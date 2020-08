Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

#<1 ... 1706170717081709> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 254 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 29 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 55 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 40 Всього голосів : 254 Додано: Нед 30 сер, 2020 00:08 Вкладчик1234 написав: Не так страшен ковид, как лечение



Киевлянку с коронавирусом направили в больницу без врачей: она кричала ночью от боли, еще один поступивший пациент умер



Киевлянку Викторию, у которой диагностировали коронавирус, направили в больницу, где на смене была всего одна медсестра и ни одного врача.



Как рассказала сегодня OBOZREVATEL подруга больной Таисия, Виктория попала в Киевскую городскую клиническую больницу №8 в Оболонском районе, которую только недавно определили опорной в лечении COVID-19.



«Ночью с тяжелыми больными была только одна медсестра, которая боялась и только к ним заглядывала. Там совершенно нет опеки», – подчеркнула она.



По словам подруги, у Виктории повышенная температура и развилось воспаление легкого, она кричала ночью от боли и задыхалась. Женщине укололи обезболивающее, которое однако не слишком помогло.



Таисия рассказала, что позже в больницу поступило еще четверо пациентов, практически все с пневмонией. Один из них ночью умер. Только утром больным начали ставить капельницы, однако условия остаются неудовлетворительными.



«Ни горячего чая нет, ни даже туалетной бумаги», – пожаловалась она.



На горячей линии Кабмина Таисии объяснили, что отделение в больнице №8, которое будет принимать больных COVID-19, еще «проходит перепрофилирование».

Не так страшен ковид, как лечение

это обычная картина для всех государственных больниц уже давно , ночью доктора нету например никогда , вы просто давно не лежали в больницах - вам повезло.

это обычная картина для всех государственных больниц уже давно , ночью доктора нету например никогда , вы просто давно не лежали в больницах - вам повезло.

P.S. в некоторых больницах которые принимают скорые есть например один дежурный врач на 5 этажей Например зияющая рана ребенка - ждать дежурного врача пришлось около 30 минут по моему еще перед этим заполнили кучу бумаг вопросов ну стандартная процедура госпитализации , вы просто давно не лежали в больницах - вам повезло.P.S. в некоторых больницах которые принимают скорые естьНапример зияющая рана ребенка - ждать дежурного врача пришлось около 30 минут по моему еще перед этим заполнили кучу бумаг вопросов ну стандартная процедура госпитализации



Стиль изложения напоминает сводки ВВС из Беларуси.

Кстати, в фашистских ковидных отделениях еще и пилочек для ногтей нет, не только чая и туалетной бумаги по ночам. Да-да!

Особо радует, что дама на глазок посреди ночи умеет определять у окружающих пневмонии ковидного типа.

Кричать от боли при воспалении легких? Какой неожиданный симптом. Может несчастную Викторию медсестричка по-садистски колола шилом под столом? Всегда думал, что для дыхательной недостаточности более характерны учащенное дыхание или там хрипы(в таком состоянии как бы не до криков)

Хм... не было врача... то есть медсестра своей властью положила больную в ковидное отделение? Чуть под стол не упал от хохота, прочитав этот бред.

Неудовлетворительные условия? Гм... то есть, пока ее подруга не попала в гос. больницу, финансирование наших клиник барышень вполне устраивало? Теперь она прозрела, и мы увидим активистку Таисию с плакатом под Радой и Мэрией, ведь именно там согласовывается финансирование больниц.

