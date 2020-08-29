Вкладчик1234 написав:Не так страшен ковид, как лечение
Киевлянку с коронавирусом направили в больницу без врачей: она кричала ночью от боли, еще один поступивший пациент умер
Киевлянку Викторию, у которой диагностировали коронавирус, направили в больницу, где на смене была всего одна медсестра и ни одного врача.
Как рассказала сегодня OBOZREVATEL подруга больной Таисия, Виктория попала в Киевскую городскую клиническую больницу №8 в Оболонском районе, которую только недавно определили опорной в лечении COVID-19.
«Ночью с тяжелыми больными была только одна медсестра, которая боялась и только к ним заглядывала. Там совершенно нет опеки», – подчеркнула она.
По словам подруги, у Виктории повышенная температура и развилось воспаление легкого, она кричала ночью от боли и задыхалась. Женщине укололи обезболивающее, которое однако не слишком помогло.
Таисия рассказала, что позже в больницу поступило еще четверо пациентов, практически все с пневмонией. Один из них ночью умер. Только утром больным начали ставить капельницы, однако условия остаются неудовлетворительными.
«Ни горячего чая нет, ни даже туалетной бумаги», – пожаловалась она.
На горячей линии Кабмина Таисии объяснили, что отделение в больнице №8, которое будет принимать больных COVID-19, еще «проходит перепрофилирование».
Как сообщил сегодня утром СНБО, накануне в Украине был побит очередной антирекорд по суточным заражениям коронавирусом — 2481 случай.
Стиль изложения напоминает сводки ВВС из Беларуси. Кстати, в фашистских ковидных отделениях еще и пилочек для ногтей нет, не только чая и туалетной бумаги по ночам. Да-да! Особо радует, что дама на глазок посреди ночи умеет определять у окружающих пневмонии ковидного типа. Кричать от боли при воспалении легких? Какой неожиданный симптом. Может несчастную Викторию медсестричка по-садистски колола шилом под столом? Всегда думал, что для дыхательной недостаточности более характерны учащенное дыхание или там хрипы(в таком состоянии как бы не до криков) Хм... не было врача... то есть медсестра своей властью положила больную в ковидное отделение? Чуть под стол не упал от хохота, прочитав этот бред. Неудовлетворительные условия? Гм... то есть, пока ее подруга не попала в гос. больницу, финансирование наших клиник барышень вполне устраивало? Теперь она прозрела, и мы увидим активистку Таисию с плакатом под Радой и Мэрией, ведь именно там согласовывается финансирование больниц. А еще при каждой! больнице есть (ну типа подпольные) морги... Прикиньте, там оказывается людей залечивают до смерти. Они же там умирают, а их потом разбирают на органы, Карл!
Кучинелли написав:Кто читает форум. объединяйтесь и добровольно выполняйте функции тех. кто это бессилен в стране делать - наводите порядок в общественных местах.К сожалению наши граждане кроме дубинки(хоть полицейской хоть обычной) мало что понимают.
Luk_v написав:Кучинелли, Просто Вам попались действительно де***. А вот на каком основании магазин отказывает клиенту в обслуживании? Есть такой пункт в оферте? Всё что они имеют право сделать - вызвать полицию.
є поставнова кабміну. її ще ніякий суд поки що не скасував як антиконституційну чи протизаконну. значить вона обовязкова до виконання всіма. це по 1е. і по 2е, хіба кожен магазин не може встановлювати для себе правила, звісно в певних межах? на двері обява, що вхід без маски заборонений висить? висить, кому не подобається - той проходить повз. хто не проходить повз - той вдягає маску.
