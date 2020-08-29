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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1703170417051706

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 254
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
55
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 19:12

Кучинелли, Просто Вам попались действительно де***.
А вот на каком основании магазин отказывает клиенту в обслуживании? Есть такой пункт в оферте?
Всё что они имеют право сделать - вызвать полицию.
Luk_v
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 19:42

  Luk_v написав:Кучинелли, Просто Вам попались действительно де***.
А вот на каком основании магазин отказывает клиенту в обслуживании? Есть такой пункт в оферте?
Всё что они имеют право сделать - вызвать полицию.

на тій основі, що оштрафують магазин, власник менеджера, менеджер касиршу.
крім того, вони можуть бути учасниками цього спектаклю: "контрольна закупка без масок"
Востаннє редагувалось flyman в Суб 29 сер, 2020 19:44, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 19:42

  juristkostya написав:В тех материалах по вакцинации в Чехии нет данных о доказанных индивидуальных медицинских противопоказаний у конкретных детей. Там чистой воды родители-антипрививочники ставят под угрозу собственных детей.

это вполне естественное и законное право людей делать или не делать прививки...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 19:44

  freeze написав:Зображення

а какими достоверными данными подтверждается эта картинка?
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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