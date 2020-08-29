Кучинелли, Просто Вам попались действительно де***.
А вот на каком основании магазин отказывает клиенту в обслуживании? Есть такой пункт в оферте?
Всё что они имеют право сделать - вызвать полицию.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 29 сер, 2020 19:12
Кучинелли, Просто Вам попались действительно де***.
А вот на каком основании магазин отказывает клиенту в обслуживании? Есть такой пункт в оферте?
Всё что они имеют право сделать - вызвать полицию.
Додано: Суб 29 сер, 2020 19:42
на тій основі, що оштрафують магазин, власник менеджера, менеджер касиршу.
крім того, вони можуть бути учасниками цього спектаклю: "контрольна закупка без масок"
Востаннє редагувалось flyman в Суб 29 сер, 2020 19:44, всього редагувалось 2 разів.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Суб 29 сер, 2020 19:42
это вполне естественное и законное право людей делать или не делать прививки...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: Суб 29 сер, 2020 19:44
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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