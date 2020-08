Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1707170817091710 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 254 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 29 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 55 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 40 Всього голосів : 254 Додано: Нед 30 сер, 2020 03:51 stm написав: Igneus написав: stm написав: Договор? Какой такой договор? ))) Мы говорим о допуске к моему магазину как частной собственности, это как ночной клуб придумал что впускать только в туфлях и уже кросовколюбам туда не пробиться )))

Вот смотрите меня ортодоксы от церкви не пускают в штанах и с непокрытой головой и я тоже бессильна, одеваю две тряпочки на голову и ноги и иду послушно, давайте мы Печерскую Лавру засудим я готова, ведь это самое что ни на есть нарушение или нет? ))) Договор? Какой такой договор? ))) Мы говорим о допуске к моему магазину как частной собственности, это как ночной клуб придумал что впускать только в туфлях и уже кросовколюбам туда не пробиться )))Вот смотрите меня ортодоксы от церкви не пускают в штанах и с непокрытой головой и я тоже бессильна, одеваю две тряпочки на голову и ноги и иду послушно, давайте мы Печерскую Лавру засудим я готова, ведь это самое что ни на есть нарушение или нет? )))

Публичный договор (статья 633 ГК Украины), одним из которых является договор розничной покупки-продажи (статья 698 ГК Украины), и форма собственности значения не имеет.



Ночной клуб и церковь под статьи 633, 698 ГК Украины не подпадают Публичный договор (статья 633 ГК Украины), одним из которых является договор розничной покупки-продажи (статья 698 ГК Украины), и форма собственности значения не имеет.Ночной клуб и церковь под статьи 633, 698 ГК Украины не подпадают

Статью 13 почитайте там же очень, очень интересная статья. Я прям зачиталась ))) Публично я оповестила о масках, кто не согласен в суд, кто согласен договор состоится с чеком Статью 13 почитайте там же очень, очень интересная статья. Я прям зачиталась ))) Публично я оповестила о масках, кто не согласен в суд, кто согласен договор состоится с чеком

А я подам иск с заявлением о его обеспечении по не менее интересной статье 150 ГПК Украины, например, с запретом Вам на время процесса осуществлять определенные действия, в частности, по маскам.

Кроме того, это дискриминация, и тогда по статье 81 ГПК Украины бремя доказывания будет лежать на Вас. А я подам иск с заявлением о егопо не менее интересной статье 150 ГПК Украины, например, с запретом Вам на время процесса осуществлять определенные действия, в частности, по маскам.Кроме того, это дискриминация, и тогда по статье 81 ГПК Украины бремя доказывания будет лежать на Вас. Igneus Повідомлень: 696 З нами з: 29.08.18 Подякував: 274 раз. Подякували: 361 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 сер, 2020 10:26 Re: Эпидемия коронавируса в мире Что это за студенты идеалисты здесь собрались? Насмотрелись американских фильмов с судами присяжных?

Тут по криминалу судишься 3 года, на адвокатов потрачено 3 тысячи баксов, судишься по возврату задатка за квартиру 2 года, потрачено 2куе, а они о каких то масках и правах.

Вам лет сколько? Вы хоть раз mentov вызывали? Вы знаете сколько их ждать нужно, хотя бы по краже крупной? Никто не то что дело не откроет, даже читать не будет такую ерунду. Это реалии нашей страны beee Повідомлень: 71 З нами з: 26.11.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 сер, 2020 10:41 Дистанцируемся от наших бомжей в АТБ, посмотрим, что в мире произошло за последние дни.



1. В целом очевидно, что развитие пандемии остановилось с конца июля в небольшом диапазоне + 250 000 - 290 000 новых случаев в сутки. Так называемая крейсерская скорость при сложившейся настороженности населения, при поведении людей характерном для этого периода года.



2. В принципе уже давно основную картину и основные цифры в пандемии дают три страны Индия, США и Бразилия, которые например, вчера дали 60 % новых случаев, соответственно все остальные 200 с лишним стран мира дали всего лишь 40 % новых случаев.



