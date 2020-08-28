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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1702170317041705 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 254 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 29 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 55 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 40 Всього голосів : 254 Додано: Суб 29 сер, 2020 13:30

Наконец, судя по пренебрежительной реакции на решение Конституционного Суда, Вы с ним также не работаете и не знаете, как реализовать это решение, административными спорами Вы не занимаетесь, и здесь Вас поблизости нет и Вы этим заниматься также не будете:

http://reyestr.court.gov.ua/Review/90319484#

/quote]

Лишь при наличии Окончательного Решения вернули Офційне подання до Конституционной "бражной конторы"....

Спустя 10 лет...... - а я о ней уже и забыл.

Бабло и сила - решает ВСЁ. [quote="5046211:Igneus"]Наконец, судя по пренебрежительной реакции на решение Конституционного Суда, Вы с ним также не работаете и не знаете, как реализовать это решение, административными спорами Вы не занимаетесь, и здесь Вас поблизости нет и Вы этим заниматься также не будете:/quote]Лишь при наличии Окончательного Решения вернули Офційне подання до Конституционной "бражной конторы"....Спустя 10 лет...... - а я о ней уже и забыл.Бабло и сила - решает ВСЁ. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8388 З нами з: 20.09.12 Подякував: 685 раз. Подякували: 876 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 сер, 2020 13:32 Igneus написав: Тракторист написав: так когда же мы увидим преступный КМУ на скамье подсудимых? так когда же мы увидим преступный КМУ на скамье подсудимых?

В действиях КМУ нет состава уголовного правонарушения.

Это публично-правовой спор с элементом возмещения ущерба.

И что касается именно публично-правовой ответственности КМУ, то полностью можно выразиться так:

"...Всему свое время, и время всякой вещи под небом: время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное; время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время строить; время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать; время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий; время искать, и время терять; время сберегать, и время бросать; время раздирать, и время сшивать; время молчать, и время говорить; время любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру". В действиях КМУ нет состава уголовного правонарушения.Это публично-правовой спор с элементом возмещения ущерба.И что касается именно публично-правовой ответственности КМУ, то полностью можно выразиться так:"..., и время всякой вещи под небом: время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное; время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время строить; время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать; время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий; время искать, и время терять; время сберегать, и время бросать; время раздирать, и время сшивать; время молчать, и время говорить; время любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру".

- Только этого достаточно для вынесения Окончательного Решения, в условиях Украины!!!!

- Не кидайтесь словами, содержания которых не понимаете - Только этого достаточно для вынесения Окончательного Решения, в условиях Украины!!!!- Не кидайтесь словами, содержания которых не понимаете Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8388 З нами з: 20.09.12 Подякував: 685 раз. Подякували: 876 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 сер, 2020 13:36 stm написав: Походу пробки на Севастопольской площади, троллейбус с Igneus никак не доедет что бы подать иск... Походу пробки на Севастопольской площади, троллейбус с Igneus никак не доедет что бы подать иск...

Вы утратили ориентацию во времени, поскольку иски в административных и не только спорах подаются в системе "Электронный суд" Вы утратили ориентацию во времени, поскольку иски в административных и не только спорах подаются в системе "Электронный суд" Igneus Повідомлень: 688 З нами з: 29.08.18 Подякував: 266 раз. Подякували: 352 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1702170317041705 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7192 1634475

ЛОБ П'ят 28 сер, 2020 19:13