[quote="5046211:Igneus"] Наконец, судя по пренебрежительной реакции на решение Конституционного Суда, Вы с ним также не работаете и не знаете, как реализовать это решение, административными спорами Вы не занимаетесь, и здесь Вас поблизости нет и Вы этим заниматься также не будете: http://reyestr.court.gov.ua/Review/90319484# /quote] Лишь при наличии Окончательного Решения вернули Офційне подання до Конституционной "бражной конторы".... Спустя 10 лет...... - а я о ней уже и забыл. Бабло и сила - решает ВСЁ.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Тракторист написав:так когда же мы увидим преступный КМУ на скамье подсудимых?
В действиях КМУ нет состава уголовного правонарушения. Это публично-правовой спор с элементом возмещения ущерба. И что касается именно публично-правовой ответственности КМУ, то полностью можно выразиться так: "...Всему свое время, и время всякой вещи под небом: время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное; время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время строить; время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать; время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий; время искать, и время терять; время сберегать, и время бросать; время раздирать, и время сшивать; время молчать, и время говорить; время любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру".
- Только этого достаточно для вынесения Окончательного Решения, в условиях Украины!!!! - Не кидайтесь словами, содержания которых не понимаете
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:- У меня на руках Прецендентное Окончательное Решение(11 лет "решалось только там, четыре уведомления о времени окончательного решения). По защищённым статьям! И то в Украине сумели кинуть через колено. - В Украине не существует по определению "Права" и Права на Право. В переводе это звучит официально: "Кто с ножем, тот и с мясом"
Под лежачий камень вода не течет.
Те, кто начал работать с Евросудом со времени признания Украиной юрисдикции Евросуда (1997 год), получили за неисполнение судебных решений против государства в евро по курсу и плюс долг по национальному судебному решению.
После решения Евросуда в деле "Бурмич и другие против Украины" (2017 год) этот процесс был приостановлен для принятия Украиной мер на национальном уровне в течение примерно двух лет по автоматическому исполнению судебных решений.
К сожаление, именно истерия с коронавирусом затормаживает этот процесс, поскольку даже Евросуд продлил процессуальные сроки, почему я настойчиво против коронавируса и выступаю.
Но и коронавирус когда-то закончится, и принуждение государства к исполнению судебных решений будет возобновлено.
Наконец, уточняю, что речь идет о прямой ответственности государства за неисполнение судебных решений против его органов и предприятий, но не против частных лиц.
На сегодня и ближайшие дни все, поскольку кассацию нужно готовить.
Kudrjavuy написав:- У меня на руках Прецендентное Окончательное Решение(11 лет "решалось только там, четыре уведомления о времени окончательного решения). По защищённым статьям! И то в Украине сумели кинуть через колено. - В Украине не существует по определению "Права" и Права на Право. В переводе это звучит официально: "Кто с ножем, тот и с мясом"
Под лежачий камень вода не течет.
Те, кто начал работать с Евросудом со времени признания Украиной юрисдикции Евросуда (1997 год), получили за неисполнение судебных решений против государства в евро по курсу и плюс долг по национальному судебному решению.
После решения Евросуда в деле "Бурмич и другие против Украины" (2017 год) этот процесс был приостановлен для принятия Украиной мер на национальном уровне в течение примерно двух лет по автоматическому исполнению судебных решений.
К сожаление, именно истерия с коронавирусом затормаживает этот процесс, поскольку даже Евросуд продлил процессуальные сроки, почему я настойчиво против коронавируса и выступаю.
Но и коронавирус когда-то закончится, и принуждение государства к исполнению судебных решений будет возобновлено.
Наконец, уточняю, что речь идет о прямой ответственности государства за неисполнение судебных решений против его органов и предприятий, но не против частных лиц.
На сегодня и ближайшие дни все, поскольку кассацию нужно готовить.
Вы слабы в понимании сути вопроса, хотя на показ и не выношу. - "Защищённые статьи" - в любом Законодательстве. - Системный Геноцид по признакам принадлежености ... на официальном уровне Украинской Фемиды. В пересмотре было отказанно по причине ликвидации дел по истечению срока, и по причине того, что в Украине такого НЕТ. - Как раз против "частных лиц". - Полощите мозг деткам....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Igneus написав:Конституційний Суд України розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним поданням Верховного Суду щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень постанови Кабінету Міністрів України „Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів“...
"3.2. Конституційний Суд України зазначає, що згідно зі статтею 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України; в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень; не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції України.
Конституційний Суд України наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно законом – актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України.[/b]
Единогласно и без отдельных мнений А кто-то тут утверждал про казуистику и демагогию
25 августа ехал на заседание в апелляционный суд. В троллейбус на Караваевых Дачах зашла бабушка, но замешкалась с одеванием маски. На бабушку набросилась, естественно, кондукторша. Бабушка маску одела, но потребовала от кондукторши ознакомить ее ... с указом о введении чрезвычайного положения Препирательство бабушки с кондукторшей, в которое я не вступал, а лишь с одобрением наблюдал, продолжалось до Севастопольской площади, где бабушка, к удовлетворению кондукторши, вышла из троллейбуса. Наверное у бабушки был ... инсайд от Конституционного Суда Украины о его грядущем решении
ну и замечательно то что я озвучил 1 апреля сего года https://youtu.be/EDsBoPeMsYo Конституционный суд меня поддержал и по иному быть не могло
Ethereum написав:В мене хресна на апараті,переживаю ,бо єдиний з родичів які завжди на 1 вересня чи день народження приходили,вітали... В неї ще стенд,тому я так розумію дуже небезпека велика. Що там з вакциною,коли прогнозують?
