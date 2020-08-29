Вкладчик1234 написав:Не так страшен ковид, как лечение
Киевлянку с коронавирусом направили в больницу без врачей: она кричала ночью от боли, еще один поступивший пациент умер
Киевлянку Викторию, у которой диагностировали коронавирус, направили в больницу, где на смене была всего одна медсестра и ни одного врача.
Как рассказала сегодня OBOZREVATEL подруга больной Таисия, Виктория попала в Киевскую городскую клиническую больницу №8 в Оболонском районе, которую только недавно определили опорной в лечении COVID-19.
«Ночью с тяжелыми больными была только одна медсестра, которая боялась и только к ним заглядывала. Там совершенно нет опеки», – подчеркнула она.
По словам подруги, у Виктории повышенная температура и развилось воспаление легкого, она кричала ночью от боли и задыхалась. Женщине укололи обезболивающее, которое однако не слишком помогло.
Таисия рассказала, что позже в больницу поступило еще четверо пациентов, практически все с пневмонией. Один из них ночью умер. Только утром больным начали ставить капельницы, однако условия остаются неудовлетворительными.
«Ни горячего чая нет, ни даже туалетной бумаги», – пожаловалась она.
На горячей линии Кабмина Таисии объяснили, что отделение в больнице №8, которое будет принимать больных COVID-19, еще «проходит перепрофилирование».
это обычная картина для всех государственных больниц уже давно , ночью доктора нету например никогда , вы просто давно не лежали в больницах - вам повезло. P.S. в некоторых больницах которые принимают скорые есть например один дежурный врач на 5 этажей Например зияющая рана ребенка - ждать дежурного врача пришлось около 30 минут по моему еще перед этим заполнили кучу бумаг вопросов ну стандартная процедура госпитализации
Вкладчик1234 написав:Не так страшен ковид, как лечение
Киевлянку с коронавирусом направили в больницу без врачей: она кричала ночью от боли, еще один поступивший пациент умер
Киевлянку Викторию, у которой диагностировали коронавирус, направили в больницу, где на смене была всего одна медсестра и ни одного врача.
Как рассказала сегодня OBOZREVATEL подруга больной Таисия, Виктория попала в Киевскую городскую клиническую больницу №8 в Оболонском районе, которую только недавно определили опорной в лечении COVID-19.
«Ночью с тяжелыми больными была только одна медсестра, которая боялась и только к ним заглядывала. Там совершенно нет опеки», – подчеркнула она.
По словам подруги, у Виктории повышенная температура и развилось воспаление легкого, она кричала ночью от боли и задыхалась. Женщине укололи обезболивающее, которое однако не слишком помогло.
Таисия рассказала, что позже в больницу поступило еще четверо пациентов, практически все с пневмонией. Один из них ночью умер. Только утром больным начали ставить капельницы, однако условия остаются неудовлетворительными.
«Ни горячего чая нет, ни даже туалетной бумаги», – пожаловалась она.
На горячей линии Кабмина Таисии объяснили, что отделение в больнице №8, которое будет принимать больных COVID-19, еще «проходит перепрофилирование».
Как сообщил сегодня утром СНБО, накануне в Украине был побит очередной антирекорд по суточным заражениям коронавирусом — 2481 случай.
Стиль изложения напоминает сводки ВВС из Беларуси. Кстати, в фашистских ковидных отделениях еще и пилочек для ногтей нет, не только чая и туалетной бумаги по ночам. Да-да! Особо радует, что дама на глазок посреди ночи умеет определять у окружающих пневмонии ковидного типа. Кричать от боли при воспалении легких? Какой неожиданный симптом. Может несчастную Викторию медсестричка по-садистски колола шилом под столом? Всегда думал, что для дыхательной недостаточности более характерны учащенное дыхание или там хрипы(в таком состоянии как бы не до криков) Хм... не было врача... то есть медсестра своей властью положила больную в ковидное отделение? Чуть под стол не упал от хохота, прочитав этот бред. Неудовлетворительные условия? Гм... то есть, пока ее подруга не попала в гос. больницу, финансирование наших клиник барышень вполне устраивало? Теперь она прозрела, и мы увидим активистку Таисию с плакатом под Радой и Мэрией, ведь именно там согласовывается финансирование больниц. А еще при каждой! больнице есть (ну типа подпольные) морги... Прикиньте, там оказывается людей залечивают до смерти. Они же там умирают, а их потом разбирают на органы, Карл!
мда ... вот если бы вы попадали в нашу больницу если бы у вас был такой опыт вы бы так не говорили . Если у вас нету такого опыта то молчите тихонько вам повезло. Но когда с травмой зияющей кровоточащей раной на лице ребенку 3-4 года , пришлось 30 минут ждать дежурного врача это по вашему так должно быть ? Когда при выписке доктор отказала в снятии швов под формальным предлогом ? когда приходиться искать врача который согласиться снять швы - футбол был еще какой. Когда же нашли врача у нее не хватило квалификации снять все швы - часть просто не увидела ? Когда уже при повторном обращении пришлось опять искать врача и уговаривать доделать косяки коллег ? Когда в роддоме надо ночью искать врача и уговаривать начать принимать роды ? это роженица в схватках должна бегать по этажах и искать ?
Востаннє редагувалось yama в Нед 30 сер, 2020 00:21, всього редагувалось 2 разів.
wild.tomcat написав:якщо порвалася - купіть нову тут же, в кожному магазині тепер продається. і буде вам і всім щастя. а якщо зняв - то "можна і по мізках", якщо сам не розуміє що до чого. чи може взад його за таке поцілувати, тому що йому похєр на всіх і все, і на закон в т.ч.?
если у человека стоит выбор купить маску или хлеба?
З.Ы. и про какой закон Вы говорите?
... на данный момент вроде как есть только подзаконный акт(ы) , который(ые) к тому же постоянно меняют. И который(ые) как по мне прямо нарушают и сужают права людей закреплённые в Конституции.
нехай постанова кабміну і підзаконний акт, але це юридична формалістика, і для вас, як і будь-якого іншого пересічного, це рівносильно закону і обовязкове до виконання. і от якраз не у вашій компетенції, як і будь-якого іншого пересічного, трактувати, що і яким чином порушує ця постанова кабміну. не згодні - в суд. буде його рішення - будете не носити маски. а поки що будь-такі ласкаві.