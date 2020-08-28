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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1703170417051706> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 254 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 29 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 55 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 40 Всього голосів : 254 Додано: Суб 29 сер, 2020 13:30

Наконец, судя по пренебрежительной реакции на решение Конституционного Суда, Вы с ним также не работаете и не знаете, как реализовать это решение, административными спорами Вы не занимаетесь, и здесь Вас поблизости нет и Вы этим заниматься также не будете:

http://reyestr.court.gov.ua/Review/90319484#

/quote]

Лишь при наличии Окончательного Решения вернули Офційне подання до Конституционной "бражной конторы"....

Спустя 10 лет...... - а я о ней уже и забыл.

Бабло и сила - решает ВСЁ. [quote="5046211:Igneus"]Наконец, судя по пренебрежительной реакции на решение Конституционного Суда, Вы с ним также не работаете и не знаете, как реализовать это решение, административными спорами Вы не занимаетесь, и здесь Вас поблизости нет и Вы этим заниматься также не будете:/quote]Лишь при наличии Окончательного Решения вернули Офційне подання до Конституционной "бражной конторы"....Спустя 10 лет...... - а я о ней уже и забыл.Бабло и сила - решает ВСЁ. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8394 З нами з: 20.09.12 Подякував: 685 раз. Подякували: 876 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 сер, 2020 13:32 Igneus написав: Тракторист написав: так когда же мы увидим преступный КМУ на скамье подсудимых? так когда же мы увидим преступный КМУ на скамье подсудимых?

В действиях КМУ нет состава уголовного правонарушения.

Это публично-правовой спор с элементом возмещения ущерба.

И что касается именно публично-правовой ответственности КМУ, то полностью можно выразиться так:

"...Всему свое время, и время всякой вещи под небом: время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное; время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время строить; время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать; время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий; время искать, и время терять; время сберегать, и время бросать; время раздирать, и время сшивать; время молчать, и время говорить; время любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру". В действиях КМУ нет состава уголовного правонарушения.Это публично-правовой спор с элементом возмещения ущерба.И что касается именно публично-правовой ответственности КМУ, то полностью можно выразиться так:"..., и время всякой вещи под небом: время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное; время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время строить; время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать; время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий; время искать, и время терять; время сберегать, и время бросать; время раздирать, и время сшивать; время молчать, и время говорить; время любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру".

- Только этого достаточно для вынесения Окончательного Решения, в условиях Украины!!!!

- Не кидайтесь словами, содержания которых не понимаете - Только этого достаточно для вынесения Окончательного Решения, в условиях Украины!!!!- Не кидайтесь словами, содержания которых не понимаете Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8394 З нами з: 20.09.12 Подякував: 685 раз. Подякували: 876 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 сер, 2020 13:36 stm написав: Походу пробки на Севастопольской площади, троллейбус с Igneus никак не доедет что бы подать иск... Походу пробки на Севастопольской площади, троллейбус с Igneus никак не доедет что бы подать иск...

Вы утратили ориентацию во времени, поскольку иски в административных и не только спорах подаются в системе "Электронный суд" Вы утратили ориентацию во времени, поскольку иски в административных и не только спорах подаются в системе "Электронный суд" Igneus Повідомлень: 690 З нами з: 29.08.18 Подякував: 266 раз. Подякували: 357 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 сер, 2020 13:52 Kudrjavuy написав: - У меня на руках Прецендентное Окончательное Решение(11 лет "решалось только там, четыре уведомления о времени окончательного решения). По защищённым статьям!

И то в Украине сумели кинуть через колено.

- В Украине не существует по определению "Права" и Права на Право.

В переводе это звучит официально: "Кто с ножем, тот и с мясом" - У меня на руках Прецендентное Окончательное Решение(11 лет "решалось только там, четыре уведомления о времени окончательного решения). По защищённым статьям!И то в Украине сумели кинуть через колено.- В Украине не существует по определению "Права" и Права на Право.В переводе это звучит официально: "Кто с ножем, тот и с мясом"

Под лежачий камень вода не течет.



Те, кто начал работать с Евросудом со времени признания Украиной юрисдикции Евросуда (1997 год), получили за неисполнение судебных решений против государства в евро по курсу и плюс долг по национальному судебному решению.



После решения Евросуда в деле "Бурмич и другие против Украины" (2017 год) этот процесс был приостановлен для принятия Украиной мер на национальном уровне в течение примерно двух лет по автоматическому исполнению судебных решений.



