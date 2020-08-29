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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1704170517061707>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 254
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
55
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 19:12

Кучинелли, Просто Вам попались действительно де***.
А вот на каком основании магазин отказывает клиенту в обслуживании? Есть такой пункт в оферте?
Всё что они имеют право сделать - вызвать полицию.
Luk_v
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 19:42

  Luk_v написав:Кучинелли, Просто Вам попались действительно де***.
А вот на каком основании магазин отказывает клиенту в обслуживании? Есть такой пункт в оферте?
Всё что они имеют право сделать - вызвать полицию.

на тій основі, що оштрафують магазин, власник менеджера, менеджер касиршу.
крім того, вони можуть бути учасниками цього спектаклю: "контрольна закупка без масок"
Востаннє редагувалось flyman в Суб 29 сер, 2020 19:44, всього редагувалось 2 разів.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 19:42

  juristkostya написав:В тех материалах по вакцинации в Чехии нет данных о доказанных индивидуальных медицинских противопоказаний у конкретных детей. Там чистой воды родители-антипрививочники ставят под угрозу собственных детей.

это вполне естественное и законное право людей делать или не делать прививки...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 19:44

  freeze написав:Зображення

а какими достоверными данными подтверждается эта картинка?
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 20:00

  Luk_v написав:А вот на каком основании магазин отказывает клиенту в обслуживании? Есть такой пункт в оферте?

Понятие "оферты" может вызвать здесь затруднение в понимании.

Может еще обратить внимание на понятие "публичный договор" и сразу сослаться на статью 633 Гражданского кодекса Украины:
https://kodeksy.com.ua/tsivil_nij_kodek ... ja-633.htm

а также на статьи 698-711 Гражданского кодекса Украины (розничная покупка-продажа): https://protocol.ua/ua/tsivilniy_kodeks ... attya_698/
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 20:03

  flyman написав:на тій основі, що оштрафують магазин, власник менеджера, менеджер касиршу.
крім того, вони можуть бути учасниками цього спектаклю: "контрольна закупка без масок"

Все це вірно, але вони мають викликати поліцію, а не займатися порушенням взятих на себе обов'язків, за що можуть бути притягнуті до відповідальності у судовому порядку. При цьому збитки будуть набагато більші, ніж штраф 34 тис. грн.

Igneus, спасибо, в точку.
Востаннє редагувалось Luk_v в Суб 29 сер, 2020 20:11, всього редагувалось 1 раз.
Luk_v
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 20:13

Igneus, Luk_v
Господа, может, вы организуете новую ветку типа "Юридические аспекты карантина (эпидемии, пандемии ...) в мире (в Украине)" и там будете обсуждать свои проблемы?
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 20:34

Не так страшен ковид, как лечение

Киевлянку с коронавирусом направили в больницу без врачей: она кричала ночью от боли, еще один поступивший пациент умер

Киевлянку Викторию, у которой диагностировали коронавирус, направили в больницу, где на смене была всего одна медсестра и ни одного врача.

Как рассказала сегодня OBOZREVATEL подруга больной Таисия, Виктория попала в Киевскую городскую клиническую больницу №8 в Оболонском районе, которую только недавно определили опорной в лечении COVID-19.

«Ночью с тяжелыми больными была только одна медсестра, которая боялась и только к ним заглядывала. Там совершенно нет опеки», – подчеркнула она.

По словам подруги, у Виктории повышенная температура и развилось воспаление легкого, она кричала ночью от боли и задыхалась. Женщине укололи обезболивающее, которое однако не слишком помогло.

Таисия рассказала, что позже в больницу поступило еще четверо пациентов, практически все с пневмонией. Один из них ночью умер. Только утром больным начали ставить капельницы, однако условия остаются неудовлетворительными.

«Ни горячего чая нет, ни даже туалетной бумаги», – пожаловалась она.

На горячей линии Кабмина Таисии объяснили, что отделение в больнице №8, которое будет принимать больных COVID-19, еще «проходит перепрофилирование».

Как сообщил сегодня утром СНБО, накануне в Украине был побит очередной антирекорд по суточным заражениям коронавирусом — 2481 случай.
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 20:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Luk_v написав:А вот на каком основании магазин отказывает клиенту в обслуживании? Есть такой пункт в оферте?Всё что они имеют право сделать - вызвать полицию.


Попробую пояснить тёмным посетителям форума что и почему происходит в стране.Нету, понимаете - НЕТУ возможности обеспечить порядок и соблюдение норм и предписаний в стране.не справляется с этим ни полиция, ни президент, ни правительство и никто другой.Именно по этой причине в текущий момент времени не вводится жёсткий карантин, хотя морально он обязан быть введён в срочном порядке.все уже поняли. что его не будет никто соблюдать.Это бесполезно и приведёт к вскрытию полного бессилия верхов.Страна и люди брошены на произвол, на собственное выживание.До вакцинации как бы и не много осталось. вот и пусть каждый как может так и дотягивает.А майданы от карантина им не нужны. им ещё есть что пилить.А снизу постепенно приходит понимание опасности и как её избегать.мой пример наглядный.как то не хочется попасть в ковидное отделение из за игнеуса без маски, мол ему евроконвенция разрешает обходиться.уверен. что в ближайшее время тырки будут получать всё больше разгильдяев. подвергающих опасности окружающих.Кто читает форум. объединяйтесь и добровольно выполняйте функции тех. кто это бессилен в стране делать - наводите порядок в общественных местах.К сожалению наши граждане кроме дубинки(хоть полицейской хоть обычной) мало что понимают.Только так мы снизим заразность. и соотв смертность. так мы быстрее выйдем из кризиса экономического. политического и медицинского.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 20:58

Кучинелли, где-то я уже это слышал (1789, 1917 и т.д.) На любую силу всегда найдется другая сила. Не боитесь пулю принять? Такое же попрание Закона, как и ваше.
По поводу выживания. Всегда есть нормальная альтернатива. Ну не ходите в толпу, закажите товар на дом.
Luk_v
 
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