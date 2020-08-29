Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1707170817091710 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 254 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 29 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 55 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 40 Всього голосів : 254 Додано: Нед 30 сер, 2020 03:51 stm написав: Igneus написав: stm написав: Договор? Какой такой договор? ))) Мы говорим о допуске к моему магазину как частной собственности, это как ночной клуб придумал что впускать только в туфлях и уже кросовколюбам туда не пробиться )))

Вот смотрите меня ортодоксы от церкви не пускают в штанах и с непокрытой головой и я тоже бессильна, одеваю две тряпочки на голову и ноги и иду послушно, давайте мы Печерскую Лавру засудим я готова, ведь это самое что ни на есть нарушение или нет? ))) Договор? Какой такой договор? ))) Мы говорим о допуске к моему магазину как частной собственности, это как ночной клуб придумал что впускать только в туфлях и уже кросовколюбам туда не пробиться )))Вот смотрите меня ортодоксы от церкви не пускают в штанах и с непокрытой головой и я тоже бессильна, одеваю две тряпочки на голову и ноги и иду послушно, давайте мы Печерскую Лавру засудим я готова, ведь это самое что ни на есть нарушение или нет? )))

Публичный договор (статья 633 ГК Украины), одним из которых является договор розничной покупки-продажи (статья 698 ГК Украины), и форма собственности значения не имеет.



Ночной клуб и церковь под статьи 633, 698 ГК Украины не подпадают Публичный договор (статья 633 ГК Украины), одним из которых является договор розничной покупки-продажи (статья 698 ГК Украины), и форма собственности значения не имеет.Ночной клуб и церковь под статьи 633, 698 ГК Украины не подпадают

Статью 13 почитайте там же очень, очень интересная статья. Я прям зачиталась ))) Публично я оповестила о масках, кто не согласен в суд, кто согласен договор состоится с чеком Статью 13 почитайте там же очень, очень интересная статья. Я прям зачиталась ))) Публично я оповестила о масках, кто не согласен в суд, кто согласен договор состоится с чеком

А я подам иск с заявлением о его обеспечении по не менее интересной статье 150 ГПК Украины, например, с запретом Вам на время процесса осуществлять определенные действия, в частности, по маскам.

Кроме того, это дискриминация, и тогда по статье 81 ГПК Украины бремя доказывания будет лежать на Вас. А я подам иск с заявлением о егопо не менее интересной статье 150 ГПК Украины, например, с запретом Вам на время процесса осуществлять определенные действия, в частности, по маскам.Кроме того, это дискриминация, и тогда по статье 81 ГПК Украины бремя доказывания будет лежать на Вас. Igneus Повідомлень: 696 З нами з: 29.08.18 Подякував: 274 раз. Подякували: 361 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 сер, 2020 10:26 Re: Эпидемия коронавируса в мире Что это за студенты идеалисты здесь собрались? Насмотрелись американских фильмов с судами присяжных?

Тут по криминалу судишься 3 года, на адвокатов потрачено 3 тысячи баксов, судишься по возврату задатка за квартиру 2 года, потрачено 2куе, а они о каких то масках и правах.

Вам лет сколько? Вы хоть раз mentov вызывали? Вы знаете сколько их ждать нужно, хотя бы по краже крупной? Никто не то что дело не откроет, даже читать не будет такую ерунду. Это реалии нашей страны beee Повідомлень: 71 З нами з: 26.11.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 сер, 2020 10:41 Дистанцируемся от наших бомжей в АТБ, посмотрим, что в мире произошло за последние дни.



1. В целом очевидно, что развитие пандемии остановилось с конца июля в небольшом диапазоне + 250 000 - 290 000 новых случаев в сутки. Так называемая крейсерская скорость при сложившейся настороженности населения, при поведении людей характерном для этого периода года.



2. В принципе уже давно основную картину и основные цифры в пандемии дают три страны Индия, США и Бразилия, которые например, вчера дали 60 % новых случаев, соответственно все остальные 200 с лишним стран мира дали всего лишь 40 % новых случаев.



3. Безусловным лидером в пандемии и с большим отрывом стала Индия, вчера + 78 000 случаев.



4. По Европе. Ренессанс Франции сместил Россию с позиции многомесячного европейского лидера. Украина - вчера в Европе мы на третьем месте по новым случаям (13-е в мире), и на втором месте по умершим от коронавируса (16-е в мире).

Тестирование в Украине по прежнему не очень популярно, по этому показателю в пересчете на количество населения мы занимаем 112-е место в мире. В качестве примера от лидеров, в Исландии плотность тестирования примерно в 18 раз больше, чем у нас, а в некоторых малых странах и территориях практически протестировано всё население, и пошли по второму кругу )))



5. В некоторых арабских странах - Катар, Бахрейн, штатах Луизиана, Флорида только официально - печать, справка - переболело 3-4 % населения. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18195 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4376 раз. Подякували: 7074 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 сер, 2020 10:45

По-моему гораздо денежнее и перспективней, чем с нашими АТБ бороться.



Правительство ФРГ согласовало единые на всей территории страны меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса.



Как сообщает DW, отныне по всей Германии, за исключением одной земли, за отсутствие маски, которая бы закрывала нос и рот, в тех местах, где их ношение обязательно, будут штрафовать на 50 евро.



https://news.finance.ua/ru/news/-/47736 ... re-50-evro



Особенно умиляет немецкая педантичность, маска должна закрывать и нос, это очень важно, а не как у нас - висит на губах

Что там с общественным публичным договором, правилами розничной торговли, правами человека и Конституцией Германии, если такая есть Предлагаю всем туташним юристам начать борьбу за соблюдение прав человека в Германии.По-моему гораздо денежнее и перспективней, чем с нашими АТБ бороться.Правительство ФРГ согласовало единые на всей территории страны меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса.Как сообщает DW, отныне по всей Германии, за исключением одной земли, за отсутствие маски, которая бы закрывала нос и рот, в тех местах, где их ношение обязательно, будут штрафовать на 50 евро.Особенно умиляет немецкая педантичность, маска должна закрывать и нос, это очень важно, а не как у нас - висит на губахЧто там с общественным публичным договором, правилами розничной торговли, правами человека и Конституцией Германии, если такая есть Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18195 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4376 раз. Подякували: 7074 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1707170817091710 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 28 сер, 2020 19:13