3. Безусловным лидером в пандемии и с большим отрывом стала Индия, вчера + 78 000 случаев.



4. По Европе. Ренессанс Франции сместил Россию с позиции многомесячного европейского лидера. Украина - вчера в Европе мы на третьем месте по новым случаям (13-е в мире), и на втором месте по умершим от коронавируса (16-е в мире).

Тестирование в Украине по прежнему не очень популярно, по этому показателю в пересчете на количество населения мы занимаем 112-е место в мире. В качестве примера от лидеров, в Исландии плотность тестирования примерно в 18 раз больше, чем у нас, а в некоторых малых странах и территориях практически протестировано всё население, и пошли по второму кругу )))



5. В некоторых арабских странах - Катар, Бахрейн, штатах Луизиана, Флорида только официально - печать, справка - переболело 3-4 % населения. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18195 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4376 раз. Подякували: 7074 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 сер, 2020 10:45

По-моему гораздо денежнее и перспективней, чем с нашими АТБ бороться.



Правительство ФРГ согласовало единые на всей территории страны меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса.



Как сообщает DW, отныне по всей Германии, за исключением одной земли, за отсутствие маски, которая бы закрывала нос и рот, в тех местах, где их ношение обязательно, будут штрафовать на 50 евро.



https://news.finance.ua/ru/news/-/47736 ... re-50-evro



Особенно умиляет немецкая педантичность, маска должна закрывать и нос, это очень важно, а не как у нас - висит на губах

Что там с общественным публичным договором, правилами розничной торговли, правами человека и Конституцией Германии, если такая есть Предлагаю всем туташним юристам начать борьбу за соблюдение прав человека в Германии.По-моему гораздо денежнее и перспективней, чем с нашими АТБ бороться.Правительство ФРГ согласовало единые на всей территории страны меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса.Как сообщает DW, отныне по всей Германии, за исключением одной земли, за отсутствие маски, которая бы закрывала нос и рот, в тех местах, где их ношение обязательно, будут штрафовать на 50 евро.Особенно умиляет немецкая педантичность, маска должна закрывать и нос, это очень важно, а не как у нас - висит на губахЧто там с общественным публичным договором, правилами розничной торговли, правами человека и Конституцией Германии, если такая есть Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18195 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4376 раз. Подякували: 7074 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 сер, 2020 11:24



Think pandemics are bad? Prepare for the main event

A massive solar storm would have the power to paralyse modern life by wiping out satellites and electrical grids. No wonder scientists are worried, writes Tom Whipple

https://www.thetimes.co.uk/edition/comment/think-pandemics-are-bad-prepare-for-the-main-event-3dznshb6v



Ссылка только на "пробную версию", но и так понятно, о чём речь Нам уже готовят новую "акцию":Ссылка только на "пробную версию", но и так понятно, о чём речь Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12370 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7108 раз. Подякували: 3265 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 сер, 2020 12:12 freeze написав: Предлагаю всем туташним юристам начать борьбу за соблюдение прав человека в Германии.

По-моему гораздо денежнее и перспективней, чем с нашими АТБ бороться.



Правительство ФРГ согласовало единые на всей территории страны меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса.



Как сообщает DW, отныне по всей Германии, за исключением одной земли, за отсутствие маски, которая бы закрывала нос и рот, в тех местах, где их ношение обязательно, будут штрафовать на 50 евро.



https://news.finance.ua/ru/news/-/47736 ... re-50-evro



Особенно умиляет немецкая педантичность, маска должна закрывать и нос, это очень важно, а не как у нас - висит на губах

