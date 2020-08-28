[quote="5046211:Igneus"] Наконец, судя по пренебрежительной реакции на решение Конституционного Суда, Вы с ним также не работаете и не знаете, как реализовать это решение, административными спорами Вы не занимаетесь, и здесь Вас поблизости нет и Вы этим заниматься также не будете: http://reyestr.court.gov.ua/Review/90319484# /quote] Лишь при наличии Окончательного Решения вернули Офційне подання до Конституционной "бражной конторы".... Спустя 10 лет...... - а я о ней уже и забыл. Бабло и сила - решает ВСЁ.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Тракторист написав:так когда же мы увидим преступный КМУ на скамье подсудимых?
В действиях КМУ нет состава уголовного правонарушения. Это публично-правовой спор с элементом возмещения ущерба. И что касается именно публично-правовой ответственности КМУ, то полностью можно выразиться так: "...Всему свое время, и время всякой вещи под небом: время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное; время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время строить; время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать; время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий; время искать, и время терять; время сберегать, и время бросать; время раздирать, и время сшивать; время молчать, и время говорить; время любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру".
- Только этого достаточно для вынесения Окончательного Решения, в условиях Украины!!!! - Не кидайтесь словами, содержания которых не понимаете
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.