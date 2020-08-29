stm написав:Договор? Какой такой договор? ))) Мы говорим о допуске к моему магазину как частной собственности, это как ночной клуб придумал что впускать только в туфлях и уже кросовколюбам туда не пробиться ))) Вот смотрите меня ортодоксы от церкви не пускают в штанах и с непокрытой головой и я тоже бессильна, одеваю две тряпочки на голову и ноги и иду послушно, давайте мы Печерскую Лавру засудим я готова, ведь это самое что ни на есть нарушение или нет? )))
Публичный договор (статья 633 ГК Украины), одним из которых является договор розничной покупки-продажи (статья 698 ГК Украины), и форма собственности значения не имеет.
Ночной клуб и церковь под статьи 633, 698 ГК Украины не подпадают
Статью 13 почитайте там же очень, очень интересная статья. Я прям зачиталась ))) Публично я оповестила о масках, кто не согласен в суд, кто согласен договор состоится с чеком
А я подам иск с заявлением о его обеспечении по не менее интересной статье 150 ГПК Украины, например, с запретом Вам на время процесса осуществлять определенные действия, в частности, по маскам. Кроме того, это дискриминация, и тогда по статье 81 ГПК Украины бремя доказывания будет лежать на Вас.
Что это за студенты идеалисты здесь собрались? Насмотрелись американских фильмов с судами присяжных? Тут по криминалу судишься 3 года, на адвокатов потрачено 3 тысячи баксов, судишься по возврату задатка за квартиру 2 года, потрачено 2куе, а они о каких то масках и правах. Вам лет сколько? Вы хоть раз mentov вызывали? Вы знаете сколько их ждать нужно, хотя бы по краже крупной? Никто не то что дело не откроет, даже читать не будет такую ерунду. Это реалии нашей страны
Дистанцируемся от наших бомжей в АТБ, посмотрим, что в мире произошло за последние дни.
1. В целом очевидно, что развитие пандемии остановилось с конца июля в небольшом диапазоне + 250 000 - 290 000 новых случаев в сутки. Так называемая крейсерская скорость при сложившейся настороженности населения, при поведении людей характерном для этого периода года.
2. В принципе уже давно основную картину и основные цифры в пандемии дают три страны Индия, США и Бразилия, которые например, вчера дали 60 % новых случаев, соответственно все остальные 200 с лишним стран мира дали всего лишь 40 % новых случаев.
3. Безусловным лидером в пандемии и с большим отрывом стала Индия, вчера + 78 000 случаев.
4. По Европе. Ренессанс Франции сместил Россию с позиции многомесячного европейского лидера. Украина - вчера в Европе мы на третьем месте по новым случаям (13-е в мире), и на втором месте по умершим от коронавируса (16-е в мире). Тестирование в Украине по прежнему не очень популярно, по этому показателю в пересчете на количество населения мы занимаем 112-е место в мире. В качестве примера от лидеров, в Исландии плотность тестирования примерно в 18 раз больше, чем у нас, а в некоторых малых странах и территориях практически протестировано всё население, и пошли по второму кругу )))
5. В некоторых арабских странах - Катар, Бахрейн, штатах Луизиана, Флорида только официально - печать, справка - переболело 3-4 % населения.
Особенно умиляет немецкая педантичность, маска должна закрывать и нос, это очень важно, а не как у нас - висит на губах Что там с общественным публичным договором, правилами розничной торговли, правами человека и Конституцией Германии, если такая есть