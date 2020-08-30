Бальзам на душу для ... (не буду перечислять поимённо):
В Лондоне проходит массовый митинг против насильного навязывания мер по изоляции в связи с затянувшимся карантином в стране. Об этом сообщает издание Daily Express.
По информации издания, люди просто устали от постоянного ограничения их свобод и прав на посещение публичных мест и перемещению по миру, также они отметили, что им надоело носить защитные маски. К слову акция прошла без них.
beee написав:Что это за студенты идеалисты здесь собрались? Насмотрелись американских фильмов с судами присяжных? Тут по криминалу судишься 3 года, на адвокатов потрачено 3 тысячи баксов, судишься по возврату задатка за квартиру 2 года, потрачено 2куе, а они о каких то масках и правах. Вам лет сколько? Вы хоть раз mentov вызывали? Вы знаете сколько их ждать нужно, хотя бы по краже крупной? Никто не то что дело не откроет, даже читать не будет такую ерунду. Это реалии нашей страны
Они явно оторваны от реальной жизни.В посл время слышал жалобы. что менты приезжают на кражу чз часов 8. а просто по мелочам вообще не едут.Эти сумасброды замаскированные под юристов хоть представляют в масштабах всей страны сколько ментов и вызовов будет . если по большинству случаев нарушения масочного режима вызывать наряд.Это нереально.а они преподносят как законность.Бред.
Сибарит написав:Интересно было бы увидеть подобную табличку с вероятность заражения участников мордобоя в зависимости от наличия масок
В табличке есть один недостаток.Кто в теме, тот прекрасно знает, что на заразность ещё влияет время контакта.Поэтому время мордобоя точно так же будет влиять.И при краткосрочном исходе поединка последствия не наблюдались.
Luk_v написав:Кучинелли, где-то я уже это слышал (1789, 1917 и т.д.) На любую силу всегда найдется другая сила. Не боитесь пулю принять? Такое же попрание Закона, как и ваше. По поводу выживания. Всегда есть нормальная альтернатива. Ну не ходите в толпу, закажите товар на дом.
Если речь о восстании Спартака, то смысл остался тем же , что и был.Одни люди пытаются убить других.А те в ответ, убивают первых.всё одно и то же.Почему я должен погибать от вашей заразы, я лучьше убью вас.В целом мой пост показал. как обделались нарушители.недавно наоборот. преследовали людей в масках. мол ду рачков.Теперь люди начинают понимать. что вы без маски представляете такую же угрозу как , например. с пистолетом в руке.разницы то нет от чего умереть.Соответственно будет ваш браток получать по башке теперь всё чаще. пока не обделается вовсе.и вместо маски тогда вашим будут повязки на морду накладывать
freeze написав:Особенно умиляет немецкая педантичность, маска должна закрывать и нос, это очень важно, а не как у нас - висит на губах
Так у нас то же самое. Те, кто ходит в маске неправильно, нарушают закон ровно на столько же денег, как те, кто ходит вообще без маски.
Например:
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 22 липня 2020 р. N 641 10. На території України на період дії карантину забороняється: 1) перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно;
safonovstanislav написав:КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА
Не находишь коллизии?
С правовой точки зрения закон нарушает как раз кабинет министров издавая постанову выходящую за рамки его полномочий: без введения введения ЧП он не может обязать гражданина носить маску - потому что не существует ни одного закона в котором сказано что может обязать. А самый главный закон (Конституция) говорит что органы власти действуют только в рамках своих полномочий. И не полшага дальше.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh написав: С правовой точки зрения закон нарушает как раз кабинет министров издавая постанову выходящую за рамки его полномочий: без введения введения ЧП он не может обязать гражданина носить маску - потому что не существует ни одного закона в котором сказано что может обязать. А самый главный закон (Конституция) говорит что органы власти действуют только в рамках своих полномочий. И не полшага дальше.
Суть моего сообщения в другом: носить маску неправильно = не носить маску совсем
А насчёт законности. Юридически, все эти постановления незаконны, и это очевидно любому здравомыслящему человеку. А, вот, фактически, откажут вам в обслуживании в магазине, даже не из-за маски, а из-за того, что у вас цвет глаз синий(например, начальник сказал продавать только людям с карими глазами) , и ничего вы с этим не сделаете, и никто не сделает. Полиция, в лучшем случае, просто не приедет, в худшем, могут просто пристрелить(адекватные люди туда просто не идут, так что можно ожидать любого развития событий)
safonovstanislav написав:КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА
Не находишь коллизии?
С правовой точки зрения закон нарушает как раз кабинет министров издавая постанову выходящую за рамки его полномочий: без введения введения ЧП он не может обязать гражданина носить маску - потому что не существует ни одного закона в котором сказано что может обязать. А самый главный закон (Конституция) говорит что органы власти действуют только в рамках своих полномочий. И не полшага дальше.
В каком Законе Вам лично прямо запрещают ходить голым по улицам, а мне входить без предупреждения в мужской туалет?