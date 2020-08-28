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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1703170417051706 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 254 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 29 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 55 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 40 Всього голосів : 254 Додано: Суб 29 сер, 2020 14:45 Igneus написав: Kudrjavuy написав: - Как раз против "частных лиц". - Как раз против

Еще раз Вам поясняю, в качестве исключения, что государство по Конвенции несет прямую ответственность за долги по судебных решениям против его органов и предприятий, или, хотя бы, они должны находится под его контролем, например, пенсионный фонд, управление социальной защиты, сельский или городской совет, воинская часть, милиция (полиция), коммунальный ЖЭК, государственный банк и так далее.



Государство не несет прямой ответственности по Конвенции за долги по судебным решениям против частного банка, частного застройщика, частного ЖЭКа, бывшей жены (бывшего мужа) и так далее. Еще раз Вам поясняю, в качестве исключения, что государство по Конвенции несет прямую ответственность за долги по судебных решениям против его органов и предприятий, или, хотя бы, они должны находится под его контролем, например, пенсионный фонд, управление социальной защиты, сельский или городской совет, воинская часть, милиция (полиция), коммунальный ЖЭК, государственный банк и так далее.Государство не несет прямой ответственности по Конвенции за долги по судебным решениям против частного банка, частного застройщика, частного ЖЭКа, бывшей жены (бывшего мужа) и так далее.

Вы поняли со 100% наоборот!

В исковой части частные лица - нет в заинтересованных и ответчиках ни одной частной структуры - именно существование частных структур позволило выжить в условиях Геноцида. До уровня народных ценителей - всей Украины. с юга, запада, востока,....

- Это официально.



А причина банальна - в уголовном Праве дело было Решено ещё за время Общего надзора Прокуратурой за гражданским судопроизводством..

ст.№136, 139 УК Украины(в одном деле 23 вопроса в степени Признанно). - весело. С этого момента вал только рос. В исковой части частные лица - нет в заинтересованных и ответчиках ни одной частной структуры - именно существование частных структур позволило выжить в условиях Геноцида. До уровня народных ценителей - всей Украины. с юга, запада, востока,....- Это официально.А причина банальна - в уголовном Праве дело было Решено ещё за время Общего надзора Прокуратурой за гражданским судопроизводством..ст.№136, 139 УК Украины(в одном деле 23 вопроса в степени Признанно). - весело. С этого момента вал только рос. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8394 З нами з: 20.09.12 Подякував: 685 раз. Подякували: 876 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 сер, 2020 15:03 Re: Эпидемия коронавируса в мире Igneus написав: Не является "фигней" и чешское дело об обжаловании обязательной вакцинации, где Вы его также употребили, поскольку дело рассматривает Большая Палата Евросуда уже на завершающей стадии после коммуникации правительству и публичного слушания. В случае принятия положительного решения фармацевтические фирмы не заработают сверхприбыли, родители детей с аллергическими реакциями на вакцины будут спокойными за их здоровье, а сторонники обязательной вакцинации от коронавируса на этой ветке останутся у "разбитого корыта". Не является "фигней" и чешское дело об обжаловании обязательной вакцинации, где Вы его также употребили, поскольку дело рассматривает Большая Палата Евросуда уже на завершающей стадии после коммуникации правительству и публичного слушания. В случае принятия положительного решения фармацевтические фирмы не заработают сверхприбыли, родители детей с аллергическими реакциями на вакцины будут спокойными за их здоровье, а сторонники обязательной вакцинации от коронавируса на этой ветке останутся у "разбитого корыта".



В тех материалах по вакцинации в Чехии нет данных о доказанных индивидуальных медицинских противопоказаний у конкретных детей. Там чистой воды родители-антипрививочники ставят под угрозу собственных детей.



Igneus написав: Тогда, если у Вас нет практического опыта работы в указанных выше сферах, зачем Вы дискредитируете юридическую профессию своими пренебрежительными высказываниями, в частности, жаргонами? Тогда, если у Вас нет практического опыта работы в указанных выше сферах, зачем Вы дискредитируете юридическую профессию своими пренебрежительными высказываниями, в частности, жаргонами?

дискредитировать юридическую профессию сильнее, чем наш любимый КСУ, сложно. Igneus написав: При этом не только я считаю, что работать там, где массово нарушают права человека, является позором для юриста, а он не смог найти для себя достойной работы. В частности, реального опыта на защите нарушений прав человека получить нельзя, и, более того, появляется тяга к обману и всему прочему, что характерно для этой сферы, которое переходит потом в "решалово" в судах. При этом не только я считаю, что работать там, где массово нарушают права человека, является позором для юриста, а он не смог найти для себя достойной работы. В частности, реального опыта на защите нарушений прав человека получить нельзя, и, более того, появляется тяга к обману и всему прочему, что характерно для этой сферы, которое переходит потом в "решалово" в судах.

Вы можете считать как угодно, это не имеет практического значения.



Практическое значение имеет объединение 11 госмонополистов в единое юрлицо.

Имеется в виду не изменения по ЕГРПОУ, а полный цикл:

переброску всех контрагентов,

инвентаризация и передача активов и обязательств,

согласование планов реорганизации с профильным министерством, ГНИ и ПФУ,

приведение наёмных рабочих к единой системе оплаты труда,

работа с профсоюзами,

построение единой системы снабжения через тендера,

внедрение единых типовых договоров,

вся внутренняя субординация "центр-периферия",

обоснование и получение единого тарифа в Нацкомиссии.



И всё это лично, не имея даже толкового бухгалтера, который понимает, что такое "чистые активы".

И естественно, без каких-либо судов, ибо класс работы юриста состоит в том, чтобы по итогам всей этой цепочки пеобразований ни у кого не возникло оснований идти в суд. Ни у налоговой, ни у абонентов, ни у поставщиков, ни у рабочих, ни профсоюзов.



Тогда обсудим вопрос о проф опыте. В тех материалах по вакцинации в Чехии нет данных о доказанных индивидуальных медицинских противопоказаний у конкретных детей. Там чистой воды родители-антипрививочники ставят под угрозу собственных детей.дискредитировать юридическую профессию сильнее, чем наш любимый КСУ, сложно.Вы можете считать как угодно, это не имеет практического значения.Практическое значение имеет объединение 11 госмонополистов в единое юрлицо.Имеется в виду не изменения по ЕГРПОУ, а полный цикл:переброску всех контрагентов,инвентаризация и передача активов и обязательств,согласование планов реорганизации с профильным министерством, ГНИ и ПФУ,приведение наёмных рабочих к единой системе оплаты труда,работа с профсоюзами,построение единой системы снабжения через тендера,внедрение единых типовых договоров,вся внутренняя субординация "центр-периферия",обоснование и получение единого тарифа в Нацкомиссии.И всё это лично, не имея даже толкового бухгалтера, который понимает, что такое "чистые активы".И естественно, без каких-либо судов, ибо класс работы юриста состоит в том, чтобы по итогам всей этой цепочки пеобразований ни у кого не возникло оснований идти в суд. Ни у налоговой, ни у абонентов, ни у поставщиков, ни у рабочих, ни профсоюзов.Тогда обсудим вопрос о проф опыте. juristkostya Повідомлень: 3282 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 944 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1703170417051706 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 28 сер, 2020 19:13