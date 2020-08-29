Кучинелли, Просто Вам попались действительно де***.
А вот на каком основании магазин отказывает клиенту в обслуживании? Есть такой пункт в оферте?
Всё что они имеют право сделать - вызвать полицию.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 29 сер, 2020 19:12
Кучинелли, Просто Вам попались действительно де***.
А вот на каком основании магазин отказывает клиенту в обслуживании? Есть такой пункт в оферте?
Всё что они имеют право сделать - вызвать полицию.
Додано: Суб 29 сер, 2020 19:42
на тій основі, що оштрафують магазин, власник менеджера, менеджер касиршу.
крім того, вони можуть бути учасниками цього спектаклю: "контрольна закупка без масок"
Востаннє редагувалось flyman в Суб 29 сер, 2020 19:44, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 29 сер, 2020 19:42
это вполне естественное и законное право людей делать или не делать прививки...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: Суб 29 сер, 2020 19:44
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: Суб 29 сер, 2020 20:00
Понятие "оферты" может вызвать здесь затруднение в понимании.
Может еще обратить внимание на понятие "публичный договор" и сразу сослаться на статью 633 Гражданского кодекса Украины:
а также на статьи 698-711 Гражданского кодекса Украины (розничная покупка-продажа):
Додано: Суб 29 сер, 2020 20:03
Все це вірно, але вони мають викликати поліцію, а не займатися порушенням взятих на себе обов'язків, за що можуть бути притягнуті до відповідальності у судовому порядку. При цьому збитки будуть набагато більші, ніж штраф 34 тис. грн.
Igneus, спасибо, в точку.
Востаннє редагувалось Luk_v в Суб 29 сер, 2020 20:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 29 сер, 2020 20:13
Igneus, Luk_v
Господа, может, вы организуете новую ветку типа "Юридические аспекты карантина (эпидемии, пандемии ...) в мире (в Украине)" и там будете обсуждать свои проблемы?
Додано: Суб 29 сер, 2020 20:34
Не так страшен ковид, как лечение
Киевлянку с коронавирусом направили в больницу без врачей: она кричала ночью от боли, еще один поступивший пациент умер
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Суб 29 сер, 2020 20:47
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Попробую пояснить тёмным посетителям форума что и почему происходит в стране.Нету, понимаете - НЕТУ возможности обеспечить порядок и соблюдение норм и предписаний в стране.не справляется с этим ни полиция, ни президент, ни правительство и никто другой.Именно по этой причине в текущий момент времени не вводится жёсткий карантин, хотя морально он обязан быть введён в срочном порядке.все уже поняли. что его не будет никто соблюдать.Это бесполезно и приведёт к вскрытию полного бессилия верхов.Страна и люди брошены на произвол, на собственное выживание.До вакцинации как бы и не много осталось. вот и пусть каждый как может так и дотягивает.А майданы от карантина им не нужны. им ещё есть что пилить.А снизу постепенно приходит понимание опасности и как её избегать.мой пример наглядный.как то не хочется попасть в ковидное отделение из за игнеуса без маски, мол ему евроконвенция разрешает обходиться.уверен. что в ближайшее время тырки будут получать всё больше разгильдяев. подвергающих опасности окружающих.Кто читает форум. объединяйтесь и добровольно выполняйте функции тех. кто это бессилен в стране делать - наводите порядок в общественных местах.К сожалению наши граждане кроме дубинки(хоть полицейской хоть обычной) мало что понимают.Только так мы снизим заразность. и соотв смертность. так мы быстрее выйдем из кризиса экономического. политического и медицинского.
Додано: Суб 29 сер, 2020 20:58
Кучинелли, где-то я уже это слышал (1789, 1917 и т.д.) На любую силу всегда найдется другая сила. Не боитесь пулю принять? Такое же попрание Закона, как и ваше.
По поводу выживания. Всегда есть нормальная альтернатива. Ну не ходите в толпу, закажите товар на дом.
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