А еще при каждой! больнице есть (ну типа подпольные) морги... Прикиньте, там оказывается людей залечивают до смерти. Они же там умирают, а их потом разбирают на органы, Карл! Стиль изложения напоминает сводки ВВС из Беларуси.Кстати, в фашистских ковидных отделениях еще и пилочек для ногтей нет, не только чая и туалетной бумаги по ночам. Да-да!Особо радует, что дама на глазок посреди ночи умеет определять у окружающих пневмонии ковидного типа.Кричать от боли при воспалении легких? Какой неожиданный симптом. Может несчастную Викторию медсестричка по-садистски колола шилом под столом? Всегда думал, что для дыхательной недостаточности более характерны учащенное дыхание или там хрипы(в таком состоянии как бы не до криков)Хм... не было врача... то есть медсестра своей властью положила больную в ковидное отделение? Чуть под стол не упал от хохота, прочитав этот бред.Неудовлетворительные условия? Гм... то есть, пока ее подруга не попала в гос. больницу, финансирование наших клиник барышень вполне устраивало? Теперь она прозрела, и мы увидим активистку Таисию с плакатом под Радой и Мэрией, ведь именно там согласовывается финансирование больниц.А еще при каждой! больнице есть (ну типа подпольные) морги... Прикиньте, там оказывается людей залечивают до смерти. Они же там умирают, а их потом разбирают на органы, Карл!

мда ... вот если бы вы попадали в нашу больницу если бы у вас был такой опыт вы бы так не говорили . Если у вас нету такого опыта то молчите тихонько вам повезло. Но когда с травмой зияющей кровоточащей раной на лице ребенку 3-4 года , пришлось 30 минут ждать дежурного врача это по вашему так должно быть ?

Когда при выписке доктор отказала в снятии швов под формальным предлогом ? когда приходиться искать врача который согласиться снять швы - футбол был еще какой. Когда же нашли врача у нее не хватило квалификации снять все швы - часть просто не увидела ? Когда уже при повторном обращении пришлось опять искать врача и уговаривать доделать косяки коллег ?

Когда в роддоме надо ночью искать врача и уговаривать начать принимать роды ?

это роженица в схватках должна бегать по этажах и искать просить ее осмотреть ? мда ... вот если бы вы попадали в нашу больницу если бы у вас был такой опыт вы бы так не говорили . Если у вас нету такого опыта то молчите тихонько вам повезло. Но когда с травмой зияющей кровоточащей раной на лице ребенку 3-4 года , пришлось 30 минут ждать дежурного врача это по вашему так должно быть ?

Когда при выписке доктор отказала в снятии швов под формальным предлогом ? когда приходиться искать врача который согласиться снять швы - футбол был еще какой. Когда же нашли врача у нее не хватило квалификации снять все швы - часть просто не увидела ? Когда уже при повторном обращении пришлось опять искать врача и уговаривать доделать косяки коллег ?

Когда в роддоме надо ночью искать врача и уговаривать начать принимать роды ?

это роженица в схватках должна бегать по этажах и искать просить ее осмотреть ?



если у человека стоит выбор купить маску или хлеба?



З.Ы.

и про какой закон Вы говорите?



... на данный момент вроде как есть только подзаконный акт(ы) , который(ые) к тому же постоянно меняют. И который(ые) как по мне прямо нарушают и сужают права людей закреплённые в Конституции. если у человека стоит выбор купить маску или хлеба?З.Ы.и про какой закон Вы говорите?... на данный момент вроде как есть только подзаконный акт(ы) , который(ые) к тому же постоянно меняют. И который(ые) как по мне прямо нарушают и сужают права людей закреплённые в Конституции.



нехай постанова кабміну і підзаконний акт, але це юридична формалістика, і для вас, як і будь-якого іншого пересічного, це рівносильно закону і обовязкове до виконання. і от якраз не у вашій компетенції, як і будь-якого іншого пересічного, трактувати, що і яким чином порушує ця постанова кабміну. не згодні - в суд. буде його рішення - будете не носити маски. а поки що будь-такі ласкаві. нехай постанова кабміну і підзаконний акт, але це юридична формалістика, і для вас, як і будь-якого іншого пересічного, це рівносильно закону і обовязкове до виконання. і от якраз не у вашій компетенції, як і будь-якого іншого пересічного, трактувати, що і яким чином порушує ця постанова кабміну. не згодні - в суд. буде його рішення - будете не носити маски. а поки що будь-такі ласкаві. wild.tomcat Повідомлень: 938 З нами з: 28.10.09 Подякував: 44 раз. Подякували: 213 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 сер, 2020 00:29 wild.tomcat написав: нехай постанова кабміну і підзаконний акт, але це юридична формалістика, і для вас, як і будь-якого іншого пересічного, це рівносильно закону і обовязкове до виконання. і от якраз не у вашій компетенції, як і будь-якого іншого пересічного, трактувати, що і яким чином порушує ця постанова кабміну. не згодні - в суд. буде його рішення - будете не носити маски. а поки що будь-такі ласкаві. нехай постанова кабміну і підзаконний акт, але це юридична формалістика, і для вас, як і будь-якого іншого пересічного, це рівносильно закону і обовязкове до виконання. і от якраз не у вашій компетенції, як і будь-якого іншого пересічного, трактувати, що і яким чином порушує ця постанова кабміну.буде його рішення - будете не носити маски. а поки що будь-такі ласкаві.



