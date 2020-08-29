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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1706170717081709 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 254 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 29 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 55 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 40 Всього голосів : 254 Додано: Нед 30 сер, 2020 01:12 uaprofi написав: Это примерно как прийти допустим на оптовый склад строй материматериалов - как правило Вам офорляют пропуск. Это примерно как прийти допустим на оптовый склад строй материматериалов - как правило Вам офорляют пропуск.



А бахилы одеть при входе в больницу, прямое нарушение права человека в грязной обуви ходить там, где он хочет. А бахилы одеть при входе в больницу, прямое нарушение права человека в грязной обуви ходить там, где он хочет. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18193 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4376 раз. Подякували: 7074 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 сер, 2020 01:23 freeze написав: uaprofi написав: И который(ые) как по мне прямо нарушают и сужают права людей закреплённые в Конституции. И который(ые) как по мне прямо нарушают и сужают права людей закреплённые в Конституции.



Как там у классика - ваши права заканчиваются там, где начинаются права других людей.

Не пойму откуда у наших вильнолюдей столько стонов по поводу некоторых мер типа ношения масок, например, мой американский шурин говорит, что у них масочный режим гораздо строже, и подавляющее большинство выполняет, несмотря на то что в США даже Конституции нет. Как там у классика - ваши права заканчиваются там, где начинаются права других людей.Не пойму откуда у нашихстолько стонов по поводу некоторых мер типа ношения масок, например, мой американский шурин говорит, что у них масочный режим гораздо строже, и подавляющее большинство выполняет, несмотря на то что в США даже Конституции нет.



в США на сколько знаю есть Конституция. причём вроде это как по настоящему закон прямого действия, а не как у нас.

и про "вильнолюдей" немного из недавней истории:

в 33 году нужно было выдавать "врагов народа",

в сентябре 1941 - евреи шли в бабий яр - "оккупанты распространили слух, что евреев будут переселять"

1991 - были листовки что в Украине производится 1000 кг пшеницы, а потребляется всего 140 кг на человека

2014 была 1000 в день

так почему в 2020 нормальный человек должен поклонятся маскам? в США на сколько знаю есть Конституция. причём вроде это как по настоящему закон прямого действия, а не как у нас.и про "вильнолюдей" немного из недавней истории:в 33 году нужно было выдавать "врагов народа",в сентябре 1941 - евреи шли в бабий яр - "оккупанты распространили слух, что евреев будут переселять"1991 - быличто в Украине производится 1000 кг пшеницы, а потребляется всего 140 кг на человека2014 была 1000 в деньтак почему в 2020 нормальный человек должен поклонятся маскам? Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:

https://forum.finance.ua/topic231603.html uaprofi

Повідомлень: 4243 З нами з: 21.04.11 Подякував: 615 раз. Подякували: 412 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 сер, 2020 01:25 uaprofi написав: stm написав: В свое время в Метро можно было попасть только при наличии карты. Внутренние правила частного юридического лица Вас как безкарточного не задевали? Не рушили Ваши конституционные права как гражданина? ))) В свое время в Метро можно было попасть только при наличии карты. Внутренние правила частного юридического лица Вас как безкарточного не задевали? Не рушили Ваши конституционные права как гражданина? )))



насколько я понимаю на то время метро позиционировался как магазин B2B.

т.е. если Вы приходили как ФОП или как представвитель от юр лица - Вы могли при входе оформить карту. Это примерно как прийти допустим на оптовый склад строй материматериалов - как правило Вам офорляют пропуск.

на мой взгляд ни чьих прав они не нарушали - но у нас эта система просто не прижилась и они сейчас посути превратились в обычный супермаркет насколько я понимаю на то время метро позиционировался как магазин B2B.т.е. если Вы приходили как ФОП или как представвитель от юр лица - Вы могли при входе оформить карту. Это примерно как прийти допустим на оптовый склад строй материматериалов - как правило Вам офорляют пропуск.на мой взгляд ни чьих прав они не нарушали - но у нас эта система просто не прижилась и они сейчас посути превратились в обычный супермаркет

Т.е. В2В просто слова на вывеске Вас не обижали и останавливали от нарушений частной собственности с её внутренним уставом, а маска ранит просто в сердце и конституционные права? Как интересно )))))) Т.е. В2В просто слова на вывеске Вас не обижали и останавливали от нарушений частной собственности с её внутренним уставом, а маска ранит просто в сердце и конституционные права? Как интересно )))))) stm

Повідомлень: 2510 З нами з: 04.03.15 Подякував: 66 раз. Подякували: 443 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 сер, 2020 01:36 stm написав: uaprofi написав: stm написав: В свое время в Метро можно было попасть только при наличии карты. Внутренние правила частного юридического лица Вас как безкарточного не задевали? Не рушили Ваши конституционные права как гражданина? ))) В свое время в Метро можно было попасть только при наличии карты. Внутренние правила частного юридического лица Вас как безкарточного не задевали? Не рушили Ваши конституционные права как гражданина? )))



насколько я понимаю на то время метро позиционировался как магазин B2B.