Что там с общественным публичным договором, правилами розничной торговли, правами человека и Конституцией Германии, если такая есть Предлагаю всем туташним юристам начать борьбу за соблюдение прав человека в Германии.По-моему гораздо денежнее и перспективней, чем с нашими АТБ бороться.Правительство ФРГ согласовало единые на всей территории страны меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса.Как сообщает DW, отныне по всей Германии, за исключением одной земли, за отсутствие маски, которая бы закрывала нос и рот, в тех местах, где их ношение обязательно, будут штрафовать на 50 евро.Особенно умиляет немецкая педантичность, маска должна закрывать и нос, это очень важно, а не как у нас - висит на губахЧто там с общественным публичным договором, правилами розничной торговли, правами человека и Конституцией Германии, если такая есть



зараз юридичний відділ гілки підтягнеться і всім пояснить, кому "шо нєпанятна?" і заодно розкажуть які у всіх країнах доблодятли і нетрадиціонали, в т.ч. і у німеччині, і тільки україна як герой дюма на білій клячі, силами вільнолюдей дотримується прав людини, які клали певний орган свого тіла на законні вимоги влади (поки що інакше ніким не доведено, тільки хіба цим юрвідділом, напевно з відомої юрконтори зі світовим імям всі, а тут просто на громадських засадах проводять лікбез серед вільнолюдей, за дєржаву їм напевно обідно, так би мовити ) зараз юридичний відділ гілки підтягнеться і всім пояснить, кому "шо нєпанятна?"і заодно розкажуть які у всіх країнах доблодятли і нетрадиціонали, в т.ч. і у німеччині, і тільки україна як герой дюма на білій клячі, силами вільнолюдей дотримується прав людини, які клали певний орган свого тіла на законні вимоги влади (поки що інакше ніким не доведено, тільки хіба цим юрвідділом, напевно з відомої юрконтори зі світовим імям всі, а тут просто на громадських засадах проводять лікбез серед вільнолюдей, за дєржаву їм напевно обідно, так би мовити wild.tomcat Повідомлень: 940 З нами з: 28.10.09 Подякував: 44 раз. Подякували: 213 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 сер, 2020 12:17 Igneus написав: wild.tomcat написав: нехай постанова кабміну і підзаконний акт, але це юридична формалістика, і для вас, як і будь-якого іншого пересічного, це рівносильно закону і обовязкове до виконання. і от якраз не у вашій компетенції, як і будь-якого іншого пересічного, трактувати, що і яким чином порушує ця постанова кабміну. не згодні - в суд. буде його рішення - будете не носити маски. а поки що будь-такі ласкаві. , але це юридична формалістика, і для вас, як і будь-якого іншого пересічного,і обовязкове до виконання.. не згодні - в суд. буде його рішення - будете не носити маски. а поки що будь-такі ласкаві.

Перш за все, про поділ влади чули (стаття 6 Конституції України)?

Закон - це акт органу законодавчої влади.

Постанова - це акт органу виконавчої влади.



Яким чином акт органу виконавчої влади може бути рівносильним акту органу законодавчої влади в умовах поділу влади для стримувань і противаг?



Окрім того, в Конституції України є стаття 19 наступного змісту:



"Правовий порядок в Україні грунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.



Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставах, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України".



Частина перша статті 19 - для людини і громадянина. Вона означає, що неї дозволено все, що не заборонено законом .



Частина друга статті 19 - для влади, наприклад, для Кабміну. Вона означає, що неї дозволено лише те, що встановлено законом .



Суддя Верховного Суду, тобто органу судової влади, Ян Берназюк, це постійно і чудово пояснює у своїх постановах:

http://reyestr.court.gov.ua/Review/91103585

http://reyestr.court.gov.ua/Review/91103878



Яким ЗАКОНОМ заборонено людині і громадянину вхід, наприклад, до магазину без маски?



Якою статтею Конституції України керувався Кабмін, приймаючи свої постанови про обмеження прав і свобод людини, адже згідно зі статтею 64 Конституції України можуть бути обмежені окремі права лише в умовах воєнного або надзвичайного стану, за виключенням прав зі статтей 24, 24, 27-29, 40, 47, 51, 52, 55-63 Конституції України?



