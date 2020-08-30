Бальзам на душу для ... (не буду перечислять поимённо):
В Лондоне проходит массовый митинг против насильного навязывания мер по изоляции в связи с затянувшимся карантином в стране. Об этом сообщает издание Daily Express.
По информации издания, люди просто устали от постоянного ограничения их свобод и прав на посещение публичных мест и перемещению по миру, также они отметили, что им надоело носить защитные маски. К слову акция прошла без них.
beee написав:Что это за студенты идеалисты здесь собрались? Насмотрелись американских фильмов с судами присяжных? Тут по криминалу судишься 3 года, на адвокатов потрачено 3 тысячи баксов, судишься по возврату задатка за квартиру 2 года, потрачено 2куе, а они о каких то масках и правах. Вам лет сколько? Вы хоть раз mentov вызывали? Вы знаете сколько их ждать нужно, хотя бы по краже крупной? Никто не то что дело не откроет, даже читать не будет такую ерунду. Это реалии нашей страны
Они явно оторваны от реальной жизни.В посл время слышал жалобы. что менты приезжают на кражу чз часов 8. а просто по мелочам вообще не едут.Эти сумасброды замаскированные под юристов хоть представляют в масштабах всей страны сколько ментов и вызовов будет . если по большинству случаев нарушения масочного режима вызывать наряд.Это нереально.а они преподносят как законность.Бред.
Сибарит написав:Интересно было бы увидеть подобную табличку с вероятность заражения участников мордобоя в зависимости от наличия масок
В табличке есть один недостаток.Кто в теме, тот прекрасно знает, что на заразность ещё влияет время контакта.Поэтому время мордобоя точно так же будет влиять.И при краткосрочном исходе поединка последствия не наблюдались.
Luk_v написав:Кучинелли, где-то я уже это слышал (1789, 1917 и т.д.) На любую силу всегда найдется другая сила. Не боитесь пулю принять? Такое же попрание Закона, как и ваше. По поводу выживания. Всегда есть нормальная альтернатива. Ну не ходите в толпу, закажите товар на дом.
Если речь о восстании Спартака, то смысл остался тем же , что и был.Одни люди пытаются убить других.А те в ответ, убивают первых.всё одно и то же.Почему я должен погибать от вашей заразы, я лучьше убью вас.В целом мой пост показал. как обделались нарушители.недавно наоборот. преследовали людей в масках. мол ду рачков.Теперь люди начинают понимать. что вы без маски представляете такую же угрозу как , например. с пистолетом в руке.разницы то нет от чего умереть.Соответственно будет ваш браток получать по башке теперь всё чаще. пока не обделается вовсе.и вместо маски тогда вашим будут повязки на морду накладывать