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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1706170717081709

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 254
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
55
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 01:12

  uaprofi написав:Это примерно как прийти допустим на оптовый склад строй материматериалов - как правило Вам офорляют пропуск.


А бахилы одеть при входе в больницу, прямое нарушение права человека в грязной обуви ходить там, где он хочет.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 01:23

  freeze написав:
  uaprofi написав:И который(ые) как по мне прямо нарушают и сужают права людей закреплённые в Конституции.


Как там у классика - ваши права заканчиваются там, где начинаются права других людей.
Не пойму откуда у наших вильнолюдей столько стонов по поводу некоторых мер типа ношения масок, например, мой американский шурин говорит, что у них масочный режим гораздо строже, и подавляющее большинство выполняет, несмотря на то что в США даже Конституции нет.


в США на сколько знаю есть Конституция. причём вроде это как по настоящему закон прямого действия, а не как у нас.
и про "вильнолюдей" немного из недавней истории:
в 33 году нужно было выдавать "врагов народа",
в сентябре 1941 - евреи шли в бабий яр - "оккупанты распространили слух, что евреев будут переселять"
1991 - были листовки что в Украине производится 1000 кг пшеницы, а потребляется всего 140 кг на человека
2014 была 1000 в день
так почему в 2020 нормальный человек должен поклонятся маскам?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 01:25

  uaprofi написав:
  stm написав:В свое время в Метро можно было попасть только при наличии карты. Внутренние правила частного юридического лица Вас как безкарточного не задевали? Не рушили Ваши конституционные права как гражданина? )))


насколько я понимаю на то время метро позиционировался как магазин B2B.
т.е. если Вы приходили как ФОП или как представвитель от юр лица - Вы могли при входе оформить карту. Это примерно как прийти допустим на оптовый склад строй материматериалов - как правило Вам офорляют пропуск.
на мой взгляд ни чьих прав они не нарушали - но у нас эта система просто не прижилась и они сейчас посути превратились в обычный супермаркет

Т.е. В2В просто слова на вывеске Вас не обижали и останавливали от нарушений частной собственности с её внутренним уставом, а маска ранит просто в сердце и конституционные права? Как интересно ))))))
stm
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 01:36

  stm написав:
  uaprofi написав:
  stm написав:В свое время в Метро можно было попасть только при наличии карты. Внутренние правила частного юридического лица Вас как безкарточного не задевали? Не рушили Ваши конституционные права как гражданина? )))


насколько я понимаю на то время метро позиционировался как магазин B2B.
т.е. если Вы приходили как ФОП или как представвитель от юр лица - Вы могли при входе оформить карту. Это примерно как прийти допустим на оптовый склад строй материматериалов - как правило Вам офорляют пропуск.
на мой взгляд ни чьих прав они не нарушали - но у нас эта система просто не прижилась и они сейчас посути превратились в обычный супермаркет

Т.е. В2В просто слова на вывеске Вас не обижали и останавливали от нарушений частной собственности с её внутренним уставом, а маска ранит просто в сердце и конституционные права? Как интересно ))))))


ещё раз метро был посути оптовым складом. (Вход только для клиентов. Клиенты тольео юрлица) какое тут нарушение прав физ лиц? если юр лицо работает только с юрлицами и фоп и оно не занимается розничной торговлей?

ещё раз если бы не было этих непонятных "постанов" то думаю большинство магазинов - пускали бы всех и в масках и без и быстро бы поубирал все эти наклейки.
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 01:44

  freeze написав:
  uaprofi написав:Это примерно как прийти допустим на оптовый склад строй материматериалов - как правило Вам офорляют пропуск.


А бахилы одеть при входе в больницу, прямое нарушение права человека в грязной обуви ходить там, где он хочет.


а если скажем так "бомж" заходит в условный "атб" да так что вокруг него через пару секунд никого нет рядом даже не на 1.5 метра, а на целых три. И да - он в маске.
чьи права нарушены? крановирус победили? (он же в маске) почему все разбежались? чего они испугались?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 01:44

  stm написав:В свое время в Метро можно было попасть только при наличии карты. Внутренние правила частного юридического лица Вас как безкарточного не задевали? Не рушили Ваши конституционные права как гражданина? )))

Не спите :wink:
"МЕТРО" - это сеть ОПТОВОЙ торговли, во-всяком случае, была такой, когда вход был по картам :wink:
А мы речь ведем о сети РОЗНИЧНОЙ торговли (статьи 698-711 Гражданского кодекса Украины) :)
Что такое НИЧТОЖНОСТЬ условий договора, которые ограничивают права покупателя-физического лица, (часть 4 статьи 698), понимаете?
Объясняю - или торгуй, или амбарный замок на дверь :D
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