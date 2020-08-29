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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1705170617071708> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 254 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 29 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 55 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 40 Всього голосів : 254 Додано: Суб 29 сер, 2020 21:15 Вкладчик1234 написав: Не так страшен ковид, как лечение



Киевлянку с коронавирусом направили в больницу без врачей: она кричала ночью от боли, еще один поступивший пациент умер



Киевлянку Викторию, у которой диагностировали коронавирус, направили в больницу, где на смене была всего одна медсестра и ни одного врача.



Как рассказала сегодня OBOZREVATEL подруга больной Таисия, Виктория попала в Киевскую городскую клиническую больницу №8 в Оболонском районе, которую только недавно определили опорной в лечении COVID-19.



«Ночью с тяжелыми больными была только одна медсестра, которая боялась и только к ним заглядывала. Там совершенно нет опеки», – подчеркнула она.



По словам подруги, у Виктории повышенная температура и развилось воспаление легкого, она кричала ночью от боли и задыхалась. Женщине укололи обезболивающее, которое однако не слишком помогло.



Таисия рассказала, что позже в больницу поступило еще четверо пациентов, практически все с пневмонией. Один из них ночью умер. Только утром больным начали ставить капельницы, однако условия остаются неудовлетворительными.



«Ни горячего чая нет, ни даже туалетной бумаги», – пожаловалась она.



На горячей линии Кабмина Таисии объяснили, что отделение в больнице №8, которое будет принимать больных COVID-19, еще «проходит перепрофилирование».



Как сообщил сегодня утром СНБО, накануне в Украине был побит очередной антирекорд по суточным заражениям коронавирусом — 2481 случай. Не так страшен ковид, как лечение

Стиль изложения напоминает сводки ВВС из Беларуси.

Кстати, в фашистских ковидных отделениях еще и пилочек для ногтей нет, не только чая и туалетной бумаги по ночам. Да-да!

Особо радует, что дама на глазок посреди ночи умеет определять у окружающих пневмонии ковидного типа.

Кричать от боли при воспалении легких? Какой неожиданный симптом. Может несчастную Викторию медсестричка по-садистски колола шилом под столом? Всегда думал, что для дыхательной недостаточности более характерны учащенное дыхание или там хрипы(в таком состоянии как бы не до криков)

Хм... не было врача... то есть медсестра своей властью положила больную в ковидное отделение? Чуть под стол не упал от хохота, прочитав этот бред.

Неудовлетворительные условия? Гм... то есть, пока ее подруга не попала в гос. больницу, финансирование наших клиник барышень вполне устраивало? Теперь она прозрела, и мы увидим активистку Таисию с плакатом под Радой и Мэрией, ведь именно там согласовывается финансирование больниц.

А еще при каждой! больнице есть (ну типа подпольные) морги... Прикиньте, там оказывается людей залечивают до смерти. Они же там умирают, а их потом разбирают на органы, Карл! Стиль изложения напоминает сводки ВВС из Беларуси.Кстати, в фашистских ковидных отделениях еще и пилочек для ногтей нет, не только чая и туалетной бумаги по ночам. Да-да!Особо радует, что дама на глазок посреди ночи умеет определять у окружающих пневмонии ковидного типа.Кричать от боли при воспалении легких? Какой неожиданный симптом. Может несчастную Викторию медсестричка по-садистски колола шилом под столом? Всегда думал, что для дыхательной недостаточности более характерны учащенное дыхание или там хрипы(в таком состоянии как бы не до криков)Хм... не было врача... то есть медсестра своей властью положила больную в ковидное отделение? Чуть под стол не упал от хохота, прочитав этот бред.Неудовлетворительные условия? Гм... то есть, пока ее подруга не попала в гос. больницу, финансирование наших клиник барышень вполне устраивало? Теперь она прозрела, и мы увидим активистку Таисию с плакатом под Радой и Мэрией, ведь именно там согласовывается финансирование больниц.А еще при каждой! больнице есть (ну типа подпольные) морги... Прикиньте, там оказывается людей залечивают до смерти. Они же там умирают, а их потом разбирают на органы, Карл! antey1969 1

