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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1704170517061707

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 254
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
55
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 21:15

  Вкладчик1234 написав:Не так страшен ковид, как лечение

Киевлянку с коронавирусом направили в больницу без врачей: она кричала ночью от боли, еще один поступивший пациент умер

Киевлянку Викторию, у которой диагностировали коронавирус, направили в больницу, где на смене была всего одна медсестра и ни одного врача.

Как рассказала сегодня OBOZREVATEL подруга больной Таисия, Виктория попала в Киевскую городскую клиническую больницу №8 в Оболонском районе, которую только недавно определили опорной в лечении COVID-19.

«Ночью с тяжелыми больными была только одна медсестра, которая боялась и только к ним заглядывала. Там совершенно нет опеки», – подчеркнула она.

По словам подруги, у Виктории повышенная температура и развилось воспаление легкого, она кричала ночью от боли и задыхалась. Женщине укололи обезболивающее, которое однако не слишком помогло.

Таисия рассказала, что позже в больницу поступило еще четверо пациентов, практически все с пневмонией. Один из них ночью умер. Только утром больным начали ставить капельницы, однако условия остаются неудовлетворительными.

«Ни горячего чая нет, ни даже туалетной бумаги», – пожаловалась она.

На горячей линии Кабмина Таисии объяснили, что отделение в больнице №8, которое будет принимать больных COVID-19, еще «проходит перепрофилирование».

Как сообщил сегодня утром СНБО, накануне в Украине был побит очередной антирекорд по суточным заражениям коронавирусом — 2481 случай.

Стиль изложения напоминает сводки ВВС из Беларуси.
Кстати, в фашистских ковидных отделениях еще и пилочек для ногтей нет, не только чая и туалетной бумаги по ночам. Да-да!
Особо радует, что дама на глазок посреди ночи умеет определять у окружающих пневмонии ковидного типа.
Кричать от боли при воспалении легких? Какой неожиданный симптом. Может несчастную Викторию медсестричка по-садистски колола шилом под столом? Всегда думал, что для дыхательной недостаточности более характерны учащенное дыхание или там хрипы(в таком состоянии как бы не до криков)
Хм... не было врача... то есть медсестра своей властью положила больную в ковидное отделение? Чуть под стол не упал от хохота, прочитав этот бред.
Неудовлетворительные условия? Гм... то есть, пока ее подруга не попала в гос. больницу, финансирование наших клиник барышень вполне устраивало? Теперь она прозрела, и мы увидим активистку Таисию с плакатом под Радой и Мэрией, ведь именно там согласовывается финансирование больниц.
А еще при каждой! больнице есть (ну типа подпольные) морги... Прикиньте, там оказывается людей залечивают до смерти. Они же там умирают, а их потом разбирают на органы, Карл!
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 21:51

  Кучинелли написав:Кто читает форум. объединяйтесь и добровольно выполняйте функции тех. кто это бессилен в стране делать - наводите порядок в общественных местах.К сожалению наши граждане кроме дубинки(хоть полицейской хоть обычной) мало что понимают.

Стаття 353 Кримінального кодексу України.
Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи
http://mego.info/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0% ... 0%B1%D0%B8
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