К сожаление, именно истерия с коронавирусом затормаживает этот процесс, поскольку даже Евросуд продлил процессуальные сроки, почему я настойчиво против коронавируса и выступаю.



Но и коронавирус когда-то закончится, и принуждение государства к исполнению судебных решений будет возобновлено.



Наконец, уточняю, что речь идет о прямой ответственности государства за неисполнение судебных решений против его органов и предприятий, но не против частных лиц.



На сегодня и ближайшие дни все, поскольку кассацию нужно готовить. Те, кто начал работать с Евросудом со времени признания Украиной юрисдикции Евросуда (1997 год), получили за неисполнение судебных решений против государства в евро по курсу и плюс долг по национальному судебному решению.После решения Евросуда в деле "Бурмич и другие против Украины" (2017 год) этот процесс был приостановлен для принятия Украиной мер на национальном уровне в течение примерно двух лет по автоматическому исполнению судебных решений.К сожаление, именнозатормаживает этот процесс, поскольку даже Евросуд продлил процессуальные сроки, почему я настойчиво против коронавируса и выступаю.Но и коронавирус когда-то закончится, и принуждение государства к исполнению судебных решений будет возобновлено.Наконец, уточняю, что речь идет о прямой ответственности государства за неисполнение судебных решений против его органов и предприятий, но не против частных лиц.На сегодня и ближайшие дни все, поскольку кассацию нужно готовить. Igneus Повідомлень: 690 З нами з: 29.08.18 Подякував: 266 раз. Подякували: 357 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 сер, 2020 14:09 Igneus написав: Kudrjavuy написав: - У меня на руках Прецендентное Окончательное Решение(11 лет "решалось только там, четыре уведомления о времени окончательного решения). По защищённым статьям!

И то в Украине сумели кинуть через колено.

- В Украине не существует по определению "Права" и Права на Право.

В переводе это звучит официально: "Кто с ножем, тот и с мясом" - У меня на руках Прецендентное Окончательное Решение(11 лет "решалось только там, четыре уведомления о времени окончательного решения). По защищённым статьям!И то в Украине сумели кинуть через колено.- В Украине не существует по определению "Права" и Права на Право.В переводе это звучит официально: "Кто с ножем, тот и с мясом"

Под лежачий камень вода не течет.



Те, кто начал работать с Евросудом со времени признания Украиной юрисдикции Евросуда (1997 год), получили за неисполнение судебных решений против государства в евро по курсу и плюс долг по национальному судебному решению.



После решения Евросуда в деле "Бурмич и другие против Украины" (2017 год) этот процесс был приостановлен для принятия Украиной мер на национальном уровне в течение примерно двух лет по автоматическому исполнению судебных решений.



К сожаление, именно истерия с коронавирусом затормаживает этот процесс, поскольку даже Евросуд продлил процессуальные сроки, почему я настойчиво против коронавируса и выступаю.



Но и коронавирус когда-то закончится, и принуждение государства к исполнению судебных решений будет возобновлено.



Наконец, уточняю, что речь идет о прямой ответственности государства за неисполнение судебных решений против его органов и предприятий, но не против частных лиц.



На сегодня и ближайшие дни все, поскольку кассацию нужно готовить. Те, кто начал работать с Евросудом со времени признания Украиной юрисдикции Евросуда (1997 год), получили за неисполнение судебных решений против государства в евро по курсу и плюс долг по национальному судебному решению.После решения Евросуда в деле "Бурмич и другие против Украины" (2017 год) этот процесс был приостановлен для принятия Украиной мер на национальном уровне в течение примерно двух лет по автоматическому исполнению судебных решений.К сожаление, именнозатормаживает этот процесс, поскольку даже Евросуд продлил процессуальные сроки, почему я настойчиво против коронавируса и выступаю.Но и коронавирус когда-то закончится, и принуждение государства к исполнению судебных решений будет возобновлено.Наконец, уточняю, что речь идет о прямой ответственности государства за неисполнение судебных решений против его органов и предприятий, но не против частных лиц.На сегодня и ближайшие дни все, поскольку кассацию нужно готовить.

Вы слабы в понимании сути вопроса, хотя на показ и не выношу.

- "Защищённые статьи" - в любом Законодательстве.

- Системный Геноцид по признакам принадлежености ... на официальном уровне Украинской Фемиды.

В пересмотре было отказанно по причине ликвидации дел по истечению срока, и по причине того, что в Украине такого НЕТ.

- Как раз против "частных лиц".