нажаль для тих то вже хворіє вакцина не допоможе !
мій занйомий ( 25 рочіків) якого я не бачив з травня , прийшов і з порогу заявив -" тепер я не боюсь Корони " я - " ЧОМУ ? " він - " дві сімї моїх знайомих у повному складі перехворіли в тому числі дідусі і бабусі ( в тому числі бабуся 83 роки) всі пережили добре і нормально вдома, деяі проблеми були в діабетика - він трохи прокапався в лікарні, і одна вагітна втратила дитину " це я до чого що люди на власному прикладі розуміють і бачать що ковід не страшний навіть бабусям 83 роки і діабетикам, щодо втарти дитини звінсо шкода, але потрібні подробиці ( яких нема) - дітей втрачають нажаль і без ковід . Так що будь-те спокійні і дивіться з оптимізмом у майбутнє ! все буде добре !
Igneus Именно для не существования таких обращений в ЕСПЧ и была перетрактована статья№1 Конституции Украины в 2011 году. - Когда плебсу объясняешь, что мы официально живём в условиях Третьей Хазарии ... - у неполноценных проявляется эффект агрессивного "А баба Яга Против". Но ежедневная ж.о.п.а, геометрически прогрессирующая заставляет их только молча сопеть в дырочку.....
Как раз по причине правильно организованной системы физической ликвидации, под предлогом ... лиц в медицинских и экспертных организациях, что утратили своё здоровье в ... на Государство. Но это было за период существования Закона Украины "о всеобщем медикосоциальном страховании"
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 29 сер, 2020 14:41, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Igneus написав:juristkostya, я до сих пор деликатно к Вам относился, придерживаясь этики юриста, но Вы, я вижу, злоупотребляете этим, и поэтому я публично Вам отвечу.
Прежде всего, я не работал, как Вы, на руководящей должности в коммунальной сфере, а именно в водоснабжении, и никогда не буду там работать. При этом не только я считаю, что работать там, где массово нарушают права человека, является позором для юриста, а он не смог найти для себя достойной работы. В частности, реального опыта на защите нарушений прав человека получить нельзя, и, более того, появляется тяга к обману и всему прочему, что характерно для этой сферы, которое переходит потом в "решалово" в судах.
Далее, по Вашим жаргонам я вижу, что с этикой юриста у Вас есть проблемы. Поэтому советую Вам убрать из своего словарного запаса такие жаргоны, как "фигня", "харе", "бред", "парите" и так далее, тем более, что Вы утверждаете о работе на руководящей должности. Юрист, где бы он не работал, обязан содействовать реализации идеалов права в реальную жизнь.
Кстати, когда Вы пренебрежительно употребили жаргон "фигня" по отношению к Евросуду, я понял, что Вы с ним не работаете, а иначе бы знали, что, например, делом "Маркин против России" Каринна Москаленко добилась права на отпуск по уходу за ребенком для российских военнослужащих-мужчин, а это явно не "фигня".
Не является "фигней" и чешское дело об обжаловании обязательной вакцинации, где Вы его также употребили, поскольку дело рассматривает Большая Палата Евросуда уже на завершающей стадии после коммуникации правительству и публичного слушания. В случае принятия положительного решения фармацевтические фирмы не заработают сверхприбыли, родители детей с аллергическими реакциями на вакцины будут спокойными за их здоровье, а сторонники обязательной вакцинации от коронавируса на этой ветке останутся у "разбитого корыта".
Кроме того, обратите внимание на пункт 1 всех постановлений КМУ по карантину и Вы увидите, что у них разный предмет регулирования во времени, несмотря на схожесть в остальном, а именно № 211 с 12 марта по 22 мая, № 392 с 22 мая по 31 июля, № 641 с 1 августа по 31 августа, и есть уже новое, которое еще не оглашено, о новом периоде с 1 сентября по 31 октября. А это, исходя из принципа lex ad praetenam non valet, не является "фигней".
Наконец, судя по пренебрежительной реакции на решение Конституционного Суда, Вы с ним также не работаете и не знаете, как реализовать это решение, административными спорами Вы не занимаетесь, и здесь Вас поблизости нет и Вы этим заниматься также не будете: http://reyestr.court.gov.ua/Review/90319484#
Тогда, если у Вас нет практического опыта работы в указанных выше сферах, зачем Вы дискредитируете юридическую профессию своими пренебрежительными высказываниями, в частности, жаргонами?
браво !!! брависсимо ! человек не поленился потратить пол часа времени и написать обоснованный пост ! со ссылками и примерами а не как обычно тут постят статистику и добавляют что-то типа О УЖАС мы все умрем ! скоро мульйон трупов будет. Я это процитировал что бы оно осталось ! если вдруг потрут - мало ли
Еще раз Вам поясняю, в качестве исключения, что государство по Конвенции несет прямую ответственность за долги по судебных решениям против его органов и предприятий, или, хотя бы, они должны находится под его контролем, например, пенсионный фонд, управление социальной защиты, сельский или городской совет, воинская часть, милиция (полиция), коммунальный ЖЭК, государственный банк и так далее.
Государство не несет прямой ответственности по Конвенции за долги по судебным решениям против частного банка, частного застройщика, частного ЖЭКа, бывшей жены (бывшего мужа) и так далее.