т.е. если Вы приходили как ФОП или как представвитель от юр лица - Вы могли при входе оформить карту. Это примерно как прийти допустим на оптовый склад строй материматериалов - как правило Вам офорляют пропуск.

на мой взгляд ни чьих прав они не нарушали - но у нас эта система просто не прижилась и они сейчас посути превратились в обычный супермаркет насколько я понимаю на то время метро позиционировался как магазин B2B.т.е. если Вы приходили как ФОП или как представвитель от юр лица - Вы могли при входе оформить карту. Это примерно как прийти допустим на оптовый склад строй материматериалов - как правило Вам офорляют пропуск.на мой взгляд ни чьих прав они не нарушали - но у нас эта система просто не прижилась и они сейчас посути превратились в обычный супермаркет

Т.е. В2В просто слова на вывеске Вас не обижали и останавливали от нарушений частной собственности с её внутренним уставом, а маска ранит просто в сердце и конституционные права? Как интересно )))))) Т.е. В2В просто слова на вывеске Вас не обижали и останавливали от нарушений частной собственности с её внутренним уставом, а маска ранит просто в сердце и конституционные права? Как интересно ))))))



ещё раз метро был посути оптовым складом. (Вход только для клиентов. Клиенты тольео юрлица) какое тут нарушение прав физ лиц? если юр лицо работает только с юрлицами и фоп и оно не занимается розничной торговлей?



ещё раз если бы не было этих непонятных "постанов" то думаю большинство магазинов - пускали бы всех и в масках и без и быстро бы поубирал все эти наклейки. ещё раз метро был посути оптовым складом. (Вход только для клиентов. Клиенты тольео юрлица) какое тут нарушение прав физ лиц? если юр лицо работает только с юрлицами и фоп и оно не занимается розничной торговлей?ещё раз если бы не было этих непонятных "постанов" то думаю большинство магазинов - пускали бы всех и в масках и без и быстро бы поубирал все эти наклейки. Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:

https://forum.finance.ua/topic231603.html uaprofi

Повідомлень: 4243 З нами з: 21.04.11 Подякував: 615 раз. Подякували: 412 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 сер, 2020 01:44 freeze написав: uaprofi написав: Это примерно как прийти допустим на оптовый склад строй материматериалов - как правило Вам офорляют пропуск. Это примерно как прийти допустим на оптовый склад строй материматериалов - как правило Вам офорляют пропуск.



А бахилы одеть при входе в больницу, прямое нарушение права человека в грязной обуви ходить там, где он хочет. А бахилы одеть при входе в больницу, прямое нарушение права человека в грязной обуви ходить там, где он хочет.



а если скажем так "бомж" заходит в условный "атб" да так что вокруг него через пару секунд никого нет рядом даже не на 1.5 метра, а на целых три. И да - он в маске.

чьи права нарушены? крановирус победили? (он же в маске) почему все разбежались? чего они испугались? а если скажем так "бомж" заходит в условный "атб" да так что вокруг него через пару секунд никого нет рядом даже не на 1.5 метра, а на целых три. И да - он в маске.чьи права нарушены? крановирус победили? (он же в маске) почему все разбежались? чего они испугались? Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:

https://forum.finance.ua/topic231603.html uaprofi

Повідомлень: 4243 З нами з: 21.04.11 Подякував: 615 раз. Подякували: 412 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 сер, 2020 01:44 stm написав: В свое время в Метро можно было попасть только при наличии карты. Внутренние правила частного юридического лица Вас как безкарточного не задевали? Не рушили Ваши конституционные права как гражданина? ))) В свое время в Метро можно было попасть только при наличии карты. Внутренние правила частного юридического лица Вас как безкарточного не задевали? Не рушили Ваши конституционные права как гражданина? )))

Не спите

"МЕТРО" - это сеть ОПТОВОЙ торговли, во-всяком случае, была такой, когда вход был по картам

А мы речь ведем о сети РОЗНИЧНОЙ торговли (статьи 698-711 Гражданского кодекса Украины)

Что такое НИЧТОЖНОСТЬ условий договора, которые ограничивают права покупателя-физического лица, (часть 4 статьи 698), понимаете?

Объясняю - или торгуй, или амбарный замок на дверь Не спите"МЕТРО" - это сеть ОПТОВОЙ торговли, во-всяком случае, была такой, когда вход был по картамА мы речь ведем о сети РОЗНИЧНОЙ торговли (статьи 698-711 Гражданского кодекса Украины)Что такое НИЧТОЖНОСТЬ условий договора, которые ограничивают права покупателя-физического лица, (часть 4 статьи 698), понимаете?Объясняю - или торгуй, или амбарный замок на дверь Igneus Повідомлень: 693 З нами з: 29.08.18 Подякував: 274 раз. Подякували: 361 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1706170717081709 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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