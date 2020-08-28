RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1702170317041705

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 254
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
55
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 13:30

[quote="5046211:Igneus"]
Наконец, судя по пренебрежительной реакции на решение Конституционного Суда, Вы с ним также не работаете и не знаете, как реализовать это решение, административными спорами Вы не занимаетесь, и здесь Вас поблизости нет и Вы этим заниматься также не будете:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/90319484#
/quote]
Лишь при наличии Окончательного Решения вернули Офційне подання до Конституционной "бражной конторы"....
Спустя 10 лет...... - а я о ней уже и забыл.
Бабло и сила - решает ВСЁ.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8388
З нами з: 20.09.12
Подякував: 685 раз.
Подякували: 876 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 13:32

  Igneus написав:
  Тракторист написав:так когда же мы увидим преступный КМУ на скамье подсудимых? ;)

В действиях КМУ нет состава уголовного правонарушения.
Это публично-правовой спор с элементом возмещения ущерба.
И что касается именно публично-правовой ответственности КМУ, то полностью можно выразиться так:
"...Всему свое время, и время всякой вещи под небом: время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное; время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время строить; время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать; время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий; время искать, и время терять; время сберегать, и время бросать; время раздирать, и время сшивать; время молчать, и время говорить; время любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру".

- Только этого достаточно для вынесения Окончательного Решения, в условиях Украины!!!!
- Не кидайтесь словами, содержания которых не понимаете :!:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8388
З нами з: 20.09.12
Подякував: 685 раз.
Подякували: 876 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 13:36

  stm написав:Походу пробки на Севастопольской площади, троллейбус с Igneus никак не доедет что бы подать иск...

Вы утратили ориентацию во времени, поскольку иски в административных и не только спорах подаются в системе "Электронный суд" :D
Igneus
 
Повідомлень: 688
З нами з: 29.08.18
Подякував: 266 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1702170317041705
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, Igneus, montagvide і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 718, 719, 720
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7192 1634475
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 сер, 2020 19:13
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20339)
29.08.2020 13:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.