- Полощите мозг деткам.... Вы слабы в понимании сути вопроса, хотя на показ и не выношу.- "Защищённые статьи" - в любом Законодательстве.В пересмотре было отказанно по причине ликвидации дел по истечению срока, и по причине того, что в Украине такого НЕТ.- Полощите мозг деткам.... Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8394 З нами з: 20.09.12 Подякував: 685 раз. Подякували: 876 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 сер, 2020 14:22 Igneus написав: Конституційний Суд України розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним поданням Верховного Суду щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень постанови Кабінету Міністрів України „Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів“...



"3.2. Конституційний Суд України зазначає, що згідно зі статтею 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України; в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень; не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції України.



Конституційний Суд України наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно законом – актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України.[/b]



http://www.ccu.gov.ua/dokument/10-r2020



Единогласно и без отдельных мнений

А кто-то тут утверждал про казуистику и демагогию



25 августа ехал на заседание в апелляционный суд. В троллейбус на Караваевых Дачах зашла бабушка, но замешкалась с одеванием маски.

На бабушку набросилась, естественно, кондукторша.

Бабушка маску одела, но потребовала от кондукторши ознакомить ее ... с указом о введении чрезвычайного положения

Препирательство бабушки с кондукторшей, в которое я не вступал, а лишь с одобрением наблюдал, продолжалось до Севастопольской площади, где бабушка, к удовлетворению кондукторши, вышла из троллейбуса.

Наверное у бабушки был ... инсайд от Конституционного Суда Украины о его грядущем решении Конституційний Суд України розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним поданням Верховного Суду щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень постанови Кабінету Міністрів України „Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів“..."3.2. Конституційний Суд України зазначає, що згідно зі статтею 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України;можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень; не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції України.Конституційний Суд України наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України.– актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні.суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України.[/b]Единогласно и без отдельных мненийА кто-то тут утверждал про казуистику и демагогию25 августа ехал на заседание в апелляционный суд. В троллейбус на Караваевых Дачах зашла бабушка, но замешкалась с одеванием маски.На бабушку набросилась, естественно, кондукторша.Бабушка маску одела, но потребовала от кондукторши ознакомить ее ... с указом о введении чрезвычайного положенияПрепирательство бабушки с кондукторшей, в которое я не вступал, а лишь с одобрением наблюдал, продолжалось до Севастопольской площади, где бабушка, к удовлетворению кондукторши, вышла из троллейбуса.Наверное у бабушки был ... инсайд от Конституционного Суда Украины о его грядущем решении

ну и замечательно то что я озвучил 1 апреля сего года

https://youtu.be/EDsBoPeMsYo

Конституционный суд меня поддержал и по иному быть не могло ну и замечательно то что я озвучил 1 апреля сего годаКонституционный суд меня поддержал и по иному быть не могло yama Повідомлень: 2630 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4950 раз. Подякували: 536 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 сер, 2020 14:29 Ethereum написав: В мене хресна на апараті,переживаю ,бо єдиний з родичів які завжди на 1 вересня чи день народження приходили,вітали... В неї ще стенд,тому я так розумію дуже небезпека велика. Що там з вакциною,коли прогнозують? В мене хресна на апараті,переживаю ,бо єдиний з родичів які завжди на 1 вересня чи день народження приходили,вітали... В неї ще стенд,тому я так розумію дуже небезпека велика. Що там з вакциною,коли прогнозують?

нажаль для тих то вже хворіє вакцина не допоможе !



мій занйомий ( 25 рочіків) якого я не бачив з травня , прийшов і з порогу заявив

-" тепер я не боюсь Корони "

я - " ЧОМУ ? "

він - " дві сімї моїх знайомих у повному складі перехворіли в тому числі дідусі і бабусі ( в тому числі бабуся 83 роки) всі пережили добре і нормально вдома, деяі проблеми були в діабетика - він трохи прокапався в лікарні, і одна вагітна втратила дитину "

це я до чого що люди на власному прикладі розуміють і бачать що ковід не страшний навіть бабусям 83 роки і діабетикам, щодо втарти дитини звінсо шкода, але потрібні подробиці ( яких нема) - дітей втрачають нажаль і без ковід .

