Igneus написав:Но для тех, кто знает и понимает, как взыскать ущерб, нанесенный истерией с коронавирусом, достаточно и мотивировочной части, а в ней четкий вывод. Кстати, я же процитировал пункт 3.2., где речь идет о подзаконных актах, которыми являются и акты Кабмина. При этом Конституционный Суд подчеркивает, что подзаконными актами запрещено ограничивать конституционные права и свободы, поскольку для этого необходим только закон и только в случае, оговоренном в Конституции, например, в условиях чрезвычайного положения .
что здесь такого, чего мы не знали до решения КСУ? Базовый теоретический курс.
харе нести бред. Есть постанова № 211, в которую периодически вносятся изменения. Последние изменения внесены постановой № 641, но сам по себе документ как был № 211, так им и остался. Убедиться вэтом легче лёгкого: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211 ... D0%BF#Text на сегодня там 14 изменений, последнее внесено постановой № 641)
freeze написав:Еврокомиссия объявила о подписании соглашения с компанией AstraZeneca на поставку минимум 300 млн доз ее кандидатной вакцины против коронавирусной инфекции. Контрактом предусмотрена возможность закупить дополнительно еще 100 млн доз. Это первый контракт Евросоюза с разработчиком потенциальной вакцины против COVID-19. Распределение препарата среди стран – членов ЕС будет проводиться пропорционально численности населения, пишет Reuters: https://bit.ly/3gGJMad
Интересно, это то же самое:
Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca начала клинические испытания препарата для профилактики и лечения коронавируса. Об этом The Guardian со ссылкой на компанию во вторник, 25 августа.
Igneus написав:Конституційний Суд України розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним поданням Верховного Суду щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень постанови Кабінету Міністрів України „Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів“...
"3.2. Конституційний Суд України зазначає, що згідно зі статтею 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України; в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень; не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції України.
Конституційний Суд України наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно законом – актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України.[/b]
Единогласно и без отдельных мнений А кто-то тут утверждал про казуистику и демагогию
25 августа ехал на заседание в апелляционный суд. В троллейбус на Караваевых Дачах зашла бабушка, но замешкалась с одеванием маски. На бабушку набросилась, естественно, кондукторша. Бабушка маску одела, но потребовала от кондукторши ознакомить ее ... с указом о введении чрезвычайного положения Препирательство бабушки с кондукторшей, в которое я не вступал, а лишь с одобрением наблюдал, продолжалось до Севастопольской площади, где бабушка, к удовлетворению кондукторши, вышла из троллейбуса. Наверное у бабушки был ... инсайд от Конституционного Суда Украины о его грядущем решении
так когда же мы увидим преступный КМУ на скамье подсудимых?
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
beee написав:Вчера в хаммаме, заполненном паром, наблюдал интересную картину. Выдох, даже лёгкий, уносит пар изо рта метра на 2 - поразительно далеко и быстро. поэтому, болячки, которые так разносятся - не шутки
тут какой-то эпический парадокс. Я, например, считаю, что опасность болезни очень преувеличивается. Но признаю объективные риски и в места типа хамама не хожу, т.к. это место заведомо высокого риска. А вы считаете риск высоким - но что-то делаете в хамаме.....
Сижу в одиночестве и выполняю профилактику. Эпичкские эти...ещё соображают, что посещать нужно по одному
Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca начала клинические испытания препарата для профилактики и лечения коронавируса. Об этом The Guardian со ссылкой на компанию во вторник, 25 августа.
Вроде пишут об антителах в составе препарата, стало быть - лекарство. Типа лечения инъекциями гамма-глобулина.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+
juristkostya, я до сих пор деликатно к Вам относился, придерживаясь этики юриста, но Вы, я вижу, злоупотребляете этим, и поэтому я публично Вам отвечу.
Прежде всего, я не работал, как Вы, на руководящей должности в коммунальной сфере, а именно в водоснабжении, и никогда не буду там работать. При этом не только я считаю, что работать там, где массово нарушают права человека, является позором для юриста, а он не смог найти для себя достойной работы. В частности, реального опыта на защите нарушений прав человека получить нельзя, и, более того, появляется тяга к обману и всему прочему, что характерно для этой сферы, которое переходит потом в "решалово" в судах.
Далее, по Вашим жаргонам я вижу, что с этикой юриста у Вас есть проблемы. Поэтому советую Вам убрать из своего словарного запаса такие жаргоны, как "фигня", "харе", "бред", "парите" и так далее, тем более, что Вы утверждаете о работе на руководящей должности. Юрист, где бы он не работал, обязан содействовать реализации идеалов права в реальную жизнь.
Кстати, когда Вы пренебрежительно употребили жаргон "фигня" по отношению к Евросуду, я понял, что Вы с ним не работаете, а иначе бы знали, что, например, делом "Маркин против России" Каринна Москаленко добилась права на отпуск по уходу за ребенком для российских военнослужащих-мужчин, а это явно не "фигня".
Не является "фигней" и чешское дело об обжаловании обязательной вакцинации, где Вы его также употребили, поскольку дело рассматривает Большая Палата Евросуда уже на завершающей стадии после коммуникации правительству и публичного слушания. В случае принятия положительного решения фармацевтические фирмы не заработают сверхприбыли, родители детей с аллергическими реакциями на вакцины будут спокойными за их здоровье, а сторонники обязательной вакцинации от коронавируса на этой ветке останутся у "разбитого корыта".
Кроме того, обратите внимание на пункт 1 всех постановлений КМУ по карантину и Вы увидите, что у них разный предмет регулирования во времени, несмотря на схожесть в остальном, а именно № 211 с 12 марта по 22 мая, № 392 с 22 мая по 31 июля, № 641 с 1 августа по 31 августа, и есть уже новое, которое еще не оглашено, о новом периоде с 1 сентября по 31 октября. А это, исходя из принципа lex ad praetenam non valet, не является "фигней".
Наконец, судя по пренебрежительной реакции на решение Конституционного Суда, Вы с ним также не работаете и не знаете, как реализовать это решение, административными спорами Вы не занимаетесь, и здесь Вас поблизости нет и Вы этим заниматься также не будете: http://reyestr.court.gov.ua/Review/90319484#
Тогда, если у Вас нет практического опыта работы в указанных выше сферах, зачем Вы дискредитируете юридическую профессию своими пренебрежительными высказываниями, в частности, жаргонами?
Igneus написав:....................... Кстати, когда Вы пренебрежительно употребили жаргон "фигня" по отношению к Евросуду, я понял, что Вы с ним не работаете, а иначе бы знали,...........
Дитятко... - У меня на руках Прецендентное Окончательное Решение(11 лет "решалось" только там, четыре уведомления о времени окончательного решения). По защищённым статьям! И то в Украине сумели кинуть через колено. - В Украине не существует по определению "Права" и Права на Право. В переводе это звучит официально: "Кто с ножем, тот и с мясом"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Тракторист написав:так когда же мы увидим преступный КМУ на скамье подсудимых?
В действиях КМУ нет состава уголовного правонарушения. Это публично-правовой спор с элементом возмещения ущерба. И что касается именно публично-правовой ответственности КМУ, то полностью можно выразиться так: "...Всему свое время, и время всякой вещи под небом: время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное; время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время строить; время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать; время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий; время искать, и время терять; время сберегать, и время бросать; время раздирать, и время сшивать; время молчать, и время говорить; время любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру".