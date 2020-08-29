Додано: Суб 29 сер, 2020 20:47

Luk_v написав: А вот на каком основании магазин отказывает клиенту в обслуживании? Есть такой пункт в оферте?Всё что они имеют право сделать - вызвать полицию. А вот на каком основании магазин отказывает клиенту в обслуживании? Есть такой пункт в оферте?Всё что они имеют право сделать - вызвать полицию.

Попробую пояснить тёмным посетителям форума что и почему происходит в стране.Нету, понимаете - НЕТУ возможности обеспечить порядок и соблюдение норм и предписаний в стране.не справляется с этим ни полиция, ни президент, ни правительство и никто другой.Именно по этой причине в текущий момент времени не вводится жёсткий карантин, хотя морально он обязан быть введён в срочном порядке.все уже поняли. что его не будет никто соблюдать.Это бесполезно и приведёт к вскрытию полного бессилия верхов.Страна и люди брошены на произвол, на собственное выживание.До вакцинации как бы и не много осталось. вот и пусть каждый как может так и дотягивает.А майданы от карантина им не нужны. им ещё есть что пилить.А снизу постепенно приходит понимание опасности и как её избегать.мой пример наглядный.как то не хочется попасть в ковидное отделение из за игнеуса без маски, мол ему евроконвенция разрешает обходиться.уверен. что в ближайшее время тырки будут получать всё больше разгильдяев. подвергающих опасности окружающих.Кто читает форум. объединяйтесь и добровольно выполняйте функции тех. кто это бессилен в стране делать - наводите порядок в общественных местах.К сожалению наши граждане кроме дубинки(хоть полицейской хоть обычной) мало что понимают.Только так мы снизим заразность. и соотв смертность. так мы быстрее выйдем из кризиса экономического. политического и медицинского.