так и я за это - если кто считает, что кто-то что-то нарушает - например "не носит маску" пускай как сознательные граждане вызывают полицию, полиция пускай разбирается в ситуации и при необходимости составляет протокол и направляют дело в суд.

У нас же правовое государство? или типа правовое? так и я за это - если кто считает, что кто-то что-то нарушает - например "" пускай как сознательные граждане вызывают полицию, полиция пускай разбирается в ситуации и при необходимости составляет протокол и направляют дело в суд.У нас же правовое государство? или типа правовое?

https://forum.finance.ua/topic231603.html uaprofi

Повідомлень: 4243 З нами з: 21.04.11 Подякував: 615 раз. Подякували: 412 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 сер, 2020 00:48 uaprofi написав: wild.tomcat написав: нехай постанова кабміну і підзаконний акт, але це юридична формалістика, і для вас, як і будь-якого іншого пересічного, це рівносильно закону і обовязкове до виконання. і от якраз не у вашій компетенції, як і будь-якого іншого пересічного, трактувати, що і яким чином порушує ця постанова кабміну. не згодні - в суд. буде його рішення - будете не носити маски. а поки що будь-такі ласкаві. нехай постанова кабміну і підзаконний акт, але це юридична формалістика, і для вас, як і будь-якого іншого пересічного, це рівносильно закону і обовязкове до виконання. і от якраз не у вашій компетенції, як і будь-якого іншого пересічного, трактувати, що і яким чином порушує ця постанова кабміну.буде його рішення - будете не носити маски. а поки що будь-такі ласкаві.



так и я за это - если кто считает, что кто-то что-то нарушает - например "не носит маску" пускай как сознательные граждане вызывают полицию, полиция пускай разбирается в ситуации и при необходимости составляет протокол и направляют дело в суд.

У нас же правовое государство? или типа правовое? так и я за это - если кто считает, что кто-то что-то нарушает - например "" пускай как сознательные граждане вызывают полицию, полиция пускай разбирается в ситуации и при необходимости составляет протокол и направляют дело в суд.У нас же правовое государство? или типа правовое?

В свое время в Метро можно было попасть только при наличии карты. Внутренние правила частного юридического лица Вас как безкарточного не задевали? Не рушили Ваши конституционные права как гражданина? )))

PS: там в Берлине настоящие немцы с флагами РФ и ОРДЛО тоже против масок в Германии выступали вот прям вчера )))))) потрясающие люди, непаливные нисколько, ведь известно что каждый ариец флаг РФ дома под подушкой держит... а ещё были настоящие французы в жёлтых жилетах и тоже с флагами ОРДЛО...))) В свое время в Метро можно было попасть только при наличии карты. Внутренние правила частного юридического лица Вас как безкарточного не задевали? Не рушили Ваши конституционные права как гражданина? )))

PS: там в Берлине настоящие немцы с флагами РФ и ОРДЛО тоже против масок в Германии выступали вот прям вчера )))))) потрясающие люди, непаливные нисколько, ведь известно что каждый ариец флаг РФ дома под подушкой держит... а ещё были настоящие французы в жёлтых жилетах и тоже с флагами ОРДЛО...)))

