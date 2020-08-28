Igneus написав:Но для тех, кто знает и понимает, как взыскать ущерб, нанесенный истерией с коронавирусом, достаточно и мотивировочной части, а в ней четкий вывод. Кстати, я же процитировал пункт 3.2., где речь идет о подзаконных актах, которыми являются и акты Кабмина. При этом Конституционный Суд подчеркивает, что подзаконными актами запрещено ограничивать конституционные права и свободы, поскольку для этого необходим только закон и только в случае, оговоренном в Конституции, например, в условиях чрезвычайного положения .
что здесь такого, чего мы не знали до решения КСУ? Базовый теоретический курс.
харе нести бред. Есть постанова № 211, в которую периодически вносятся изменения. Последние изменения внесены постановой № 641, но сам по себе документ как был № 211, так им и остался. Убедиться вэтом легче лёгкого: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211 ... D0%BF#Text на сегодня там 14 изменений, последнее внесено постановой № 641)