел, поэтому, утверждая обратное, он лукавит.Просто он видеть ее не хочет, ведь тяжело сознавать, что потратил на пропаганду коронавируса уйму времени, а оказалось, что впустую........Если хотите, то продублируйте ему официальную статистику еще раз, поскольку я у него persona non grata

Простите, но Вы просто напрашиваетесь на "ярлыки".

Сейчас на "тролль".

Ваша ссылка - по типу "в огороде бузина, а в Киеве дядько". Вроде Вы "не поняли", что речь совсем не об этом.

Или действительно не поняли? Тогда совсем грустно.

Ну а просить Вас привести примеры, где я занимался "пропагандой коронавируса", уж вовсе бесполезно. Простите, но Вы просто напрашиваетесь на "ярлыки".Сейчас на "тролль".Ваша ссылка - по типу "в огороде бузина, а в Киеве дядько". Вроде Вы "не поняли", что речь совсем не об этом.Или действительно не поняли? Тогда совсем грустно.Ну а просить Вас привести примеры, где я занимался "пропагандой коронавируса", уж вовсе бесполезно. ЛАД 2 Повідомлень: 17071 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4519 раз. Подякували: 4203 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 сер, 2020 03:49 stm написав: Чета ржу. Там неконституционным признали резанье окладов судьям, а по ковиду просто закрыли дело, т.к. документы утратили действие.

А Вы всегда не читаете конец судебных решений? Там обычно самое интересное ))) Чета ржу. Там неконституционным признали резанье окладов судьям, а по ковиду просто закрыли дело, т.к. документы утратили действие.А Вы всегда не читаете конец судебных решений? Там обычно самое интересное )))

Ржать ночью не надо, а то соседей разбудите

Конечно читал до конца и ожидал реакцию на это.

Кстати, а Вы не до конца прочитали решение КСУ, ведь там, кроме неконституционности ограничения судейского вознаграждения, признали неконституционным приостановление бесспорных списаний с государственного и местных бюджетов при исполнении судебных решений.



А Вы не понимаете, что Кабмин, изначально зная о незаконности и неконституционности этих постановлений об ограничении прав и свобод при коронавирусе, постоянно менял их номера:

сначала 211: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211 ... D0%BF#Text

потом 392: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392 ... D0%BF#n192

сейчас 641: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/641 ... D0%BF#n185



Верховный Суд вносил представление о неконституционности постановления

№ 392 и поскольку Кабмин его отменил, то естественно, что Конституционный Суд закрыл в этой части производство, поскольку он рассматривает вопросы конституционности только действующих актов.



Но для тех, кто знает и понимает, как взыскать ущерб, нанесенный истерией с коронавирусом, достаточно и мотивировочной части, а в ней четкий вывод. Кстати, я же процитировал пункт 3.2., где речь идет о подзаконных актах, которыми являются и акты Кабмина. При этом Конституционный Суд подчеркивает, что подзаконными актами запрещено ограничивать конституционные права и свободы, поскольку для этого необходим только закон и только в случае, оговоренном в Конституции, например, в условиях чрезвычайного положения .



Поверьте, что если кто-то захочет наказать Кабмин за пренебрежение Конституцией под видом борьбы с коронавирусом, то, в отличие от Вас, Кабмин от этого процесса будет в печали

Даже простая бабушка это поняла еще до решения Конституционного Суда Ржать ночью не надо, а то соседей разбудитеКонечно читал до конца и ожидал реакцию на это.Кстати, а Вы не до конца прочитали решение КСУ, ведь там, кроме неконституционности ограничения судейского вознаграждения, признали неконституционным приостановление бесспорных списаний с государственного и местных бюджетов при исполнении судебных решений.А Вы не понимаете, что Кабмин, изначально зная о незаконности и неконституционности этих постановлений об ограничении прав и свобод при коронавирусе, постоянно менял их номера:сначала 211:потом 392:сейчас 641:Верховный Суд вносил представление о неконституционности постановления№ 392 и поскольку Кабмин его отменил, то естественно, что Конституционный Суд закрыл в этой части производство, поскольку он рассматривает вопросы конституционности только действующих актов.Но для тех, кто знает и понимает, как взыскать ущерб, нанесенный, достаточно и мотивировочной части, а в ней четкий вывод. Кстати, я же процитировал, где речь идет о, которыми являются и акты Кабмина. При этом Конституционный Суд подчеркивает, чтозапрещено ограничивать конституционные права и свободы, поскольку для этого необходим толькои только в случае, оговоренном в Конституции, например, в условияхПоверьте, что если кто-то захочет наказать Кабмин за пренебрежение Конституцией под видом, то, в отличие от Вас, Кабмин от этого процесса будет в печалиДаже простая бабушка это поняла еще до решения Конституционного Суда Igneus Повідомлень: 685 З нами з: 29.08.18 Подякував: 266 раз. Подякували: 352 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 сер, 2020 10:20 beee написав: Вчера в хаммаме, заполненном паром, наблюдал интересную картину. Выдох, даже лёгкий, уносит пар изо рта метра на 2 - поразительно далеко и быстро. поэтому, болячки, которые так разносятся - не шутки Вчера в хаммаме, заполненном паром, наблюдал интересную картину. Выдох, даже лёгкий, уносит пар изо рта метра на 2 - поразительно далеко и быстро. поэтому, болячки, которые так разносятся - не шутки

тут какой-то эпический парадокс.

Я, например, считаю, что опасность болезни очень преувеличивается. Но признаю объективные риски и в места типа хамама не хожу, т.к. это место заведомо высокого риска.

А вы считаете риск высоким - но что-то делаете в хамаме..... тут какой-то эпический парадокс.Я, например, считаю, что опасность болезни очень преувеличивается. Но признаю объективные риски и в места типа хамама не хожу, т.к. это место заведомо высокого риска.А вы считаете риск высоким - но что-то делаете в хамаме..... juristkostya Повідомлень: 3281 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 944 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 сер, 2020 10:28 Igneus написав: Конституційний Суд України розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним поданням Верховного Суду щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень постанови Кабінету Міністрів України „Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів“...



"3.2. Конституційний Суд України зазначає, що згідно зі статтею 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України; в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень; не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції України.



Конституційний Суд України наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно законом – актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України.[/b]



http://www.ccu.gov.ua/dokument/10-r2020



Единогласно и без отдельных мнений

А кто-то тут утверждал про казуистику и демагогию



Конституційний Суд України розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним поданням Верховного Суду щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень постанови Кабінету Міністрів України „Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів“..."3.2. Конституційний Суд України зазначає, що згідно зі статтею 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України;можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень; не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції України.Конституційний Суд України наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України.– актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні.суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України.[/b]Единогласно и без отдельных мненийА кто-то тут утверждал про казуистику и демагогию

вот вы сейчас парите откровенную демагогию.

На самом желе:

- Дело по существу не рассматривалось.

- производство закрыто по процедурным основаниям.

- практический результат от такого решения нулевой, сослаться на него невозможно вот вы сейчас парите откровенную демагогию.На самом желе:- Дело по существу не рассматривалось.- производство закрыто по процедурным основаниям.- практический результат от такого решения нулевой, сослаться на него невозможно juristkostya Повідомлень: 3281 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 944 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1701170217031704> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 718 , 719 , 720

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7192 1634387

ЛОБ П'ят 28 сер, 2020 19:13