Вкладчик1234 написав:Не так страшен ковид, как лечение
Киевлянку с коронавирусом направили в больницу без врачей: она кричала ночью от боли, еще один поступивший пациент умерКиевлянку Викторию, у которой диагностировали коронавирус, направили в больницу, где на смене была всего одна медсестра и ни одного врача.
Как рассказала сегодня OBOZREVATEL подруга больной Таисия, Виктория попала в Киевскую городскую клиническую больницу №8 в Оболонском районе, которую только недавно определили опорной в лечении COVID-19.
«Ночью с тяжелыми больными была только одна медсестра, которая боялась и только к ним заглядывала. Там совершенно нет опеки», – подчеркнула она.
По словам подруги, у Виктории повышенная температура и развилось воспаление легкого, она кричала ночью от боли и задыхалась. Женщине укололи обезболивающее, которое однако не слишком помогло.
Таисия рассказала, что позже в больницу поступило еще четверо пациентов, практически все с пневмонией. Один из них ночью умер. Только утром больным начали ставить капельницы, однако условия остаются неудовлетворительными.
«Ни горячего чая нет, ни даже туалетной бумаги», – пожаловалась она.
На горячей линии Кабмина Таисии объяснили, что отделение в больнице №8, которое будет принимать больных COVID-19, еще «проходит перепрофилирование».
Как сообщил сегодня утром СНБО, накануне в Украине был побит очередной антирекорд по суточным заражениям коронавирусом — 2481 случай.
Стиль изложения напоминает сводки ВВС из Беларуси.
Кстати, в фашистских ковидных отделениях еще и пилочек для ногтей нет, не только чая и туалетной бумаги по ночам. Да-да!
Особо радует, что дама на глазок посреди ночи умеет определять у окружающих пневмонии ковидного типа.
Кричать от боли при воспалении легких? Какой неожиданный симптом. Может несчастную Викторию медсестричка по-садистски колола шилом под столом? Всегда думал, что для дыхательной недостаточности более характерны учащенное дыхание или там хрипы(в таком состоянии как бы не до криков)
Хм... не было врача... то есть медсестра своей властью положила больную в ковидное отделение? Чуть под стол не упал от хохота, прочитав этот бред.
Неудовлетворительные условия? Гм... то есть, пока ее подруга не попала в гос. больницу, финансирование наших клиник барышень вполне устраивало? Теперь она прозрела, и мы увидим активистку Таисию с плакатом под Радой и Мэрией, ведь именно там согласовывается финансирование больниц.
А еще при каждой! больнице есть (ну типа подпольные) морги... Прикиньте, там оказывается людей залечивают до смерти. Они же там умирают, а их потом разбирают на органы, Карл!