Повідомлень: 9790 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1137 раз. Подякували: 2619 раз. Профіль 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 сер, 2020 21:51 Кучинелли написав: Кто читает форум. объединяйтесь и добровольно выполняйте функции тех. кто это бессилен в стране делать - наводите порядок в общественных местах.К сожалению наши граждане кроме дубинки(хоть полицейской хоть обычной) мало что понимают. Кто читает форум. объединяйтесь и добровольно выполняйте функции тех. кто это бессилен в стране делать - наводите порядок в общественных местах.К сожалению наши граждане кроме дубинки(хоть полицейской хоть обычной) мало что понимают.

Стаття 353 Кримінального кодексу України.

Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи

http://mego.info/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0% ... 0%B1%D0%B8 Стаття 353 Кримінального кодексу України.Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи Igneus Повідомлень: 692 З нами з: 29.08.18 Подякував: 274 раз. Подякували: 361 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 сер, 2020 23:14 Luk_v написав: Кучинелли, Просто Вам попались действительно де***.

А вот на каком основании магазин отказывает клиенту в обслуживании? Есть такой пункт в оферте?

Всё что они имеют право сделать - вызвать полицию. , Просто Вам попались действительно де***.А вот на каком основании магазин отказывает клиенту в обслуживании? Есть такой пункт в оферте?Всё что они имеют право сделать - вызвать полицию.



є поставнова кабміну. її ще ніякий суд поки що не скасував як антиконституційну чи протизаконну. значить вона обовязкова до виконання всіма. це по 1е. і по 2е, хіба кожен магазин не може встановлювати для себе правила, звісно в певних межах? на двері обява, що вхід без маски заборонений висить? висить, кому не подобається - той проходить повз. хто не проходить повз - той вдягає маску. є поставнова кабміну. її ще ніякий суд поки що не скасував як антиконституційну чи протизаконну. значить вона обовязкова до виконання всіма. це по 1е. і по 2е, хіба кожен магазин не може встановлювати для себе правила, звісно в певних межах? на двері обява, що вхід без маски заборонений висить? висить, кому не подобається - той проходить повз. хто не проходить повз - той вдягає маску. wild.tomcat Повідомлень: 938 З нами з: 28.10.09 Подякував: 44 раз. Подякували: 212 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 сер, 2020 23:19 У 25-річного жителя штату Невада підтвердили повторне зараження коронавірусом.

Джерело: CNN з посиланням на повідомлення групи вчених з університету і Лабораторії громадської охорони здоров'я Невади

Деталі: Вперше коронавірус виявили у американця у квітні, він скаржився на біль у горлі, кашель, головний біль, нудоту та діарею. Після 27 квітня стан пацієнта покращився, після чого два тести на коронавірус показали негативний результат. Протягом місяця він почувався добре.

Проте вже 31 травня чоловік знову звернувся до медиків по допомогу: в нього була лихоманка, головний біль, запаморочення, кашель, нудота й діарея. Хворого госпіталізували з підозрою на COVID-19 й надали кисневу підтримку. Генетичне дослідження обох зразків вірусу показало, що відбулося два різних зараження.

При повторному зараженні симптоми у хворого виявилися більш важкими.

Цей випадок став першим підтвердженим у США реінфікуванням коронавірусом. З огляду на нові дані, дослідники припустили, що люди можуть хворіти Covid-19 кілька разів.



If reinfection is possible on such a short timeline, there may be implications for the efficacy of vaccines developed to fight the disease. It may also have implications for herd immunity,"



Можуть бути складнощі з вакциною "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8910 З нами з: 18.06.08 Подякував: 22 раз. Подякували: 627 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 сер, 2020 23:25 wild.tomcat написав: є поставнова кабміну. її ще ніякий суд поки що не скасував як антиконституційну чи протизаконну. значить вона обовязкова до виконання всіма. це по 1е. і по 2е, є поставнова кабміну. її ще ніякий суд поки що не скасував як антиконституційну чи протизаконну. значить вона обовязкова до виконання всіма. це по 1е. і по 2е,

Контроль за виконанням постанови не у повноваженні магазина.

