Еще раз Вам поясняю, в качестве исключения, что государство по Конвенции несет прямую ответственность за долги по судебных решениям против его органов и предприятий, или, хотя бы, они должны находится под его контролем, например, пенсионный фонд, управление социальной защиты, сельский или городской совет, воинская часть, милиция (полиция), коммунальный ЖЭК, государственный банк и так далее.
Государство не несет прямой ответственности по Конвенции за долги по судебным решениям против частного банка, частного застройщика, частного ЖЭКа, бывшей жены (бывшего мужа) и так далее.
Вы поняли со 100% наоборот! В исковой части частные лица - нет в заинтересованных и ответчиках ни одной частной структуры - именно существование частных структур позволило выжить в условиях Геноцида. До уровня народных ценителей - всей Украины. с юга, запада, востока,.... - Это официально.
А причина банальна - в уголовном Праве дело было Решено ещё за время Общего надзора Прокуратурой за гражданским судопроизводством.. ст.№136, 139 УК Украины(в одном деле 23 вопроса в степени Признанно). - весело. С этого момента вал только рос.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Igneus написав:Не является "фигней" и чешское дело об обжаловании обязательной вакцинации, где Вы его также употребили, поскольку дело рассматривает Большая Палата Евросуда уже на завершающей стадии после коммуникации правительству и публичного слушания. В случае принятия положительного решения фармацевтические фирмы не заработают сверхприбыли, родители детей с аллергическими реакциями на вакцины будут спокойными за их здоровье, а сторонники обязательной вакцинации от коронавируса на этой ветке останутся у "разбитого корыта".
В тех материалах по вакцинации в Чехии нет данных о доказанных индивидуальных медицинских противопоказаний у конкретных детей. Там чистой воды родители-антипрививочники ставят под угрозу собственных детей.
Igneus написав:Тогда, если у Вас нет практического опыта работы в указанных выше сферах, зачем Вы дискредитируете юридическую профессию своими пренебрежительными высказываниями, в частности, жаргонами?
дискредитировать юридическую профессию сильнее, чем наш любимый КСУ, сложно.
Igneus написав:При этом не только я считаю, что работать там, где массово нарушают права человека, является позором для юриста, а он не смог найти для себя достойной работы. В частности, реального опыта на защите нарушений прав человека получить нельзя, и, более того, появляется тяга к обману и всему прочему, что характерно для этой сферы, которое переходит потом в "решалово" в судах.
Вы можете считать как угодно, это не имеет практического значения.
Практическое значение имеет объединение 11 госмонополистов в единое юрлицо. Имеется в виду не изменения по ЕГРПОУ, а полный цикл: переброску всех контрагентов, инвентаризация и передача активов и обязательств, согласование планов реорганизации с профильным министерством, ГНИ и ПФУ, приведение наёмных рабочих к единой системе оплаты труда, работа с профсоюзами, построение единой системы снабжения через тендера, внедрение единых типовых договоров, вся внутренняя субординация "центр-периферия", обоснование и получение единого тарифа в Нацкомиссии.
И всё это лично, не имея даже толкового бухгалтера, который понимает, что такое "чистые активы". И естественно, без каких-либо судов, ибо класс работы юриста состоит в том, чтобы по итогам всей этой цепочки пеобразований ни у кого не возникло оснований идти в суд. Ни у налоговой, ни у абонентов, ни у поставщиков, ни у рабочих, ни профсоюзов.