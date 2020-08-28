Конституційний Суд України розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним поданням Верховного Суду щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень постанови Кабінету Міністрів України „Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів“...
"3.2. Конституційний Суд України зазначає, що згідно зі статтею 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України; в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень; не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції України.
Конституційний Суд України наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно законом – актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України.[/b]
Единогласно и без отдельных мнений А кто-то тут утверждал про казуистику и демагогию
25 августа ехал на заседание в апелляционный суд. В троллейбус на Караваевых Дачах зашла бабушка, но замешкалась с одеванием маски. На бабушку набросилась, естественно, кондукторша. Бабушка маску одела, но потребовала от кондукторши ознакомить ее ... с указом о введении чрезвычайного положения Препирательство бабушки с кондукторшей, в которое я не вступал, а лишь с одобрением наблюдал, продолжалось до Севастопольской площади, где бабушка, к удовлетворению кондукторши, вышла из троллейбуса. Наверное у бабушки был ... инсайд от Конституционного Суда Украины о его грядущем решении
Волгарь написав: Россия (4811 случаев сегодня) и Украина в противофазе - при наличном населении примерно в 5 раз больше, новых зараженных больше вдвое. Немного удивляет, что в РФ из почти миллиона заразившихся вылечилось около 80%, а на Украине - около 50%
Возможно, это объясняется тем, что в РФ, если верить официальной статистике, заболеваемость уменьшается, а в Украине пока что заметно растёт. Т.е. в Украине больные просто ещё не успели выздороветь.
В Израиле, где заболеваемость растет еще более бурными темпами, выздоровевших около 70% - тоже непонятно.
Возможно, в Израиле обратный эффект - во время первой волны ковида смертей у них почти не было, практически все вылечились и дали основной вклад в эти 70%.
Разговаривал с родственницей, работающей кардиологом в областной больнице Сум. У них всем врачам уже дважды делали ПЦР-тесты, в троллейбусы впускают только через переднюю дверь (как на Западе ) с контролем надетых масок и заполнения только сидячих мест. В харьковском наземном транспорте в этом смысле полный бардак.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+
Igneus написав:Конституційний Суд України розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним поданням Верховного Суду щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень постанови Кабінету Міністрів України „Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів“...
"3.2. Конституційний Суд України зазначає, що згідно зі статтею 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України; в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень; не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції України.
Конституційний Суд України наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно законом – актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України.[/b]
Единогласно и без отдельных мнений А кто-то тут утверждал про казуистику и демагогию
25 августа ехал на заседание в апелляционный суд. В троллейбус на Караваевых Дачах зашла бабушка, но замешкалась с одеванием маски. На бабушку набросилась, естественно, кондукторша. Бабушка маску одела, но потребовала от кондукторши ознакомить ее ... с указом о введении чрезвычайного положения Препирательство бабушки с кондукторшей, в которое я не вступал, а лишь с одобрением наблюдал, продолжалось до Севастопольской площади, где бабушка, к удовлетворению кондукторши, вышла из троллейбуса. Наверное у бабушки был ... инсайд от Конституционного Суда Украины о его грядущем решении
Чета ржу. Там неконституционным признали резанье окладов судьям, а по ковиду просто закрыли дело, т.к. документы утратили действие. А Вы всегда не читаете конец судебных решений? Там обычно самое интересное )))
В мене хресна на апараті,переживаю ,бо єдиний з родичів які завжди на 1 вересня чи день народження приходили,вітали... В неї ще стенд,тому я так розумію дуже небезпека велика. Що там з вакциною,коли прогнозують?
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Ethereum написав:В мене хресна на апараті,переживаю ,бо єдиний з родичів які завжди на 1 вересня чи день народження приходили,вітали... В неї ще стенд,тому я так розумію дуже небезпека велика. Що там з вакциною,коли прогнозують?
Хай виздоровлює! А як виявили, вже на етапі важкості дихання, чи швидше? Кажуть, що на відміну від звітів костюмова, лікарняні віділи під корону в Львові вже забиті. Недарма терапевтичний корпус медінституту під це ж.
