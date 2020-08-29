stm написав:Igneus написав:stm написав:Договор? Какой такой договор? ))) Мы говорим о допуске к моему магазину как частной собственности, это как ночной клуб придумал что впускать только в туфлях и уже кросовколюбам туда не пробиться )))
Вот смотрите меня ортодоксы от церкви не пускают в штанах и с непокрытой головой и я тоже бессильна, одеваю две тряпочки на голову и ноги и иду послушно, давайте мы Печерскую Лавру засудим я готова, ведь это самое что ни на есть нарушение или нет? )))
Публичный договор (статья 633 ГК Украины), одним из которых является договор розничной покупки-продажи (статья 698 ГК Украины), и форма собственности значения не имеет.
Ночной клуб и церковь под статьи 633, 698 ГК Украины не подпадают
Статью 13 почитайте там же очень, очень интересная статья. Я прям зачиталась ))) Публично я оповестила о масках, кто не согласен в суд, кто согласен договор состоится с чеком
А я подам иск с заявлением о его обеспечении по не менее интересной статье 150 ГПК Украины, например, с запретом Вам на время процесса осуществлять определенные действия, в частности, по маскам.
Кроме того, это дискриминация, и тогда по статье 81 ГПК Украины бремя доказывания будет лежать на Вас.