хіба кожен магазин не може встановлювати для себе правила, звісно в певних межах?

Ні.

на двері обява, що вхід без маски заборонений висить? висить, кому не подобається - той проходить повз. хто не проходить повз - той вдягає маску.

Відвідувач у масці зайшов, потім зняв, або вона (єдина) порвалась (в мене таке, до речі, було). Далі що? По мізкам його за це? Контроль за виконанням постанови не у повноваженні магазина.Ні.Відвідувач у масці зайшов, потім зняв, або вона (єдина) порвалась (в мене таке, до речі, було). Далі що? По мізкам його за це? Luk_v Повідомлень: 52 З нами з: 21.03.15 Подякував: 4 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 сер, 2020 23:32 Кучинелли написав: freeze написав:



В супермаркете кассир при мне сделала замечание людям без масок.Сказала, что не отпустит товар.Я ещё не успев отойти, ехидно поддакнул, чтоб де билам без масок ничего не продавали.Эти люди возмутились моему обзыванию и папёрли на меня - счас мы тебе морду набьём Они канечно не знали с кем имеют дело.Предложили выйти на улицу...их унесли очень скоро.При небольшом росте,но имея внушительный мышечный вес и навыки восточных единоборств, сблизить их с асфальтом не оказалось большой проблемой.Я даже дождался первого тычка от них, чтобы всё было в целях обороны.

Соль этого рассказа в том, что те кто хочет причинить проблемы другому. должны за это поплатиться.впредь буду бить морды таким же. В супермаркете кассир при мне сделала замечание людям без масок.Сказала, что не отпустит товар.Я ещё не успев отойти, ехидно поддакнул, чтоб де билам без масок ничего не продавали.Эти люди возмутились моему обзыванию и папёрли на меня - счас мы тебе морду набьёмОни канечно не знали с кем имеют дело.Предложили выйти на улицу...их унесли очень скоро.При небольшом росте,но имея внушительный мышечный вес и навыки восточных единоборств, сблизить их с асфальтом не оказалось большой проблемой.Я даже дождался первого тычка от них, чтобы всё было в целях обороны.Соль этого рассказа в том, что те кто хочет причинить проблемы другому. должны за это поплатиться.впредь буду бить морды таким же.

Интересно было бы увидеть подобную табличку с вероятность заражения участников мордобоя в зависимости от наличия масок Интересно было бы увидеть подобную табличку с вероятность заражения участников мордобоя в зависимости от наличия масок Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 5167 З нами з: 02.09.15 Подякував: 3034 раз. Подякували: 8079 раз. Профіль 16 9 16 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 сер, 2020 23:46 freeze написав:



а для полноты картины нужно рассмотреть хотябы ещё два варианта:

- "слева" без намордника на расстоянии 1,5м от "правого" в наморднике

- оба без намордников и на расстоянии 1,5 метра а для полноты картины нужно рассмотреть хотябы ещё два варианта:- "слева" без намордника на расстоянии 1,5м от "правого" в наморднике- оба без намордников и на расстоянии 1,5 метра Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:

https://forum.finance.ua/topic231603.html uaprofi

Повідомлень: 4237 З нами з: 21.04.11 Подякував: 615 раз. Подякували: 412 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 сер, 2020 23:59 Luk_v написав: wild.tomcat написав: є поставнова кабміну. її ще ніякий суд поки що не скасував як антиконституційну чи протизаконну. значить вона обовязкова до виконання всіма. це по 1е. і по 2е, є поставнова кабміну. її ще ніякий суд поки що не скасував як антиконституційну чи протизаконну. значить вона обовязкова до виконання всіма. це по 1е. і по 2е,

Контроль за виконанням постанови не у повноваженні магазина.

Контроль за виконанням постанови не у повноваженні магазина.

але ж магазин вправі не впустити клієнта без маски?