Повідомлень: 2510 З нами з: 04.03.15 Подякував: 66 раз. Подякували: 443 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 сер, 2020 00:48 uaprofi написав: И который(ые) как по мне прямо нарушают и сужают права людей закреплённые в Конституции. И который(ые) как по мне прямо нарушают и сужают права людей закреплённые в Конституции.



Как там у классика - ваши права заканчиваются там, где начинаются права других людей.

Как там у классика - ваши права заканчиваются там, где начинаются права других людей.

Не пойму откуда у наших вильнолюдей столько стонов по поводу некоторых мер типа ношения масок, например, мой американский шурин говорит, что у них масочный режим гораздо строже, и подавляющее большинство выполняет, несмотря на то что в США даже Конституции нет.



Как там у классика - ваши права заканчиваются там, где начинаются права других людей.

Не пойму откуда у наших вильнолюдей столько стонов по поводу некоторых мер типа ношения масок, например, мой американский шурин говорит, что у них масочный режим гораздо строже, и подавляющее большинство выполняет, несмотря на то что в США даже Конституции нет. Как там у классика - ваши права заканчиваются там, где начинаются права других людей.Не пойму откуда у наших вильнолюдей столько стонов по поводу некоторых мер типа ношения масок, например, мой американский шурин говорит, что у них масочный режим гораздо строже, и подавляющее большинство выполняет, несмотря на то что

The Constitution of the United States of America is the supreme law of the United States.

The Constitution of the United States of America is the supreme law of the United States.

https://www.whitehouse.gov/about-the-wh ... stitution/

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8915 З нами з: 18.06.08 Подякував: 22 раз. Подякували: 627 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 сер, 2020 01:07 Ukrainian написав: freeze написав: uaprofi написав: И который(ые) как по мне прямо нарушают и сужают права людей закреплённые в Конституции. И который(ые) как по мне прямо нарушают и сужают права людей закреплённые в Конституции.



Как там у классика - ваши права заканчиваются там, где начинаются права других людей.

Не пойму откуда у наших вильнолюдей столько стонов по поводу некоторых мер типа ношения масок, например, мой американский шурин говорит, что у них масочный режим гораздо строже, и подавляющее большинство выполняет, несмотря на то что в США даже Конституции нет. Как там у классика - ваши права заканчиваются там, где начинаются права других людей.Не пойму откуда у наших вильнолюдей столько стонов по поводу некоторых мер типа ношения масок, например, мой американский шурин говорит, что у них масочный режим гораздо строже, и подавляющее большинство выполняет, несмотря на то что

The Constitution of the United States of America is the supreme law of the United States.

https://www.whitehouse.gov/about-the-wh ... stitution/ The Constitution of the United States of America is the supreme law of the United States.



Точно. Перепутал с Великобританией, пора спать )))

Точно. Перепутал с Великобританией, пора спать )))

Кстати у вас в Канаде тоже вроде нет Конституции ?



насколько я понимаю на то время метро позиционировался как магазин B2B.

т.е. если Вы приходили как ФОП или как представвитель от юр лица - Вы могли при входе оформить карту. Это примерно как прийти допустим на оптовый склад строй материматериалов - как правило Вам офорляют пропуск.

насколько я понимаю на то время метро позиционировался как магазин B2B.

т.е. если Вы приходили как ФОП или как представвитель от юр лица - Вы могли при входе оформить карту. Это примерно как прийти допустим на оптовый склад строй материматериалов - как правило Вам офорляют пропуск.

на мой взгляд ни чьих прав они не нарушали - но у нас эта система просто не прижилась и они сейчас посути превратились в обычный супермаркет

https://forum.finance.ua/topic231603.html uaprofi

Повідомлень: 4243 З нами з: 21.04.11 Подякував: 615 раз. Подякували: 412 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 сер, 2020 01:10 freeze

The Constitution of Canada includes the Constitution Act, 1867, and the Constitution Act, 1982. It is the supreme law of Canada.

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

