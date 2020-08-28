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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1701170217031704

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 253
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
55
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
39
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 10:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:Но для тех, кто знает и понимает, как взыскать ущерб, нанесенный истерией с коронавирусом, достаточно и мотивировочной части, а в ней четкий вывод. Кстати, я же процитировал пункт 3.2., где речь идет о подзаконных актах, которыми являются и акты Кабмина. При этом Конституционный Суд подчеркивает, что подзаконными актами запрещено ограничивать конституционные права и свободы, поскольку для этого необходим только закон и только в случае, оговоренном в Конституции, например, в условиях чрезвычайного положения .

что здесь такого, чего мы не знали до решения КСУ? Базовый теоретический курс.
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 10:35

  Igneus написав:А Вы не понимаете, что Кабмин, изначально зная о незаконности и неконституционности этих постановлений об ограничении прав и свобод при коронавирусе, постоянно менял их номера: :wink:
сначала 211: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211 ... D0%BF#Text
потом 392: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392 ... D0%BF#n192
сейчас 641: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/641 ... D0%BF#n185


харе нести бред.
Есть постанова № 211, в которую периодически вносятся изменения.
Последние изменения внесены постановой № 641, но сам по себе документ как был № 211, так им и остался.
Убедиться вэтом легче лёгкого: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211 ... D0%BF#Text
на сегодня там 14 изменений, последнее внесено постановой № 641)
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 10:49

  freeze написав:Еврокомиссия объявила о подписании соглашения с компанией AstraZeneca на поставку минимум 300 млн доз ее кандидатной вакцины против коронавирусной инфекции. Контрактом предусмотрена возможность закупить дополнительно еще 100 млн доз. Это первый контракт Евросоюза с разработчиком потенциальной вакцины против COVID-19. Распределение препарата среди стран – членов ЕС будет проводиться пропорционально численности населения, пишет Reuters: https://bit.ly/3gGJMad

Интересно, это то же самое:
Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca начала клинические испытания препарата для профилактики и лечения коронавируса. Об этом The Guardian со ссылкой на компанию во вторник, 25 августа.

https://kurs.com.ua/novost/205698-v-velikobritanii-nachalis-ispitanija-lekarstva-ot-covid-19
Или они разрабатывают и вакцину, и лекарство? Или это "трудности перевода"?
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 11:32

  Igneus написав:Конституційний Суд України розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним поданням Верховного Суду щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень постанови Кабінету Міністрів України „Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів“...

"3.2. Конституційний Суд України зазначає, що згідно зі статтею 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України; в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень; не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції України.

Конституційний Суд України наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно законом – актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України.[/b]

http://www.ccu.gov.ua/dokument/10-r2020

Единогласно и без отдельных мнений :D
А кто-то тут утверждал про казуистику и демагогию :wink:

25 августа ехал на заседание в апелляционный суд. В троллейбус на Караваевых Дачах зашла бабушка, но замешкалась с одеванием маски.
На бабушку набросилась, естественно, кондукторша.
Бабушка маску одела, но потребовала от кондукторши ознакомить ее ... с указом о введении чрезвычайного положения :D
Препирательство бабушки с кондукторшей, в которое я не вступал, а лишь с одобрением наблюдал, продолжалось до Севастопольской площади, где бабушка, к удовлетворению кондукторши, вышла из троллейбуса.
Наверное у бабушки был ... инсайд от Конституционного Суда Украины о его грядущем решении :D

так когда же мы увидим преступный КМУ на скамье подсудимых? ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 11:46

  juristkostya написав:
  beee написав:Вчера в хаммаме, заполненном паром, наблюдал интересную картину. Выдох, даже лёгкий, уносит пар изо рта метра на 2 - поразительно далеко и быстро. поэтому, болячки, которые так разносятся - не шутки

тут какой-то эпический парадокс.
Я, например, считаю, что опасность болезни очень преувеличивается. Но признаю объективные риски и в места типа хамама не хожу, т.к. это место заведомо высокого риска.
А вы считаете риск высоким - но что-то делаете в хамаме.....

Сижу в одиночестве и выполняю профилактику. Эпичкские эти...ещё соображают, что посещать нужно по одному
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