хіба кожен магазин не може встановлювати для себе правила, звісно в певних межах?

Ні.

Ні.

встановлюють ж обмеження на тварин, фотовідеозйомку тощо. чи і це не законно?



на двері обява, що вхід без маски заборонений висить? висить, кому не подобається - той проходить повз. хто не проходить повз - той вдягає маску.

Відвідувач у масці зайшов, потім зняв, або вона (єдина) порвалась (в мене таке, до речі, було). Далі що? По мізкам його за це? Відвідувач у масці зайшов, потім зняв, або вона (єдина) порвалась (в мене таке, до речі, було). Далі що? По мізкам його за це?

якщо порвалася - купіть нову тут же, в кожному магазині тепер продається. і буде вам і всім щастя. а якщо зняв - то "можна і по мізках", якщо сам не розуміє що до чого. чи може взад його за таке поцілувати, тому що йому похєр на всіх і все, і на закон в т.ч.? але ж магазин вправі не впустити клієнта без маски?встановлюють ж обмеження на тварин, фотовідеозйомку тощо. чи і це не законно?якщо порвалася - купіть нову тут же, в кожному магазині тепер продається. і буде вам і всім щастя. а якщо зняв - то "можна і по мізках", якщо сам не розуміє що до чого. чи може взад його за таке поцілувати, тому що йому похєр на всіх і все, і на закон в т.ч.? wild.tomcat Повідомлень: 938 З нами з: 28.10.09 Подякував: 44 раз. Подякували: 212 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 сер, 2020 00:01 Сибарит написав: Интересно было бы увидеть подобную табличку с вероятность заражения участников мордобоя в зависимости от наличия масок Интересно было бы увидеть подобную табличку с вероятность заражения участников мордобоя в зависимости от наличия масок



тут ситуация как и с истино верующими - которым например помогает ношение Крестика и бережёт их.

так и тут - если носитель маски верует, что маска поможет, то так оно и будет!

И вопрос к истино верующим: что Вас более защищает маска или Крестик? тут ситуация как и с истино верующими - которым например помогает ношение Крестика и бережёт их.так и тут - если носитель маски верует, что маска поможет, то так оно и будет!И вопрос к истино верующим: что Вас более защищает маска или Крестик? Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:

https://forum.finance.ua/topic231603.html uaprofi

Повідомлень: 4237 З нами з: 21.04.11 Подякував: 615 раз. Подякували: 412 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 сер, 2020 00:05 wild.tomcat написав: якщо порвалася - купіть нову тут же, в кожному магазині тепер продається. і буде вам і всім щастя. а якщо зняв - то "можна і по мізках", якщо сам не розуміє що до чого. чи може взад його за таке поцілувати, тому що йому похєр на всіх і все, і на закон в т.ч.? якщо порвалася - купіть нову тут же, в кожному магазині тепер продається. і буде вам і всім щастя. а якщо зняв - то "можна і по мізках", якщо сам не розуміє що до чого. чи може взад його за таке поцілувати, тому що йому похєр на всіх і все,в т.ч.?



если у человека стоит выбор купить маску или хлеба?



З.Ы.

и про какой закон Вы говорите?



... на данный момент вроде как есть только подзаконный акт(ы) , который(ые) к тому же постоянно меняют. И который(ые) как по мне прямо нарушают и сужают права людей закреплённые в Конституции. если у человека стоит выбор купить маску или хлеба?З.Ы.и про какой закон Вы говорите?... на данный момент вроде как есть только подзаконный акт(ы) , который(ые) к тому же постоянно меняют. И который(ые) как по мне прямо нарушают и сужают права людей закреплённые в Конституции. Востаннє редагувалось uaprofi в Нед 30 сер, 2020 00:12, всього редагувалось 2 разів. Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:

https://forum.finance.ua/topic231603.html uaprofi

Повідомлень: 4237 З нами з: 21.04.11 Подякував: 615 раз. Подякували: 412 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 1705170617071708> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 28 сер, 2020 19:13