За прошедшие сутки во Франции было подтверждено 7379 новых случаев заражения коронавирусом, на 20% больше, чем днем раньше. Как отмечает агентство Reuters, это максимальный суточный прирост в стране с 31 марта. Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/vo- ... 15720.html
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
medeivalb написав:2ЛАД: ??? Вы эту ветку читаете? Я не могу повторять уже известное, про выросший уровень самоубийств, передозировки таблетками, брошенных в домах престарелых, и т.д.
Цифры привести можете? Здесь я их ни разу не видел. Какая связь между передозом таблеток и эпидемией? О брошенных в домах престарелых тоже не очень понял. В наших домах престарелых люди были "брошенными" всегда.
P.s. По статистике freeze прав - не нравится официальная, приведите какую-нибудь другую. Отказ от любой не конструктивен.
medeivalb, эту статистику ЛАД здесь уже видел, поэтому, утверждая обратное, он лукавит. Просто он видеть ее не хочет, ведь тяжело сознавать, что потратил на пропаганду коронавируса уйму времени, а оказалось, что впустую. ....... Если хотите, то продублируйте ему официальную статистику еще раз, поскольку я у него persona non grata : https://health.24tv.ua/ru/skolko-ljudej ... a_n1382229
Простите, но Вы просто напрашиваетесь на "ярлыки". Сейчас на "тролль". Ваша ссылка - по типу "в огороде бузина, а в Киеве дядько". Вроде Вы "не поняли", что речь совсем не об этом. Или действительно не поняли? Тогда совсем грустно. Ну а просить Вас привести примеры, где я занимался "пропагандой коронавируса", уж вовсе бесполезно.
stm написав:Чета ржу. Там неконституционным признали резанье окладов судьям, а по ковиду просто закрыли дело, т.к. документы утратили действие. А Вы всегда не читаете конец судебных решений? Там обычно самое интересное )))
Ржать ночью не надо, а то соседей разбудите Конечно читал до конца и ожидал реакцию на это. Кстати, а Вы не до конца прочитали решение КСУ, ведь там, кроме неконституционности ограничения судейского вознаграждения, признали неконституционным приостановление бесспорных списаний с государственного и местных бюджетов при исполнении судебных решений.
Верховный Суд вносил представление о неконституционности постановления № 392 и поскольку Кабмин его отменил, то естественно, что Конституционный Суд закрыл в этой части производство, поскольку он рассматривает вопросы конституционности только действующих актов.
Но для тех, кто знает и понимает, как взыскать ущерб, нанесенный истерией с коронавирусом, достаточно и мотивировочной части, а в ней четкий вывод. Кстати, я же процитировал пункт 3.2., где речь идет о подзаконных актах, которыми являются и акты Кабмина. При этом Конституционный Суд подчеркивает, что подзаконными актами запрещено ограничивать конституционные права и свободы, поскольку для этого необходим только закон и только в случае, оговоренном в Конституции, например, в условиях чрезвычайного положения .
Поверьте, что если кто-то захочет наказать Кабмин за пренебрежение Конституцией под видом борьбы с коронавирусом, то, в отличие от Вас, Кабмин от этого процесса будет в печали Даже простая бабушка это поняла еще до решения Конституционного Суда
beee написав:Вчера в хаммаме, заполненном паром, наблюдал интересную картину. Выдох, даже лёгкий, уносит пар изо рта метра на 2 - поразительно далеко и быстро. поэтому, болячки, которые так разносятся - не шутки
тут какой-то эпический парадокс. Я, например, считаю, что опасность болезни очень преувеличивается. Но признаю объективные риски и в места типа хамама не хожу, т.к. это место заведомо высокого риска. А вы считаете риск высоким - но что-то делаете в хамаме.....
Igneus написав:Конституційний Суд України розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним поданням Верховного Суду щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень постанови Кабінету Міністрів України „Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів“...
"3.2. Конституційний Суд України зазначає, що згідно зі статтею 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України; в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень; не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції України.
Конституційний Суд України наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно законом – актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України.[/b]
Единогласно и без отдельных мнений А кто-то тут утверждал про казуистику и демагогию
вот вы сейчас парите откровенную демагогию. На самом желе: - Дело по существу не рассматривалось. - производство закрыто по процедурным основаниям. - практический результат от такого решения нулевой, сослаться на него невозможно