У 25-річного жителя штату Невада підтвердили повторне зараження коронавірусом. Джерело: CNN з посиланням на повідомлення групи вчених з університету і Лабораторії громадської охорони здоров'я Невади Деталі: Вперше коронавірус виявили у американця у квітні, він скаржився на біль у горлі, кашель, головний біль, нудоту та діарею. Після 27 квітня стан пацієнта покращився, після чого два тести на коронавірус показали негативний результат. Протягом місяця він почувався добре. Проте вже 31 травня чоловік знову звернувся до медиків по допомогу: в нього була лихоманка, головний біль, запаморочення, кашель, нудота й діарея. Хворого госпіталізували з підозрою на COVID-19 й надали кисневу підтримку. Генетичне дослідження обох зразків вірусу показало, що відбулося два різних зараження. При повторному зараженні симптоми у хворого виявилися більш важкими. Цей випадок став першим підтвердженим у США реінфікуванням коронавірусом. З огляду на нові дані, дослідники припустили, що люди можуть хворіти Covid-19 кілька разів.
If reinfection is possible on such a short timeline, there may be implications for the efficacy of vaccines developed to fight the disease. It may also have implications for herd immunity,"
Можуть бути складнощі з вакциною
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
В супермаркете кассир при мне сделала замечание людям без масок.Сказала, что не отпустит товар.Я ещё не успев отойти, ехидно поддакнул, чтоб де билам без масок ничего не продавали.Эти люди возмутились моему обзыванию и папёрли на меня - счас мы тебе морду набьём Они канечно не знали с кем имеют дело.Предложили выйти на улицу...их унесли очень скоро.При небольшом росте,но имея внушительный мышечный вес и навыки восточных единоборств, сблизить их с асфальтом не оказалось большой проблемой.Я даже дождался первого тычка от них, чтобы всё было в целях обороны. Соль этого рассказа в том, что те кто хочет причинить проблемы другому. должны за это поплатиться.впредь буду бить морды таким же.
Интересно было бы увидеть подобную табличку с вероятность заражения участников мордобоя в зависимости от наличия масок
wild.tomcat написав:є поставнова кабміну. її ще ніякий суд поки що не скасував як антиконституційну чи протизаконну. значить вона обовязкова до виконання всіма. це по 1е. і по 2е,
Контроль за виконанням постанови не у повноваженні магазина.
але ж магазин вправі не впустити клієнта без маски?
хіба кожен магазин не може встановлювати для себе правила, звісно в певних межах?
Ні.
встановлюють ж обмеження на тварин, фотовідеозйомку тощо. чи і це не законно?
на двері обява, що вхід без маски заборонений висить? висить, кому не подобається - той проходить повз. хто не проходить повз - той вдягає маску.
Відвідувач у масці зайшов, потім зняв, або вона (єдина) порвалась (в мене таке, до речі, було). Далі що? По мізкам його за це?
якщо порвалася - купіть нову тут же, в кожному магазині тепер продається. і буде вам і всім щастя. а якщо зняв - то "можна і по мізках", якщо сам не розуміє що до чого. чи може взад його за таке поцілувати, тому що йому похєр на всіх і все, і на закон в т.ч.?
Сибарит написав:Интересно было бы увидеть подобную табличку с вероятность заражения участников мордобоя в зависимости от наличия масок
тут ситуация как и с истино верующими - которым например помогает ношение Крестика и бережёт их. так и тут - если носитель маски верует, что маска поможет, то так оно и будет! И вопрос к истино верующим: что Вас более защищает маска или Крестик?
wild.tomcat написав:якщо порвалася - купіть нову тут же, в кожному магазині тепер продається. і буде вам і всім щастя. а якщо зняв - то "можна і по мізках", якщо сам не розуміє що до чого. чи може взад його за таке поцілувати, тому що йому похєр на всіх і все, і на закон в т.ч.?
если у человека стоит выбор купить маску или хлеба?
З.Ы. и про какой закон Вы говорите?
... на данный момент вроде как есть только подзаконный акт(ы) , который(ые) к тому же постоянно меняют. И который(ые) как по мне прямо нарушают и сужают права людей закреплённые в Конституции.
Востаннє редагувалось uaprofi в Нед 30 сер, 2020 00:12, всього редагувалось 2 разів.