До речі, тлумачення норм права є обов'язком органів судової влади і Конституційний Суд України в пункті 3.2 мотивувальної частини свого рішення це зробив, коли вказав, що обмеження прав людини і громадянина не є компетенцією Кабміну, а належить до повноважень Верховної Ради в умовах воєнного або надзвичайного стану.



Що незрозуміло?



Нарешті, про чіткий і передбачуваний у застосуванні нормативно-правовий акт, саме який відповідає принципу верховенства права і виключає свавілля, із практики Євросуду, який за цим стандартом перевіряє національне право, чули? Перш за все, про поділ влади чули (стаття 6 Конституції України)?- це акт- цеЯким чином акт органу виконавчої влади може бути рівносильним акту органу законодавчої влади в умовах поділу влади для стримувань і противаг?Окрім того, в Конституції України є стаття 19 наступного змісту:"Правовий порядок в Україні грунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, щоОргани державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставах, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені".Частина перша статті 19 - для. Вона означає, що неїЧастина друга статті 19 - для, наприклад, для Кабміну. Вона означає, щоСуддя Верховного Суду, тобто органу судової влади,це постійно і чудово пояснює у своїх постановах:Яким ЗАКОНОМ заборонено людині і громадянину вхід, наприклад, до магазину без маски?Якою статтею Конституції України керувався Кабмін, приймаючи свої постанови про обмеження прав і свобод людини, адже згідно зі статтею 64 Конституції України можуть бути обмежені окремі права, за виключенням прав зі статтей 24, 24, 27-29, 40, 47, 51, 52, 55-63 Конституції України?До речі, тлумачення норм права є обов'язком органів судової влади і Конституційний Суд України в пункті 3.2 мотивувальної частини свого рішення це зробив, коли вказав, що обмеження прав людини і громадянина не є компетенцією Кабміну, а належить до повноважень Верховної Ради в умовах воєнного або надзвичайного стану.Що незрозуміло?Нарешті, про чіткий і передбачуваний у застосуванні нормативно-правовий акт, саме який відповідає принципу верховенства права і виключає свавілля, із практики Євросуду, який за цим стандартом перевіряє національне право, чули?



я так розумію, ви вже подали позов до суду про неправомірні дії кабінету міністрів україни і перевищення ним владних повноважень по незаконних обмеженнях прав і свобод громадян? номер звернення в реєстрі не підкажете? щоб широкий загал з ним ознайомився. я так розумію, ви вже подали позов до суду про неправомірні дії кабінету міністрів україни і перевищення ним владних повноважень по незаконних обмеженнях прав і свобод громадян? номер звернення в реєстрі не підкажете? щоб широкий загал з ним ознайомився. wild.tomcat Повідомлень: 940 З нами з: 28.10.09 Подякував: 44 раз. Подякували: 213 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 сер, 2020 12:24 Вкладчик1234 написав: Нам уже готовят новую "акцию":



Think pandemics are bad? Prepare for the main event

A massive solar storm would have the power to paralyse modern life by wiping out satellites and electrical grids. No wonder scientists are worried, writes Tom Whipple

https://www.thetimes.co.uk/edition/comment/think-pandemics-are-bad-prepare-for-the-main-event-3dznshb6v



Ссылка только на "пробную версию", но и так понятно, о чём речь Нам уже готовят новую "акцию":Ссылка только на "пробную версию", но и так понятно, о чём речь



там про магнітну бурю 1859 року





https://www.thetimes.co.uk/article/coronavirus-things-are-getting-better-but-no-one-really-knows-why-md57c3wbd там про магнітну бурю 1859 року https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 21293 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1160 раз. Подякували: 1540 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 сер, 2020 12:25 Re: Эпидемия коронавируса в мире



раз

https://minskblog.livejournal.com/24414 ... =3userpost



два

https://minskblog.livejournal.com/244345.html



перед тем как задать какой-то вопрос в теме переичтайте две этих заметки выше возможно ответ уже есть в них Повторение мать учение повторяем знания известные еще 4 месяца назадраздваперед тем как задать какой-то вопрос в теме переичтайте две этих заметки выше возможно ответ уже есть в них yama Повідомлень: 2638 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4971 раз. Подякували: 537 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 сер, 2020 12:29 yama написав: antey1969 написав: Вкладчик1234 написав: Не так страшен ковид, как лечение



Киевлянку с коронавирусом направили в больницу без врачей: она кричала ночью от боли, еще один поступивший пациент умер



]Киевлянку Викторию, у которой диагностировали коронавирус, направили в больницу, где на смене была всего одна медсестра и ни одного врача.



