uaprofi написав:И который(ые) как по мне прямо нарушают и сужают права людей закреплённые в Конституции.
Как там у классика - ваши права заканчиваются там, где начинаются права других людей. Не пойму откуда у наших вильнолюдей столько стонов по поводу некоторых мер типа ношения масок, например, мой американский шурин говорит, что у них масочный режим гораздо строже, и подавляющее большинство выполняет, несмотря на то что в США даже Конституции нет.
в США на сколько знаю есть Конституция. причём вроде это как по настоящему закон прямого действия, а не как у нас. и про "вильнолюдей" немного из недавней истории: в 33 году нужно было выдавать "врагов народа", в сентябре 1941 - евреи шли в бабий яр - "оккупанты распространили слух, что евреев будут переселять" 1991 - были листовки что в Украине производится 1000 кг пшеницы, а потребляется всего 140 кг на человека 2014 была 1000 в день так почему в 2020 нормальный человек должен поклонятся маскам?
stm написав:В свое время в Метро можно было попасть только при наличии карты. Внутренние правила частного юридического лица Вас как безкарточного не задевали? Не рушили Ваши конституционные права как гражданина? )))
насколько я понимаю на то время метро позиционировался как магазин B2B. т.е. если Вы приходили как ФОП или как представвитель от юр лица - Вы могли при входе оформить карту. Это примерно как прийти допустим на оптовый склад строй материматериалов - как правило Вам офорляют пропуск. на мой взгляд ни чьих прав они не нарушали - но у нас эта система просто не прижилась и они сейчас посути превратились в обычный супермаркет
Т.е. В2В просто слова на вывеске Вас не обижали и останавливали от нарушений частной собственности с её внутренним уставом, а маска ранит просто в сердце и конституционные права? Как интересно ))))))
stm написав:В свое время в Метро можно было попасть только при наличии карты. Внутренние правила частного юридического лица Вас как безкарточного не задевали? Не рушили Ваши конституционные права как гражданина? )))
насколько я понимаю на то время метро позиционировался как магазин B2B. т.е. если Вы приходили как ФОП или как представвитель от юр лица - Вы могли при входе оформить карту. Это примерно как прийти допустим на оптовый склад строй материматериалов - как правило Вам офорляют пропуск. на мой взгляд ни чьих прав они не нарушали - но у нас эта система просто не прижилась и они сейчас посути превратились в обычный супермаркет
Т.е. В2В просто слова на вывеске Вас не обижали и останавливали от нарушений частной собственности с её внутренним уставом, а маска ранит просто в сердце и конституционные права? Как интересно ))))))
ещё раз метро был посути оптовым складом. (Вход только для клиентов. Клиенты тольео юрлица) какое тут нарушение прав физ лиц? если юр лицо работает только с юрлицами и фоп и оно не занимается розничной торговлей?
ещё раз если бы не было этих непонятных "постанов" то думаю большинство магазинов - пускали бы всех и в масках и без и быстро бы поубирал все эти наклейки.
uaprofi написав:Это примерно как прийти допустим на оптовый склад строй материматериалов - как правило Вам офорляют пропуск.
А бахилы одеть при входе в больницу, прямое нарушение права человека в грязной обуви ходить там, где он хочет.
а если скажем так "бомж" заходит в условный "атб" да так что вокруг него через пару секунд никого нет рядом даже не на 1.5 метра, а на целых три. И да - он в маске. чьи права нарушены? крановирус победили? (он же в маске) почему все разбежались? чего они испугались?
stm написав:В свое время в Метро можно было попасть только при наличии карты. Внутренние правила частного юридического лица Вас как безкарточного не задевали? Не рушили Ваши конституционные права как гражданина? )))
Не спите "МЕТРО" - это сеть ОПТОВОЙ торговли, во-всяком случае, была такой, когда вход был по картам А мы речь ведем о сети РОЗНИЧНОЙ торговли (статьи 698-711 Гражданского кодекса Украины) Что такое НИЧТОЖНОСТЬ условий договора, которые ограничивают права покупателя-физического лица, (часть 4 статьи 698), понимаете? Объясняю - или торгуй, или амбарный замок на дверь