Так що будь-те спокійні і дивіться з оптимізмом у майбутнє ! все буде добре ! нажаль для тих то вже хворіє вакцина не допоможе !мій занйомий ( 25 рочіків) якого я не бачив з травня , прийшов і з порогу заявив-" тепер я не боюсь Корони "я - " ЧОМУ ? "він - " дві сімї моїх знайомих у повному складі перехворіли в тому числі дідусі і бабусі ( в тому числі бабуся 83 роки) всі пережили добре і нормально вдома, деяі проблеми були в діабетика - він трохи прокапався в лікарні, і одна вагітна втратила дитину "це я до чого що люди на власному прикладі розуміють і бачать що ковід не страшний навіть бабусям 83 роки і діабетикам, щодо втарти дитини звінсо шкода, але потрібні подробиці ( яких нема) - дітей втрачають нажаль і без ковід .Так що будь-те спокійні і yama Повідомлень: 2630 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4950 раз. Подякували: 536 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 сер, 2020 14:36 Igneus

Именно для не существования таких обращений в ЕСПЧ и была перетрактована статья№1 Конституции Украины в 2011 году.

- Когда плебсу объясняешь, что мы официально живём в условиях Третьей Хазарии ... - у неполноценных проявляется эффект агрессивного "А баба Яга Против".

Но ежедневная ж.о.п.а, геометрически прогрессирующая заставляет их только молча сопеть в дырочку.....



Как раз по причине правильно организованной системы физической ликвидации, под предлогом ... лиц в медицинских и экспертных организациях, что утратили своё здоровье в ... на Государство.

Но это было за период существования Закона Украины "о всеобщем медикосоциальном страховании" Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 29 сер, 2020 14:41, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8394 З нами з: 20.09.12 Подякував: 685 раз. Подякували: 876 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 сер, 2020 14:36 Igneus написав: juristkostya, я до сих пор деликатно к Вам относился, придерживаясь этики юриста, но Вы, я вижу, злоупотребляете этим, и поэтому я публично Вам отвечу.



Прежде всего, я не работал, как Вы, на руководящей должности в коммунальной сфере, а именно в водоснабжении, и никогда не буду там работать. При этом не только я считаю, что работать там, где массово нарушают права человека, является позором для юриста, а он не смог найти для себя достойной работы. В частности, реального опыта на защите нарушений прав человека получить нельзя, и, более того, появляется тяга к обману и всему прочему, что характерно для этой сферы, которое переходит потом в "решалово" в судах.



Далее, по Вашим жаргонам я вижу, что с этикой юриста у Вас есть проблемы. Поэтому советую Вам убрать из своего словарного запаса такие жаргоны, как "фигня", "харе", "бред", "парите" и так далее, тем более, что Вы утверждаете о работе на руководящей должности. Юрист, где бы он не работал, обязан содействовать реализации идеалов права в реальную жизнь.



Кстати, когда Вы пренебрежительно употребили жаргон "фигня" по отношению к Евросуду, я понял, что Вы с ним не работаете, а иначе бы знали, что, например, делом "Маркин против России" Каринна Москаленко добилась права на отпуск по уходу за ребенком для российских военнослужащих-мужчин, а это явно не "фигня".



Не является "фигней" и чешское дело об обжаловании обязательной вакцинации, где Вы его также употребили, поскольку дело рассматривает Большая Палата Евросуда уже на завершающей стадии после коммуникации правительству и публичного слушания. В случае принятия положительного решения фармацевтические фирмы не заработают сверхприбыли, родители детей с аллергическими реакциями на вакцины будут спокойными за их здоровье, а сторонники обязательной вакцинации от коронавируса на этой ветке останутся у "разбитого корыта".



Кроме того, обратите внимание на пункт 1 всех постановлений КМУ по карантину и Вы увидите, что у них разный предмет регулирования во времени, несмотря на схожесть в остальном, а именно № 211 с 12 марта по 22 мая,

№ 392 с 22 мая по 31 июля, № 641 с 1 августа по 31 августа, и есть уже новое, которое еще не оглашено, о новом периоде с 1 сентября по 31 октября. А это, исходя из принципа lex ad praetenam non valet, не является "фигней".



