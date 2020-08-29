uaprofi написав:И который(ые) как по мне прямо нарушают и сужают права людей закреплённые в Конституции.
Как там у классика - ваши права заканчиваются там, где начинаются права других людей. Не пойму откуда у наших вильнолюдей столько стонов по поводу некоторых мер типа ношения масок, например, мой американский шурин говорит, что у них масочный режим гораздо строже, и подавляющее большинство выполняет, несмотря на то что в США даже Конституции нет.
в США на сколько знаю есть Конституция. причём вроде это как по настоящему закон прямого действия, а не как у нас. и про "вильнолюдей" немного из недавней истории: в 33 году нужно было выдавать "врагов народа", в сентябре 1941 - евреи шли в бабий яр - "оккупанты распространили слух, что евреев будут переселять" 1991 - были листовки что в Украине производится 1000 кг пшеницы, а потребляется всего 140 кг на человека 2014 была 1000 в день так почему в 2020 нормальный человек должен поклонятся маскам?
stm написав:В свое время в Метро можно было попасть только при наличии карты. Внутренние правила частного юридического лица Вас как безкарточного не задевали? Не рушили Ваши конституционные права как гражданина? )))
насколько я понимаю на то время метро позиционировался как магазин B2B. т.е. если Вы приходили как ФОП или как представвитель от юр лица - Вы могли при входе оформить карту. Это примерно как прийти допустим на оптовый склад строй материматериалов - как правило Вам офорляют пропуск. на мой взгляд ни чьих прав они не нарушали - но у нас эта система просто не прижилась и они сейчас посути превратились в обычный супермаркет
Т.е. В2В просто слова на вывеске Вас не обижали и останавливали от нарушений частной собственности с её внутренним уставом, а маска ранит просто в сердце и конституционные права? Как интересно ))))))
stm написав:В свое время в Метро можно было попасть только при наличии карты. Внутренние правила частного юридического лица Вас как безкарточного не задевали? Не рушили Ваши конституционные права как гражданина? )))
насколько я понимаю на то время метро позиционировался как магазин B2B. т.е. если Вы приходили как ФОП или как представвитель от юр лица - Вы могли при входе оформить карту. Это примерно как прийти допустим на оптовый склад строй материматериалов - как правило Вам офорляют пропуск. на мой взгляд ни чьих прав они не нарушали - но у нас эта система просто не прижилась и они сейчас посути превратились в обычный супермаркет
Т.е. В2В просто слова на вывеске Вас не обижали и останавливали от нарушений частной собственности с её внутренним уставом, а маска ранит просто в сердце и конституционные права? Как интересно ))))))
ещё раз метро был посути оптовым складом. (Вход только для клиентов. Клиенты тольео юрлица) какое тут нарушение прав физ лиц? если юр лицо работает только с юрлицами и фоп и оно не занимается розничной торговлей?
ещё раз если бы не было этих непонятных "постанов" то думаю большинство магазинов - пускали бы всех и в масках и без и быстро бы поубирал все эти наклейки.
uaprofi написав:Это примерно как прийти допустим на оптовый склад строй материматериалов - как правило Вам офорляют пропуск.
А бахилы одеть при входе в больницу, прямое нарушение права человека в грязной обуви ходить там, где он хочет.
а если скажем так "бомж" заходит в условный "атб" да так что вокруг него через пару секунд никого нет рядом даже не на 1.5 метра, а на целых три. И да - он в маске. чьи права нарушены? крановирус победили? (он же в маске) почему все разбежались? чего они испугались?