Как рассказала сегодня OBOZREVATEL подруга больной Таисия, Виктория попала в Киевскую городскую клиническую больницу №8 в Оболонском районе, которую только недавно определили опорной в лечении COVID-19.



«Ночью с тяжелыми больными была только одна медсестра, которая боялась и только к ним заглядывала. Там совершенно нет опеки», – подчеркнула она.



По словам подруги, у Виктории повышенная температура и развилось воспаление легкого, она кричала ночью от боли и задыхалась. Женщине укололи обезболивающее, которое однако не слишком помогло.



Таисия рассказала, что позже в больницу поступило еще четверо пациентов, практически все с пневмонией. Один из них ночью умер. Только утром больным начали ставить капельницы, однако условия остаются неудовлетворительными.



«Ни горячего чая нет, ни даже туалетной бумаги», – пожаловалась она.



На горячей линии Кабмина Таисии объяснили, что отделение в больнице №8, которое будет принимать больных COVID-19, еще «проходит перепрофилирование».



Как сообщил сегодня утром СНБО, накануне в Украине был побит очередной антирекорд по суточным заражениям коронавирусом — 2481 случай. Не так страшен ковид, как лечениеКиевлянку с коронавирусом направили в больницу без врачей: она кричала ночью от боли, еще один поступивший пациент умер]Киевлянку Викторию, у которой диагностировали коронавирус, направили в больницу, где на смене была всего одна медсестра и ни одного врача.Как рассказала сегодня OBOZREVATEL подруга больной Таисия, Виктория попала в Киевскую городскую клиническую больницу №8 в Оболонском районе, которую только недавно определили опорной в лечении COVID-19.«Ночью с тяжелыми больными была только одна медсестра, которая боялась и только к ним заглядывала. Там совершенно нет опеки», – подчеркнула она.По словам подруги, у Виктории повышенная температура и развилось воспаление легкого, она кричала ночью от боли и задыхалась. Женщине укололи обезболивающее, которое однако не слишком помогло.Таисия рассказала, что позже в больницу поступило еще четверо пациентов, практически все с пневмонией. Один из них ночью умер. Только утром больным начали ставить капельницы, однако условия остаются неудовлетворительными.«Ни горячего чая нет, ни даже туалетной бумаги», – пожаловалась она.На горячей линии Кабмина Таисии объяснили, что отделение в больнице №8, которое будет принимать больных COVID-19, еще «проходит перепрофилирование».Как сообщил сегодня утром СНБО, накануне в Украине был побит очередной антирекорд по суточным заражениям коронавирусом — 2481 случай.

Стиль изложения напоминает сводки ВВС из Беларуси.

Кстати, в фашистских ковидных отделениях еще и пилочек для ногтей нет, не только чая и туалетной бумаги по ночам. Да-да!

Особо радует, что дама на глазок посреди ночи умеет определять у окружающих пневмонии ковидного типа.

Кричать от боли при воспалении легких? Какой неожиданный симптом. Может несчастную Викторию медсестричка по-садистски колола шилом под столом? Всегда думал, что для дыхательной недостаточности более характерны учащенное дыхание или там хрипы(в таком состоянии как бы не до криков)

Хм... не было врача... то есть медсестра своей властью положила больную в ковидное отделение? Чуть под стол не упал от хохота, прочитав этот бред.

Неудовлетворительные условия? Гм... то есть, пока ее подруга не попала в гос. больницу, финансирование наших клиник барышень вполне устраивало? Теперь она прозрела, и мы увидим активистку Таисию с плакатом под Радой и Мэрией, ведь именно там согласовывается финансирование больниц.