Наконец, судя по пренебрежительной реакции на решение Конституционного Суда, Вы с ним также не работаете и не знаете, как реализовать это решение, административными спорами Вы не занимаетесь, и здесь Вас поблизости нет и Вы этим заниматься также не будете:

http://reyestr.court.gov.ua/Review/90319484#



Тогда, если у Вас нет практического опыта работы в указанных выше сферах, зачем Вы дискредитируете юридическую профессию своими пренебрежительными высказываниями, в частности, жаргонами? я до сих пор деликатно к Вам относился, придерживаясь этики юриста, но Вы, я вижу, злоупотребляете этим, и поэтому я публично Вам отвечу.Прежде всего, я не работал, как Вы, на руководящей должности в коммунальной сфере, а именно в водоснабжении, и никогда не буду там работать. При этом не только я считаю, что работать там, где массово нарушают права человека, является позором для юриста, а он не смог найти для себя достойной работы. В частности, реального опыта на защите нарушений прав человека получить нельзя, и, более того, появляется тяга к обману и всему прочему, что характерно для этой сферы, которое переходит потом вв судах.Далее, по Вашим жаргонам я вижу, что с этикой юриста у Вас есть проблемы. Поэтому советую Вам убрать из своего словарного запаса такие жаргоны, как "фигня", "харе", "бред", "парите" и так далее, тем более, что Вы утверждаете о работе на руководящей должности. Юрист, где бы он не работал, обязан содействовать реализации идеалов права в реальную жизнь.Кстати, когда Вы пренебрежительно употребили жаргон "фигня" по отношению к Евросуду, я понял, что Вы с ним не работаете, а иначе бы знали, что, например, делом "Маркин против России" Каринна Москаленко добилась права на отпуск по уходу за ребенком для российских военнослужащих-мужчин, а это явно не "фигня".Не является "фигней" и чешское дело об обжаловании, где Вы его также употребили, поскольку дело рассматривает Большая Палата Евросуда уже на завершающей стадии после коммуникации правительству и публичного слушания. В случае принятия положительного решения фармацевтические фирмы не заработают сверхприбыли,, а сторонники обязательной вакцинации от коронавируса на этой ветке останутся у "разбитого корыта".Кроме того, обратите внимание на пункт 1 всех постановлений КМУ по карантину и Вы увидите, что у них разный предмет регулирования во времени, несмотря на схожесть в остальном, а именно № 211 с 12 марта по 22 мая,№ 392 с 22 мая по 31 июля, № 641 с 1 августа по 31 августа, и есть уже новое, которое еще не оглашено, о новом периоде с 1 сентября по 31 октября. А это, исходя из принципа, не является "фигней".Наконец, судя по пренебрежительной реакции на решение Конституционного Суда, Вы с ним также не работаете и не знаете, как реализовать это решение, административными спорами Вы не занимаетесь, и здесь Вас поблизости нет и Вы этим заниматься также не будете:Тогда, если у Вас нет практического опыта работы в указанных выше сферах, зачем Вы дискредитируете юридическую профессию своими пренебрежительными высказываниями, в частности, жаргонами?

браво !!! брависсимо ! человек не поленился потратить пол часа времени и написать обоснованный пост ! со ссылками и примерами а не как обычно тут постят статистику и добавляют что-то типа О УЖАС мы все умрем ! скоро мульйон трупов будет.

Я это процитировал что бы оно осталось ! если вдруг потрут - мало ли а не как обычно тут постят статистику и добавляют что-то типа О УЖАС мы все умрем ! скоро мульйон трупов будет.Я это процитировал что бы оно осталось ! если вдруг потрут - мало ли yama Повідомлень: 2630 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4950 раз. Подякували: 536 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 сер, 2020 14:37 Kudrjavuy написав: - Как раз против "частных лиц". - Как раз против

Еще раз Вам поясняю, в качестве исключения, что государство по Конвенции несет прямую ответственность за долги по судебных решениям против его органов и предприятий, или, хотя бы, они должны находится под его контролем, например, пенсионный фонд, управление социальной защиты, сельский или городской совет, воинская часть, милиция (полиция), коммунальный ЖЭК, государственный банк и так далее.



Государство не несет прямой ответственности по Конвенции за долги по судебным решениям против частного банка, частного застройщика, частного ЖЭКа, бывшей жены (бывшего мужа) и так далее. Еще раз Вам поясняю, в качестве исключения, что государство по Конвенции несет прямую ответственность за долги по судебных решениям против его органов и предприятий, или, хотя бы, они должны находится под его контролем, например, пенсионный фонд, управление социальной защиты, сельский или городской совет, воинская часть, милиция (полиция), коммунальный ЖЭК, государственный банк и так далее.Государство не несет прямой ответственности по Конвенции за долги по судебным решениям против частного банка, частного застройщика, частного ЖЭКа, бывшей жены (бывшего мужа) и так далее. Igneus Повідомлень: 690 З нами з: 29.08.18 Подякував: 266 раз. Подякували: 357 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1703170417051706> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7192 1634511

ЛОБ П'ят 28 сер, 2020 19:13