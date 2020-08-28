Додано: Суб 29 сер, 2020 13:13

я до сих пор деликатно к Вам относился, придерживаясь этики юриста, но Вы, я вижу, злоупотребляете этим, и поэтому я публично Вам отвечу.Прежде всего, я не работал, как Вы, на руководящей должности в коммунальной сфере, а именно в водоснабжении, и никогда не буду там работать. При этом не только я считаю, что работать там, где массово нарушают права человека, является позором для юриста, а он не смог найти для себя достойной работы. В частности, реального опыта на защите нарушений прав человека получить нельзя, и, более того, появляется тяга к обману и всему прочему, что характерно для этой сферы, которое переходит потом вв судах.Далее, по Вашим жаргонам я вижу, что с этикой юриста у Вас есть проблемы. Поэтому советую Вам убрать из своего словарного запаса такие жаргоны, как "фигня", "харе", "бред", "парите" и так далее, тем более, что Вы утверждаете о работе на руководящей должности. Юрист, где бы он не работал, обязан содействовать реализации идеалов права в реальную жизнь.Кстати, когда Вы пренебрежительно употребили жаргон "фигня" по отношению к Евросуду, я понял, что Вы с ним не работаете, а иначе бы знали, что, например, делом "Маркин против России" Каринна Москаленко добилась права на отпуск по уходу за ребенком для российских военнослужащих-мужчин, а это явно не "фигня".Не является "фигней" и чешское дело об обжаловании, где Вы его также употребили, поскольку дело рассматривает Большая Палата Евросуда уже на завершающей стадии после коммуникации правительству и публичного слушания. В случае принятия положительного решения фармацевтические фирмы не заработают сверхприбыли,, а сторонники обязательной вакцинации от коронавируса на этой ветке останутся у "разбитого корыта".Кроме того, обратите внимание на пункт 1 всех постановлений КМУ по карантину и Вы увидите, что у них разный предмет регулирования во времени, несмотря на схожесть в остальном, а именно № 211 с 12 марта по 22 мая,№ 392 с 22 мая по 31 июля, № 641 с 1 августа по 31 августа, и есть уже новое, которое еще не оглашено, о новом периоде с 1 сентября по 31 октября. А это, исходя из принципа, не является "фигней".Наконец, судя по пренебрежительной реакции на решение Конституционного Суда, Вы с ним также не работаете и не знаете, как реализовать это решение, административными спорами Вы не занимаетесь, и здесь Вас поблизости нет и Вы этим заниматься также не будете:Тогда, если у Вас нет практического опыта работы в указанных выше сферах, зачем Вы дискредитируете юридическую профессию своими пренебрежительными высказываниями, в частности, жаргонами?