А еще при каждой! больнице есть (ну типа подпольные) морги... Прикиньте, там оказывается людей залечивают до смерти. Они же там умирают, а их потом разбирают на органы, Карл! Стиль изложения напоминает сводки ВВС из Беларуси.Кстати, в фашистских ковидных отделениях еще и пилочек для ногтей нет, не только чая и туалетной бумаги по ночам. Да-да!Особо радует, что дама на глазок посреди ночи умеет определять у окружающих пневмонии ковидного типа.Кричать от боли при воспалении легких? Какой неожиданный симптом. Может несчастную Викторию медсестричка по-садистски колола шилом под столом? Всегда думал, что для дыхательной недостаточности более характерны учащенное дыхание или там хрипы(в таком состоянии как бы не до криков)Хм... не было врача... то есть медсестра своей властью положила больную в ковидное отделение? Чуть под стол не упал от хохота, прочитав этот бред.Неудовлетворительные условия? Гм... то есть, пока ее подруга не попала в гос. больницу, финансирование наших клиник барышень вполне устраивало? Теперь она прозрела, и мы увидим активистку Таисию с плакатом под Радой и Мэрией, ведь именно там согласовывается финансирование больниц.А еще при каждой! больнице есть (ну типа подпольные) морги... Прикиньте, там оказывается людей залечивают до смерти. Они же там умирают, а их потом разбирают на органы, Карл!

мда ... вот если бы вы попадали в нашу больницу если бы у вас был такой опыт вы бы так не говорили . Если у вас нету такого опыта то молчите тихонько вам повезло. Но когда с травмой зияющей кровоточащей раной на лице ребенку 3-4 года , пришлось 30 минут ждать дежурного врача это по вашему так должно быть ?

Когда при выписке доктор отказала в снятии швов под формальным предлогом ? когда приходиться искать врача который согласиться снять швы - футбол был еще какой. Когда же нашли врача у нее не хватило квалификации снять все швы - часть просто не увидела ? Когда уже при повторном обращении пришлось опять искать врача и уговаривать доделать косяки коллег ?

Когда в роддоме надо ночью искать врача и уговаривать начать принимать роды ?

это роженица в схватках должна бегать по этажах и искать просить ее осмотреть ? мда ... вот если бы вы попадали в нашу больницу если бы у вас был такой опыт вы бы так не говорили . Если у вас нету такого опыта то молчите тихонько вам повезло. Но когда с травмой зияющей кровоточащей раной на лице ребенку 3-4 года , пришлось 30 минут ждать дежурного врача это по вашему так должно быть ?Когда при выписке доктор отказала в снятии швов под формальным предлогом ? когда приходиться искать врача который согласиться снять швы - футбол был еще какой. Когда же нашли врача у нее не хватило квалификации снять все швы - часть просто не увидела ? Когда уже при повторном обращении пришлось опять искать врача и уговаривать доделать косяки коллег ?Когда в роддоме надо ночью искать врача и уговаривать начать принимать роды ?это роженица в схватках должна бегать по этажах и искать просить ее осмотреть ?

Разобрал по полочкам истерию с данным конкретным случаем.

По Вашим - ХЗ, все могло быть - от занятости медиков с другими больными до банального пофигизма.

А роддома - это вообще некая отдельная территория Дикого Запада в плане поборов, причем еще с Совка. Разобрал по полочкам истерию с данным конкретным случаем.По Вашим - ХЗ, все могло быть - от занятости медиков с другими больными до банального пофигизма.А роддома - это вообще некая отдельная территория Дикого Запада в плане поборов, причем еще с Совка. antey1969 1

Повідомлень: 9791 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1137 раз. Подякували: 2619 раз. Профіль 2 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1707170817091710 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: antey1969 і 2 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 718 , 719 , 720

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7192 1635002

ЛОБ П'ят 28 сер, 2020 19:13