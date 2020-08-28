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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1703170417051706

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 254
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
55
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 14:45

  Igneus написав:
  Kudrjavuy написав:- Как раз против "частных лиц".

Еще раз Вам поясняю, в качестве исключения, что государство по Конвенции несет прямую ответственность за долги по судебных решениям против его органов и предприятий, или, хотя бы, они должны находится под его контролем, например, пенсионный фонд, управление социальной защиты, сельский или городской совет, воинская часть, милиция (полиция), коммунальный ЖЭК, государственный банк и так далее.

Государство не несет прямой ответственности по Конвенции за долги по судебным решениям против частного банка, частного застройщика, частного ЖЭКа, бывшей жены (бывшего мужа) и так далее.

Вы поняли со 100% наоборот!
В исковой части частные лица - нет в заинтересованных и ответчиках ни одной частной структуры - именно существование частных структур позволило выжить в условиях Геноцида. До уровня народных ценителей - всей Украины. с юга, запада, востока,....
- Это официально.

А причина банальна - в уголовном Праве дело было Решено ещё за время Общего надзора Прокуратурой за гражданским судопроизводством..
ст.№136, 139 УК Украины(в одном деле 23 вопроса в степени Признанно). - весело. С этого момента вал только рос.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 15:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:Не является "фигней" и чешское дело об обжаловании обязательной вакцинации, где Вы его также употребили, поскольку дело рассматривает Большая Палата Евросуда уже на завершающей стадии после коммуникации правительству и публичного слушания. В случае принятия положительного решения фармацевтические фирмы не заработают сверхприбыли, родители детей с аллергическими реакциями на вакцины будут спокойными за их здоровье, а сторонники обязательной вакцинации от коронавируса на этой ветке останутся у "разбитого корыта".


В тех материалах по вакцинации в Чехии нет данных о доказанных индивидуальных медицинских противопоказаний у конкретных детей. Там чистой воды родители-антипрививочники ставят под угрозу собственных детей.

  Igneus написав:Тогда, если у Вас нет практического опыта работы в указанных выше сферах, зачем Вы дискредитируете юридическую профессию своими пренебрежительными высказываниями, в частности, жаргонами?

дискредитировать юридическую профессию сильнее, чем наш любимый КСУ, сложно.
  Igneus написав:При этом не только я считаю, что работать там, где массово нарушают права человека, является позором для юриста, а он не смог найти для себя достойной работы. В частности, реального опыта на защите нарушений прав человека получить нельзя, и, более того, появляется тяга к обману и всему прочему, что характерно для этой сферы, которое переходит потом в "решалово" в судах.

Вы можете считать как угодно, это не имеет практического значения.

Практическое значение имеет объединение 11 госмонополистов в единое юрлицо.
Имеется в виду не изменения по ЕГРПОУ, а полный цикл:
переброску всех контрагентов,
инвентаризация и передача активов и обязательств,
согласование планов реорганизации с профильным министерством, ГНИ и ПФУ,
приведение наёмных рабочих к единой системе оплаты труда,
работа с профсоюзами,
построение единой системы снабжения через тендера,
внедрение единых типовых договоров,
вся внутренняя субординация "центр-периферия",
обоснование и получение единого тарифа в Нацкомиссии.

И всё это лично, не имея даже толкового бухгалтера, который понимает, что такое "чистые активы".
И естественно, без каких-либо судов, ибо класс работы юриста состоит в том, чтобы по итогам всей этой цепочки пеобразований ни у кого не возникло оснований идти в суд. Ни у налоговой, ни у абонентов, ни у поставщиков, ни у рабочих, ни профсоюзов.

Тогда обсудим вопрос о проф опыте.
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