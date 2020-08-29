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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1707170817091710

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 254
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
55
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 03:51

  stm написав:
  Igneus написав:
  stm написав:Договор? Какой такой договор? ))) Мы говорим о допуске к моему магазину как частной собственности, это как ночной клуб придумал что впускать только в туфлях и уже кросовколюбам туда не пробиться )))
Вот смотрите меня ортодоксы от церкви не пускают в штанах и с непокрытой головой и я тоже бессильна, одеваю две тряпочки на голову и ноги и иду послушно, давайте мы Печерскую Лавру засудим я готова, ведь это самое что ни на есть нарушение или нет? )))

Публичный договор (статья 633 ГК Украины), одним из которых является договор розничной покупки-продажи (статья 698 ГК Украины), и форма собственности значения не имеет.

Ночной клуб и церковь под статьи 633, 698 ГК Украины не подпадают :wink:

Статью 13 почитайте там же очень, очень интересная статья. Я прям зачиталась ))) Публично я оповестила о масках, кто не согласен в суд, кто согласен договор состоится с чеком ;)

А я подам иск с заявлением о его обеспечении по не менее интересной статье 150 ГПК Украины, например, с запретом Вам на время процесса осуществлять определенные действия, в частности, по маскам. :)
Кроме того, это дискриминация, и тогда по статье 81 ГПК Украины бремя доказывания будет лежать на Вас. :D
Igneus
 
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