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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1708170917101711 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 254 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 29 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 55 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 40 Всього голосів : 254 Додано: Нед 30 сер, 2020 17:40

В Лондоне проходит массовый митинг против насильного навязывания мер по изоляции в связи с затянувшимся карантином в стране. Об этом сообщает издание Daily Express.



По информации издания, люди просто устали от постоянного ограничения их свобод и прав на посещение публичных мест и перемещению по миру, также они отметили, что им надоело носить защитные маски. К слову акция прошла без них.

https://world.comments.ua/news/great-britain/karantin-nadoel-tysyachi-britancev-vyshli-na-ulicy-londona-protiv-nasil-stvennyh-mer-po-izolyacii-659038.html Бальзам на душу для ... (не буду перечислять поимённо): ЛАД 2 Повідомлень: 17074 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4520 раз. Подякували: 4204 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 сер, 2020 17:59 ЛАД

Ага, Изя напел Карузо



Сам-то в маске ходишь ?

Или на форуме ты постишь за маски, а в реальности - ложишь прибор "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5150 З нами з: 31.08.09 Подякував: 337 раз. Подякували: 1048 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 сер, 2020 19:17 beee написав: Что это за студенты идеалисты здесь собрались? Насмотрелись американских фильмов с судами присяжных?

Тут по криминалу судишься 3 года, на адвокатов потрачено 3 тысячи баксов, судишься по возврату задатка за квартиру 2 года, потрачено 2куе, а они о каких то масках и правах.

Вам лет сколько? Вы хоть раз mentov вызывали? Вы знаете сколько их ждать нужно, хотя бы по краже крупной? Никто не то что дело не откроет, даже читать не будет такую ерунду. Это реалии нашей страны Что это за студенты идеалисты здесь собрались? Насмотрелись американских фильмов с судами присяжных?Тут по криминалу судишься 3 года, на адвокатов потрачено 3 тысячи баксов, судишься по возврату задатка за квартиру 2 года, потрачено 2куе, а они о каких то масках и правах.Вам лет сколько? Вы хоть раз mentov вызывали? Вы знаете сколько их ждать нужно, хотя бы по краже крупной? Никто не то что дело не откроет, даже читать не будет такую ерунду. Это реалии нашей страны



Они явно оторваны от реальной жизни.В посл время слышал жалобы. что менты приезжают на кражу чз часов 8. а просто по мелочам вообще не едут.Эти сумасброды замаскированные под юристов хоть представляют в масштабах всей страны сколько ментов и вызовов будет . если по большинству случаев нарушения масочного режима вызывать наряд.Это нереально.а они преподносят как законность.Бред. Они явно оторваны от реальной жизни.В посл время слышал жалобы. что менты приезжают на кражу чз часов 8. а просто по мелочам вообще не едут.Эти сумасброды замаскированные под юристов хоть представляют в масштабах всей страны сколько ментов и вызовов будет . если по большинству случаев нарушения масочного режима вызывать наряд.Это нереально.а они преподносят как законность.Бред. Кучинелли

Повідомлень: 355 З нами з: 30.11.17 Подякував: 105 раз. Подякували: 90 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 сер, 2020 19:22 Re: Эпидемия коронавируса в мире Сибарит написав: Интересно было бы увидеть подобную табличку с вероятность заражения участников мордобоя в зависимости от наличия масок Интересно было бы увидеть подобную табличку с вероятность заражения участников мордобоя в зависимости от наличия масок



В табличке есть один недостаток.Кто в теме, тот прекрасно знает, что на заразность ещё влияет время контакта.Поэтому время мордобоя точно так же будет влиять.И при краткосрочном исходе поединка последствия не наблюдались. В табличке есть один недостаток.Кто в теме, тот прекрасно знает, что на заразность ещё влияет время контакта.Поэтому время мордобоя точно так же будет влиять.И при краткосрочном исходе поединка последствия не наблюдались. Кучинелли

Повідомлень: 355 З нами з: 30.11.17 Подякував: 105 раз. Подякували: 90 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 сер, 2020 19:28 Luk_v написав: Кучинелли, где-то я уже это слышал (1789, 1917 и т.д.) На любую силу всегда найдется другая сила. Не боитесь пулю принять? Такое же попрание Закона, как и ваше.

По поводу выживания. Всегда есть нормальная альтернатива. Ну не ходите в толпу, закажите товар на дом. , где-то я уже это слышал (1789, 1917 и т.д.) На любую силу всегда найдется другая сила. Не боитесь пулю принять? Такое же попрание Закона, как и ваше.По поводу выживания. Всегда есть нормальная альтернатива. Ну не ходите в толпу, закажите товар на дом.



Если речь о восстании Спартака, то смысл остался тем же , что и был.Одни люди пытаются убить других.А те в ответ, убивают первых.всё одно и то же.Почему я должен погибать от вашей заразы, я лучьше убью вас.В целом мой пост показал. как обделались нарушители.недавно наоборот. преследовали людей в масках. мол ду рачков.Теперь люди начинают понимать. что вы без маски представляете такую же угрозу как , например. с пистолетом в руке.разницы то нет от чего умереть.Соответственно будет ваш браток получать по башке теперь всё чаще. пока не обделается вовсе.и вместо маски тогда вашим будут повязки на морду накладывать Если речь о восстании Спартака, то смысл остался тем же , что и был.Одни люди пытаются убить других.А те в ответ, убивают первых.всё одно и то же.Почему я должен погибать от вашей заразы, я лучьше убью вас.В целом мой пост показал. как обделались нарушители.недавно наоборот. преследовали людей в масках. мол ду рачков.Теперь люди начинают понимать. что вы без маски представляете такую же угрозу как , например. с пистолетом в руке.разницы то нет от чего умереть.Соответственно будет ваш браток получать по башке теперь всё чаще. пока не обделается вовсе.и вместо маски тогда вашим будут повязки на морду накладывать Кучинелли

Повідомлень: 355 З нами з: 30.11.17 Подякував: 105 раз. Подякували: 90 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1708170917101711 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 28 сер, 2020 19:13