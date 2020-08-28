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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1701170217031704

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 253
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
55
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
39
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 10:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:Но для тех, кто знает и понимает, как взыскать ущерб, нанесенный истерией с коронавирусом, достаточно и мотивировочной части, а в ней четкий вывод. Кстати, я же процитировал пункт 3.2., где речь идет о подзаконных актах, которыми являются и акты Кабмина. При этом Конституционный Суд подчеркивает, что подзаконными актами запрещено ограничивать конституционные права и свободы, поскольку для этого необходим только закон и только в случае, оговоренном в Конституции, например, в условиях чрезвычайного положения .

что здесь такого, чего мы не знали до решения КСУ? Базовый теоретический курс.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 10:35

  Igneus написав:А Вы не понимаете, что Кабмин, изначально зная о незаконности и неконституционности этих постановлений об ограничении прав и свобод при коронавирусе, постоянно менял их номера: :wink:
сначала 211: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211 ... D0%BF#Text
потом 392: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392 ... D0%BF#n192
сейчас 641: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/641 ... D0%BF#n185


харе нести бред.
Есть постанова № 211, в которую периодически вносятся изменения.
Последние изменения внесены постановой № 641, но сам по себе документ как был № 211, так им и остался.
Убедиться вэтом легче лёгкого: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211 ... D0%BF#Text
на сегодня там 14 изменений, последнее внесено постановой № 641)
juristkostya
 
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