stm написав:В свое время в Метро можно было попасть только при наличии карты. Внутренние правила частного юридического лица Вас как безкарточного не задевали? Не рушили Ваши конституционные права как гражданина? )))
Не спите "МЕТРО" - это сеть ОПТОВОЙ торговли, во-всяком случае, была такой, когда вход был по картам А мы речь ведем о сети РОЗНИЧНОЙ торговли (статьи 698-711 Гражданского кодекса Украины) Что такое НИЧТОЖНОСТЬ условий договора, которые ограничивают права покупателя-физического лица, (часть 4 статьи 698), понимаете? Объясняю - или торгуй, или амбарный замок на дверь
stm написав:В свое время в Метро можно было попасть только при наличии карты. Внутренние правила частного юридического лица Вас как безкарточного не задевали? Не рушили Ваши конституционные права как гражданина? )))
Не спите "МЕТРО" - это сеть ОПТОВОЙ торговли, во-всяком случае, была такой, когда вход был по картам А мы речь ведем о сети РОЗНИЧНОЙ торговли (статьи 698-711 Гражданского кодекса Украины) Что такое НИЧТОЖНОСТЬ условий договора, которые ограничивают права покупателя-физического лица, (часть 4 статьи 698), понимаете? Объясняю - или торгуй, или амбарный замок на дверь
Договор? Какой такой договор? ))) Мы говорим о допуске к моему магазину как частной собственности, это как ночной клуб придумал что впускать только в туфлях и уже кросовколюбам туда не пробиться ))) Вот смотрите меня ортодоксы от церкви не пускают в штанах и с непокрытой головой и я тоже бессильна, одеваю две тряпочки на голову и ноги и иду послушно, давайте мы Печерскую Лавру засудим я готова, ведь это самое что ни на есть нарушение или нет? )))
wild.tomcat написав:нехай постанова кабміну і підзаконний акт, але це юридична формалістика, і для вас, як і будь-якого іншого пересічного, це рівносильно закону і обовязкове до виконання. і от якраз не у вашій компетенції, як і будь-якого іншого пересічного, трактувати, що і яким чином порушує ця постанова кабміну. не згодні - в суд. буде його рішення - будете не носити маски. а поки що будь-такі ласкаві.
Перш за все, про поділ влади чули (стаття 6 Конституції України)? Закон - це акт органу законодавчої влади. Постанова - це акт органу виконавчої влади.
Яким чином акт органу виконавчої влади може бути рівносильним акту органу законодавчої влади в умовах поділу влади для стримувань і противаг?
Окрім того, в Конституції України є стаття 19 наступного змісту:
"Правовий порядок в Україні грунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставах, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України".
Частина перша статті 19 - для людини і громадянина. Вона означає, що неї дозволено все, що не заборонено законом.
Частина друга статті 19 - для влади, наприклад, для Кабміну. Вона означає, що неї дозволено лише те, що встановлено законом .
Яким ЗАКОНОМ заборонено людині і громадянину вхід, наприклад, до магазину без маски?
Якою статтею Конституції України керувався Кабмін, приймаючи свої постанови про обмеження прав і свобод людини, адже згідно зі статтею 64 Конституції України можуть бути обмежені окремі права лише в умовах воєнного або надзвичайного стану, за виключенням прав зі статтей 24, 24, 27-29, 40, 47, 51, 52, 55-63 Конституції України?
До речі, тлумачення норм права є обов'язком органів судової влади і Конституційний Суд України в пункті 3.2 мотивувальної частини свого рішення це зробив, коли вказав, що обмеження прав людини і громадянина не є компетенцією Кабміну, а належить до повноважень Верховної Ради в умовах воєнного або надзвичайного стану.
Що незрозуміло?
Нарешті, про чіткий і передбачуваний у застосуванні нормативно-правовий акт, саме який відповідає принципу верховенства права і виключає свавілля, із практики Євросуду, який за цим стандартом перевіряє національне право, чули?
stm написав:Договор? Какой такой договор? ))) Мы говорим о допуске к моему магазину как частной собственности, это как ночной клуб придумал что впускать только в туфлях и уже кросовколюбам туда не пробиться ))) Вот смотрите меня ортодоксы от церкви не пускают в штанах и с непокрытой головой и я тоже бессильна, одеваю две тряпочки на голову и ноги и иду послушно, давайте мы Печерскую Лавру засудим я готова, ведь это самое что ни на есть нарушение или нет? )))
Публичный договор (статья 633 ГК Украины), одним из которых является договор розничной покупки-продажи (статья 698 ГК Украины), и форма собственности значения не имеет.
Ночной клуб и церковь под статьи 633, 698 ГК Украины не подпадают
stm написав:Договор? Какой такой договор? ))) Мы говорим о допуске к моему магазину как частной собственности, это как ночной клуб придумал что впускать только в туфлях и уже кросовколюбам туда не пробиться ))) Вот смотрите меня ортодоксы от церкви не пускают в штанах и с непокрытой головой и я тоже бессильна, одеваю две тряпочки на голову и ноги и иду послушно, давайте мы Печерскую Лавру засудим я готова, ведь это самое что ни на есть нарушение или нет? )))
Публичный договор (статья 633 ГК Украины), одним из которых является договор розничной покупки-продажи (статья 698 ГК Украины), и форма собственности значения не имеет.
Ночной клуб и церковь под статьи 633, 698 ГК Украины не подпадают
Статью 13 почитайте там же очень, очень интересная статья. Я прям зачиталась ))) Публично я оповестила о масках, кто не согласен в суд, кто согласен договор состоится с чеком