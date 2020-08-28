Igneus написав:Но для тех, кто знает и понимает, как взыскать ущерб, нанесенный истерией с коронавирусом, достаточно и мотивировочной части, а в ней четкий вывод. Кстати, я же процитировал пункт 3.2., где речь идет о подзаконных актах, которыми являются и акты Кабмина. При этом Конституционный Суд подчеркивает, что подзаконными актами запрещено ограничивать конституционные права и свободы, поскольку для этого необходим только закон и только в случае, оговоренном в Конституции, например, в условиях чрезвычайного положения .
что здесь такого, чего мы не знали до решения КСУ? Базовый теоретический курс.
харе нести бред. Есть постанова № 211, в которую периодически вносятся изменения. Последние изменения внесены постановой № 641, но сам по себе документ как был № 211, так им и остался. Убедиться вэтом легче лёгкого: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211 ... D0%BF#Text на сегодня там 14 изменений, последнее внесено постановой № 641)
freeze написав:Еврокомиссия объявила о подписании соглашения с компанией AstraZeneca на поставку минимум 300 млн доз ее кандидатной вакцины против коронавирусной инфекции. Контрактом предусмотрена возможность закупить дополнительно еще 100 млн доз. Это первый контракт Евросоюза с разработчиком потенциальной вакцины против COVID-19. Распределение препарата среди стран – членов ЕС будет проводиться пропорционально численности населения, пишет Reuters: https://bit.ly/3gGJMad
Интересно, это то же самое:
Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca начала клинические испытания препарата для профилактики и лечения коронавируса. Об этом The Guardian со ссылкой на компанию во вторник, 25 августа.
Igneus написав:Конституційний Суд України розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним поданням Верховного Суду щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень постанови Кабінету Міністрів України „Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів“...
"3.2. Конституційний Суд України зазначає, що згідно зі статтею 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України; в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень; не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції України.
Конституційний Суд України наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно законом – актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України.[/b]
Единогласно и без отдельных мнений А кто-то тут утверждал про казуистику и демагогию
25 августа ехал на заседание в апелляционный суд. В троллейбус на Караваевых Дачах зашла бабушка, но замешкалась с одеванием маски. На бабушку набросилась, естественно, кондукторша. Бабушка маску одела, но потребовала от кондукторши ознакомить ее ... с указом о введении чрезвычайного положения Препирательство бабушки с кондукторшей, в которое я не вступал, а лишь с одобрением наблюдал, продолжалось до Севастопольской площади, где бабушка, к удовлетворению кондукторши, вышла из троллейбуса. Наверное у бабушки был ... инсайд от Конституционного Суда Украины о его грядущем решении
так когда же мы увидим преступный КМУ на скамье подсудимых?
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
beee написав:Вчера в хаммаме, заполненном паром, наблюдал интересную картину. Выдох, даже лёгкий, уносит пар изо рта метра на 2 - поразительно далеко и быстро. поэтому, болячки, которые так разносятся - не шутки
тут какой-то эпический парадокс. Я, например, считаю, что опасность болезни очень преувеличивается. Но признаю объективные риски и в места типа хамама не хожу, т.к. это место заведомо высокого риска. А вы считаете риск высоким - но что-то делаете в хамаме.....
Сижу в одиночестве и выполняю профилактику. Эпичкские эти...ещё соображают, что посещать нужно по одному